Zie de volgende oefeningen als een circuit. Je doet alle oefeningen dus achter elkaar, waarbij je 90 seconden rust neemt tussen elke set van die oefening en twee minuten rust voordat je naar de volgende oefening gaat. Concentreer je vooral op het perfectioneren van je vorm, in plaats van de oefeningen zo snel mogelijk uit te voeren. Gebruik een spiegel of vraag iemand om te controleren of je de oefeningen goed uitvoert. Het hebben van een goede vorm kan blessures voorkomen.

● Ga voor een bank of kist staan (zorg ervoor dat deze sterk genoeg is om je gewicht te houden).

● Plaats één voet op de bank en duw je achterste been af om omhoog te stappen, waarbij je zorgt dat je je lichaam gestrekt houdt en je knie over je enkel van je standbeen komt. Denk eraan je heupen naar voren en omhoog te brengen in plaats van de focus op je knieën te leggen.

