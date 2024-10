HYROX kalender 2024/25 - waar kun je dit seizoen racen?

HYROX heeft de fitnesswereld veroverd door functionele oefeningen te combineren met hardloopintervallen in een uitdagend en competitief format dat haalbaar is ongeacht je leeftijd of vermogen.

Sinds de eerste HYROX Hamburg in 2018 is de fitnessraceserie geëxplodeerd in populariteit. Voor het zevende seizoen is er voor het eerst een HYROX-evenement op vijf continenten - HYROX Kaapstad in september is het eerste evenement in Afrika - terwijl landen als Canada en België ook hun debuutevenementen zullen organiseren.

Naast het feit dat het een sport is die voor iedereen toegankelijk is, geeft elk HYROX-evenement deelnemers de kans om zich te kwalificeren voor het HYROX Wereldkampioenschap. Ze hoeven alleen maar de leeftijdsgroep van hun divisie te winnen. Maar welke divisie is geschikt voor jou?

8 exercise stations are interspersed with 1km runs at HYROX events © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

01 HYROX wedstrijddivisies

Elk HYROX-evenement heeft drie verschillende wedstrijddivisies - enkelspel, dubbelspel en estafette - en ze volgen allemaal hetzelfde format. Er zijn ook Open en Pro categorieën binnen de enkel- en dubbeldivisies, terwijl elke divisie verder is onderverdeeld per leeftijdsgroep. Hierdoor kunnen atleten met alle leeftijden meedoen, maar ook zien hoe hun resultaten zich verhouden tot die van deelnemers van een vergelijkbare leeftijdscategorie.

De wedstrijd zelf bestaat uit acht functionele trainingsstations met acht loopjes van 1 km die allemaal in dezelfde volgorde worden afgewerkt, ongeacht divisie of categorie. Omdat er geen tijdslimiet is, staat HYROX open voor alle niveaus. Wel zijn er makkelijkere en moeilijkere categorieën om in mee te doen, afhankelijk van je conditie en ervaring.

Enkel Open

De makkelijkste van de twee individuele formats, Open, is een solo-evenement waarbij elke deelnemer alle acht functionele workout-stations en acht loopjes van 1 km aflegt. Het verschil met de Pro-indeling zit in het gewicht van de uitrusting die tijdens vijf van de acht stations wordt gebruikt.

Station Vrouwen Mannen Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Pros like Hunter McIntyre compete at the very top of HYROX, chasing titles © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Enkel Pro

In de Pro-indeling, het zwaarste onderdeel van HYROX, moeten individuele deelnemers enorme gewichten verplaatsen bij elk functionele fitnessstation. De snelste pro-atleten kunnen zich kwalificeren voor de Elite 15 - een aparte serie waarin de 15 beste HYROX-atleten ter wereld het tegen elkaar opnemen tijdens verschillende evenementen gedurende het seizoen, waarbij de besten zich kwalificeren voor het HYROX Wereldkampioenschap.

Station Vrouwen Mannen Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Dubbelspel

Het dubbelspel kan worden gespeeld als een dames-, heren- of gemengd team - en de gewichten zijn hetzelfde als in de procategorie dames enkelspel. Hoewel beide teamleden van het dubbelspel alle acht de afstanden van 1 km moeten afleggen, kunnen ze het werk op de functionele fitnessstations delen, waardoor het aantoonbaar makkelijker is dan het enkelspel, omdat er tussen de inspanningen door wat gelegenheid is om te rusten en te herstellen.

Station Vrouwen Mannen Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Pairs like Jake Dearden and Marc Dean both run the 8km, but split stations © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pro dubbelspel

De zwaardere categorie van de dubbelspeldivisie, in de pro-klasse zijn de gewichten verhoogd in lijn met de pro-categorie voor enkelspel.

Station Vrouwen Mannen Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Estafette

The four-person relay is a brilliant way to get started in HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Estafette is de meest beginnersvriendelijke HYROX-divisie en is een geweldige manier voor beginners om te proeven van de actie voordat ze overstappen naar het dubbelspel of zelfs het enkelspel. In teams van vier personen moet elk teamlid twee onderdelen afwerken - een onderdeel bestaat uit een functioneel trainingsstation en een hardloopwedstrijd van 1 km.

Station Vrouwen Mannen Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

02 HYROX 2024-25 seizoenskalender

Juli

27 juli: HYROX Sydney - Sydney, Australië

De stad New South Wales lanceerde HYROX in Australië in 2023 en het evenement keert terug naar de Sydney Showground in 2024. Het derde evenement van het HYROX seizoen 2024-25 is een van de eerste mogelijkheden voor alle atleten om zich te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen HYROX in 2025.

Augustus

17 augustus: HYROX Brisbane - Brisbane, Australië

Een nieuwe toevoeging aan de HYROX kalender. Het Brisbane Convention & Exhibition Centre voegt zich bij Melbourne (29-30 juni), Sydney (27 juli) en Perth (14 september) als een van de vier Australische HYROX evenementen.

31 augustus - 1 september: HYROX Singapore Expo - Singapore

Na eind juni het grootste eendaagse evenement in de geschiedenis van HYROX te hebben georganiseerd, gaat Singapore opnieuw met de HYROX Singapore Expo wanneer de twee dagen van fitnessraces deel uitmaken van de Singapore Fitness + Wellness Expo.

Where ever they are in the world, HYROX events follow an identical format © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

September

14 september: HYROX Perth - Perth, Australië

Nog een nieuwe Australische toevoeging aan de HYROX kalender, Perth is de laatste kans voor atleten uit Oceanië om zich te kwalificeren voor de 2025 HYROX Wereldkampioenschappen, dus verwacht hevige concurrentie met atleten die de winst net aan hebben misgelopen in Melbourne, Sydney en Brisbane en hier terugkeren voor een laatste kans op het WK.

21 september: HYROX Kaapstad - Kaapstad, Zuid-Afrika

Afrika wordt toegevoegd aan de HYROX kalender voor het seizoen 2024-25 met het allereerste evenement op het continent in Kaapstad, Zuid-Afrika. HYROX wereldkampioen dubbelspel Jake Dearden heeft aangekondigd dat hij mee zal doen aan het HYROX Kaapstad evenement voordat hij een week later de marathon van Berlijn gaat lopen.

28 september: HYROX Stuttgart - Stuttgart, Duitsland

De stad in het zuidwesten van Duitsland is gastheer van de eerste HYROX Duitsland van het seizoen in de thuisbasis van de sport. Tijdens het evenement van vorig jaar werd het huidige wereldrecord Dames Pro (16-24) gevestigd door Mirjam Von Rohr - 1u 2m 0s - hier kunnen een sterk deelnemersveld verwachten.

There's always a great atmosphere at any HYROX event © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Oktober

5-6 oktober: Goodlife Fitness HYROX Toronto - Toronto, Canada

Na een stormloop in de Verenigde Staten komt het eerste HYROX-evenement ten noorden van de grens begin oktober naar het Enercare Centre in Toronto.

11-13 oktober: HYROX Amsterdam - Amsterdam, Nederland

Onze thuisbasis en host van een van Europa's grootste HYROX-evenementen. De driedaagse editie van 2024 is al volledig uitverkocht. Tijdens het evenement van vorig jaar namen enkele van de grootste namen uit de sport deel, terwijl Roel Gaasbeek het wereldrecord brak in de Men's Open (80-84) door het parcours in 2 uur, 8 minuten en 42 seconden te voltooien. Dit bewijst dat HYROX echt voor alle leeftijden en niveaus is.

12 oktober: HYROX Nice - Nice, Frankrijk

Het decor van de 2024 HYROX Wereldkampioenschappen keert dit seizoen terug met het eerste op zichzelf staande evenement in het Palais des Expositions de Nice.

19-20 oktober HYROX Milaan - Milaan, Italië

Na een succesvol debuut in Milaan afgelopen oktober keert HYROX terug naar Noord-Italië voor het eerste evenement van het seizoen. Hoewel er in 2023 geen wereldrecords werden gevestigd, zat het profveld vol met atleten uit heel Europa die zich wilden kwalificeren voor de Elite 15 en grote wedstrijden, dus verwacht deze keer hetzelfde.

19 oktober: HYROX Incheon - Incheon, Zuid-Korea

Nog een land dat debuteerde tijdens het seizoen 2023-24, HYROX keert in oktober terug naar Zuid-Korea op Songdo Convesia in Incheon.

25-27 oktober: HYROX Birmingham - Birmingham, Verenigd Koninkrijk

De vierde editie van het iconische evenement van het Birmingham NEC is al uitverkocht en het is niet moeilijk om te zien waarom. Vorig jaar konden atleten zich meten met meervoudig HYROX wereldkampioen Hunter McIntyre, die samen met Jon Wynn deelnam aan het dubbelspel. Verwacht opnieuw grote namen in het deelnemersveld.

26-27 oktober: HYROX Madrid - Madrid, Spanje

De Spaanse hoofdstad is de thuisbasis van een snel en woest parcours en was getuige van twee wereldrecords tijdens het evenement in maart 2024 - Tiago Lousa zette een tijd neer van 56m 36s in de Men's Open (40-44) en Maria Pilar Serna Urnicia zette een tijd neer van 1u 16m 55s in de Women's Open (60-64).

The goal for pro level athletes is qualify for the Top 15 and World Champs © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

November

2-3 november: HYROX Hamburg - Hamburg, Duitsland

De thuisbasis van HYROX, Hamburg, is waar het allemaal begon in april 2018. De locatie is een bedevaartsoord geworden voor atleten, dus het is geen verrassing dat de novembereditie al is uitverkocht en dat er 8.500 atleten zullen deelnemen aan de twee dagen van actie. De locatie Hamburg Messe und Congress is door de jaren heen het toneel geweest van een aantal wereldrecords, waaronder de huidige Women's Open - de 59m 32s van Jana Sussman tijdens het evenement van vorig jaar.

2-3 november: HYROX Poznań - Poznań, Polen

Poznań is de laatste Poolse stad die zijn eigen HYROX evenement krijgt, in navolging van Warschau, Gdansk en Katowice.

9-10 november: HYROX Parijs - Parijs, Frankrijk

De Stad van de Liefde wordt weer de stad van de fitnessraces, met naar verwachting 10.000 atleten en toeschouwers tijdens het tweede jaarlijkse HYROX-evenement in de Paris Expo Porte de Versailles.

9-10 november: HYROX Ciudad de Mexíco - Mexico-Stad, Mexico

Door de hoge ligging van Mexico City is deze HYROX een van de zwaarste ter wereld. Na het debuut in april worden het er twee in één jaar voor de Mexicaanse hoofdstad, met fitnessraces die in november terugkeren naar Centro Citibanamex.

9-10 november: HYROX Manchester - Manchester, Verenigd Koninkrijk

Na de organisatie van de wereldkampioenschappen HYROX in 2023 staat Manchester weer op het programma en zal ook dit jaar weer een van de grootste wedstrijdweekenden organiseren. Het grootse Victoriaanse interieur van de befaamde GMEX - voorheen de spoorwegterminal van Manchester - biedt een prachtig decor voor de individuele deelnemers en teams die een plekje bemachtigen in dit evenement, dat altijd overvol is.

15-17 november: HYROX Dublin - Dublin, Ierland

De Ierse hoofdstad kreeg zijn allereerste HYROX in oktober 2023 en je kunt wel zeggen dat het evenement een daverend succes was. Het oorspronkelijke tweedaagse evenement van dit seizoen was meteen uitverkocht en is dit seizoen met nog een dag uitgebreid vanwege de grote vraag.

16 november: HYROX Chicago - Chicago, Illinois, VS

De eerste Amerikaanse race van het seizoen is al uitverkocht en er is een wachtlijst voor de verschillende categorieën. Hier vond de eerste Major van het seizoen 2023-24 plaats en werden de eerste Elite 15 races in de geschiedenis van HYROX gehouden, evenals Ryan Kent's 55m 12s wereldrecord in de Men's Open (35-39).

16 november: HYROX Peking - Peking, China

Nadat HYROX fitnessfans over de hele wereld aanspreekt, maakt het zijn langverwachte debuut in China op 16 november wanneer het neerstrijkt in de hoofdstad van het land, Beijing.

De belangstelling voor HYROX groeit snel in de dichtstbevolkte hoofdstad van de wereld en het evenement in het beroemde levendige Chaoyang District wordt zeker een groot evenement en het eerste van vele in China.

23-24 november: HYROX Valencia - Valencia, Spanje

Het tweede van de vier bevestigde Spaanse HYROX-evenementen voor dit seizoen. Valencia heeft in het verleden de leeftijdsgroep Felicity Cole en Michael Sandbach van de Elite 15 aangetrokken.

23 november: HYROX Dallas - Dallas, Texas, Verenigde Staten

De Texaanse stad is een van de populairste locaties in de V.S. en heeft enkele van de snelste groepstijden ooit neergezet. Vorig jaar zetten Rich Ryan en Pelayo Menendez-Fernandez een zinderende 48m 36s neer in de Men's Open Doubles, terwijl het duo ook deel uitmaakte van het team dat het wereldrecord Relay voor mannen vestigde - een nog snellere 47m 42s.

23-24 november: Cigna Healthcare HYROX Open Asian Championship - Hong Kong

In november wordt de allereerste HYROX Asian Champion gekroond, met in Hong Kong AsiaWorld-Expo Open kampioenschapsraces voor mannen, vrouwen, mannenestafette, vrouwenestafette, gemengde estafette, dubbelspel mannen, dubbelspel gemengd en dubbelspel vrouwen.

29 november - 1 december: F45 HYROX Londen - Londen, Verenigd Koninkrijk

De Britse hoofdstad is gastheer van een van de populairste HYROX-races ter wereld en aan de editie van 2023 deden meer dan 12.500 atleten mee gedurende drie dagen. Voor het seizoen 2024-25 wordt de race verplaatst naar London Excel, zodat nog meer atleten kunnen meedoen op het grootste podium.

Expect plenty of records to fall during the 2024-25 events © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

December

7-8 december: HYROX Stockholm - Stockholm, Zweden

Het derde HYROX-evenement in de Zweedse hoofdstad heeft veel om waar te maken. Vorig jaar was de toenmalige wereldkampioen Hunter McIntyre getuige van het neerzetten van de huidige wereldrecord tijd van 53m 22s in de Pro divisie bij de mannen als onderdeel van de Elite 15 raceserie, waarmee hij zich kwalificeerde voor het 2024 HYROX Wereldkampioenschap.

7 december: HYROX Anaheim - Anaheim, Californië, VS

Nog een evenement dat in het verleden enkele van de grootste namen in de sport heeft aangetrokken, zag HYROX Anaheim vier wereldrecords breken de laatste keer in mei 2024, waaronder de Men's Open (40-44) met Lukas Storath's 56m 18s en Women's Pro (35-39) met Camilla Massa's 1u 2m 37s.

7-8 december: HYROX Marseille - Marseille, Frankrijk

Het derde Franse evenement van het seizoen 2024-25 gaat naar het Parc Chanot in Marseille voor de allereerste HYROX. Na de geweldige shows in Nice en Parijs kunnen atleten en toeschouwers twee dagen vol fitness verwachten.

14-15 december: HYROX Frankfurt - Frankfurt, Duitsland

Frankfurt, het derde en laatste bevestigde HYROX Germany evenement tot nu toe, biedt atleten in het thuisland van de sport hun laatste kans om een HYROX wereldkampioenschapsplek in 2025 te bemachtigen. Opvallende deelnemers aan het laatste evenement waren onder andere 2021 Wereldkampioen Tobias Lautwein, die het Pro event voor mannen won.

14-15 december: HYROX Melbourne - Melbourne, Australië

Dankzij de explosieve groei van de HYROX-fanbase in Australië wordt Melbourne de vierde stop van het huidige seizoen, nadat eerder dit jaar Sydney, Brisbane en Perth al gastheer waren. Melbourne is niet nieuw voor HYROX en het evenement keert terug naar het Melbourne Exhibition and Convention Centre voor een zeer speciale kersteditie om het kalenderjaar in stijl af te sluiten.

Januari

26-27 januari: HYROX Manchester II - Manchester, Verenigd Koninkrijk

Er zijn maar weinig plaatsen op de planeet waar HYROX is als in Manchester en daarom is de Manchester II wedstrijd toegevoegd als eerste evenement van het nieuwe jaar. Het is allemaal terug naar de GMEX in de thuisstad van HYROX-ster Jake Dearden op 26 en 27 januari om te laten zien waarom de fitnessdiscipline zo'n grote aantrekkingskracht heeft in het noorden van Engeland.

Februari

1-2 februari: HYROX Las Vegas - Las Vegas, NV, VS

Sin City' wordt het eerste weekend van februari omgetoverd tot HYROX-stad, met felle lichten en een feestelijke sfeer die de perfecte achtergrond vormen in het Las Vegas Convention Center. Vegas zal ook het eerste Majors evenement van het nieuwe jaar zijn, dus je kunt topatleten van over de hele wereld verwachten, waardoor het een niet te missen spektakel wordt.

1-2 februari: HYROX Maastricht: Maastricht, Nederland

Na gastheer te zijn geweest voor de Europese Kampioenschappen van 2022-23 is Maastricht geen onbekende voor de HYROX-competitie en het enorme MECC Maastricht is terug om het eerste evenement op het Europese vasteland van 2024 te organiseren.

8 februari: HYROX Zwitserland - St. Gallen, Zwitserland

Na een onderbreking van tweeënhalf jaar keert HYROX terug naar Zwitserland op een nieuwe locatie in de Olma Messen in St.Gallen. De laatste keer dat de sport in Bazel plaatsvond, werden er drie wereldrecords gevestigd, dus verwacht snelle tijden tijdens het eendaagse evenement.

8-9 februari: HYROX Toulouse - Toulouse, Frankrijk

Een nieuwe gaststad voor HYROX in Frankrijk, want Toulouse treedt aan als gastheer voor het eerste evenement in het MEETT - Parc des Expositions et Centre de Convention & Congrè. De 'Roze Stad' zal een welkome aanvulling zijn op de HYROX-familie voor de steeds groeiende Franse fanbase.

15 februari: HYROX Bilbao - Bilbao, Spanje

De eerste HYROX Spanje van 2025 gaat naar het expositiecentrum van Bilbao voor één dag vol fitnesswedstrijden. Anna Stellaard vestigde vorig jaar het wereldrecord in de Women's Open (35-39) - een tijd van 1u 3m 8s - terwijl de rest van de races in een zeer hoog tempo werd afgewerkt.

22-23 februari: HYROX Katowice - Katowice, Polen

Een jaar na het debuut in Katowice keert HYROX terug naar de zuidelijke stad voor het tweede Poolse evenement van het seizoen 2024-25. Het evenement is voor het huidige seizoen uitgebreid van één naar twee dagen en biedt atleten van alle niveaus nog meer mogelijkheden om mee te doen en zich te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen HYROX in 2025.

22-23 februari: HYROX Open Europese Kampioenschappen - Wenen, Oostenrijk

Wenen is niet alleen de meest leefbare stad ter wereld, het is ook de thuisbasis van de HYROX Open European Championship. De hoofdstad is dit seizoen de enige halte in Oostenrijk en organiseert het Open Europees Kampioenschap voor de tweede keer in de Messe Wien.

Twee dagen lang strijden HYROX-atleten om de titel HYROX Open European Champion en iedereen is uitgenodigd om de uitdaging aan te gaan met atleten van over het hele continent.

HYROX will be a hard, but brilliant event to be a part of © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Maart

1-2 maart: HYROX Karlsruhe: Karlsruhe, Duitsland

De tweede helft van het HYROX DACH seizoen gaat van start in de Zuid-Duitse stad Karlsruhe en dankzij het grote aantal inschrijvingen in het vorige seizoen is dat evenement uitgebreid tot twee dagen actie aan de rand van het Zwarte Woud.

14-15 maart: HYROX Kopenhagen - Kopenhagen, Denemarken

Denemarken is terug voor het tweede HYROX-evenement op eigen bodem, met het kenmerkende Bella Center in de hoofdstad Kopenhagen als gastheer voor wat nu een tweedaags evenement is, dankzij de vraag van Deense deelnemers.

15-16 maart: HYROX Houston - Houston, TX, VS

Pak je cowboyhoeden en laarzen maar vast in, want de volgende op de kalender voor Amerikaanse HYROX-fans is de terugkeer van HYROX Houston op 15 en 16 maart. De iconische Texaanse stad maakt een terugkeer op de kalender en deelnemers kunnen in alle opzichten een typisch groot Texaans evenement verwachten.

22-23 maart: HYROX Malaga - Malaga, Spanje

De derde jaarlijkse HYROX Malaga is het vierde en laatste Spaanse evenement van het seizoen. Het evenement op basis van FYCMA is een maand vervroegd ten opzichte van vorig seizoen, toen David Martin Peral in 1 uur 1 m 20 het wereldrecord bij de mannen Pro (45-49) brak.

29-30 maart: HYROX Open Noord-Amerikaanse kampioenschappen - Washington DC, VS

Wat is een betere plek dan de hoofdstad van de Verenigde Staten, Washington DC, om de HYROX Open North American Championships te organiseren. Sluit je aan bij HYROX atleten en teams van over het hele continent in het hart van de stad om te strijden voor een persoonlijke topscore of een van de titels die voor het grijpen liggen en om gewoon te genieten van een fantastisch weekend vol HYROX ervaringen.

April

5-6 april: HYROX België - Mechelen, België

Na een explosie van populariteit in de buurlanden maakt HYROX in het voorjaar van 2025 eindelijk zijn Belgische debuut in de Nekkerhal in Mechelen. Het is gelegen tussen Brussel en Antwerpen en dicht bij de grens met Nederland - dus heb je je kans gemist om in Nederland mee te doen, dan is dit een goede optie om te gaan strijden. Het is tevens een van de laatste mogelijkheden voor atleten om zich te kwalificeren voor het HYROX Wereldkampioenschap.

12 april: HYROX Warschau - Warschau, Polen

Als er één HYROX-evenement is dat je dit seizoen op je kalender wilt zetten, dan is het misschien wel HYROX Warschau. Het evenement in de Poolse hoofdstad wordt namelijk de allereerste HYROX stadionrace in Europa. De spelonkachtige, ultramoderne PGE Narodowy ruilt voetbal en Taylor Swift-concerten in voor fitnessfanaten op 12 april, waar deelnemers de unieke sfeer van dit unieke evenement zullen ervaren en de kans krijgen om zich te kwalificeren voor de HYROX Wereldkampioenschappen.

12 april: HYROX Sharjah, Sarjah, VAE

Als je graag hebt dat je HYROX-evenementen gepaard gaan met veel warmte, noteer dan 12 april en maak je klaar voor HYROX Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. Warm woestijnweer is gegarandeerd - net als een briljant, internationaal HYROX-evenement.

26-27 april: HYROX Barcelona - Barcelona, Spanje

Er zijn maar weinig mooiere en leukere steden om het seizoen 2024-25 af te sluiten dan Barcelona, dus waarom maak je je reisplannen niet in orde en voeg je je bij de naar verwachting meer dan 8.000 andere deelnemers in de Catalaanse hoofdstad voor je laatste kans om je te kwalificeren voor de HYROX Wereldkampioenschappen.