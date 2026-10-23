Janja Garnbret schrijft klimgeschiedenis op de moeilijkste route ter wereld

Op 6 juni 2026 voegde de Sloveense klimster Janja Garnbret nog een historisch hoofdstuk toe aan haar toch al opmerkelijke carrière door de eerste vrouw ooit te worden die Bibliographie (9b+) in Céüse, Frankrijk beklom, en pas de tweede vrouw in de geschiedenis die een beklimming van een 9b+ sportklim bevestigde. Dat is slechts één stap verwijderd van 9c, de moeilijkste graad op aarde.

Garnbret begon het jaar met zilveren medailles op zowel de Pro Climbing League in Londen (UK) als op de World Cup in China en jaagt nu een mijlpaal na die maar weinig atleten ooit bereiken, haar 50e gouden medaille op de World Cup.

De beklimming van Bibliographie bracht Garnbret nieuwe inzichten. © Jessica Glassberg/ Red Bull Content Pool Quotation Deze route vereiste dat ik een andere klimmer werd Janja Garnbret

Elke wedstrijd, elk succes en elke training had haar voorbereid op dit moment, maar Bibliographie vormde een uitdaging zoals ze die nog nooit eerder had gehad. "Deze route vereiste dat ik een andere klimmer werd," onthulde Garnbret na het zenden. Niet omdat het haar fysiek pushte, maar omdat het haar dwong anders te denken.

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Waarom Janja Garnbret haar mentaliteit moest veranderen om Bibliographie te overwinnen

Tegen de tijd dat Garnbret aankwam onder de torenhoge kalkstenen muren van Céüse, had ze al een sterke winter van training achter de rug en voelde ze zich fysiek klaar voor de uitdaging die voor haar lag. De 27-jarige had alles in huis om een van de moeilijkste routes ter wereld te beklimmen. Toch liet Bibliographie al snel zien dat dit project niet alleen door kracht gewonnen zou worden.

In plaats daarvan was succes afhankelijk van iets dat ze niet in de sportschool kon opbouwen: geduld.

"Ik ben een heel ongeduldig persoon. Ik wil alles nu. Waarschijnlijk omdat ik een perfectionist ben, een hoge presteerder, ik wil bereiken en bereiken en bereiken," geeft ze toe. "Maar deze ervaring heeft me geleerd dat geduld echt het allerbelangrijkste is. Je kunt hard trainen wat je wilt, je kunt alles goed doen, maar het is nog steeds niet gegarandeerd dat je zult slagen."

Patience was key to conquering an ascent like this © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Gedurende het grootste deel van haar carrière heeft die mentaliteit Garnbret geholpen gouden medailles te verzamelen in een tempo dat maar weinig klimmers in de geschiedenis ooit hebben geëvenaard. Bibliographie speelde echter volgens andere regels.

Ze had al eerder gegrapt dat als Bibliographie op de een of andere manier naar een sportschool verplaatst kon worden, ze hem waarschijnlijk veel sneller zou beklimmen. Daar kon ze de temperatuur precies instellen zoals zij het prettig vond, de omstandigheden controleren en de onzekerheid wegnemen.

Maar voor een van de meest succesvolle klimmers was onzekerheid niet van plan om haar tegen te houden. "Ik ben niet gewend om te projecteren en ik ben nog lang geen perfecte rotsklimmer, maar deze route heeft een vuur in mijn hart ontstoken. Het gaf me iets speciaals en ik bleef ernaar terugkomen."

Je krijgt een idee van de moed en vastberadenheid die er voor nodig waren, plus de pure emotionele ontlading toen ze de route uiteindelijk voltooide in de korte clip hieronder (als je de volledige uitzending wilt zien, ga dan naar het Instagram-kanaal van Red Bull Adventure ):

Bibliographie geeft niets om gouden medailles

Twee Olympische gouden medailles. 49 gouden WK-medailles. Jaren van dominantie in het wedstrijdcircuit. Dat doet er allemaal niet toe als je onder Bibliographie hangt.

Quotation Ik had echt moeite met de omstandigheden... het is erg onvoorspelbaar Janja Garnbret

Hoog verscholen in de legendarische kalksteenrotsen van Céüse, Frankrijk, heeft Bibliographie een reputatie opgebouwd als een van de moeilijkste en meest gerespecteerde sportklimmen ter wereld. Ethan Pringle bouwde de lijn voor het eerst in 2009, maar meer dan tien jaar lang bleef het een onopgeloste puzzel.

Alexander Megos voltooide uiteindelijk de eerste beklimming in 2020 en stelde de route voor op 9c. Toen Stefano Ghisolfi de route een jaar later herhaalde, werd de graad vastgesteld op 9b+, waar hij vandaag de dag nog steeds is. Sindsdien zijn slechts drie andere klimmers erin geslaagd om de kettingen vast te klikken.

Bibliographie heeft meer dan 80 bewegingen in zijn 35 meter, met twee ongelooflijk uitdagende cruxsecties gescheiden door een korte rust. Naast de route zelf voegt Céüse nog een uitdaging toe die geen enkele klimmer kan beheersen.

A battle like no other for the body and mind © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Janja voegt eraan toe: "Ik had echt moeite met de omstandigheden, maar dat is het spel als je buiten klimt. Het is ook een uitdaging omdat Céüse op ongeveer 2000 meter ligt, waar de omstandigheden voortdurend veranderen - soms waait het heel hard, soms waait het helemaal niet - dus het is heel onvoorspelbaar. Dat maakte ook een enorm verschil."

De route bepaalt zelf wanneer hij klaar is.

Leren vertragen hielp Garnbret om Bibliographie te overwinnen

De realiteit van het projecteren van een route als Bibliographie is veel minder glamoureus dan de uiteindelijke stuurvideo. De ene dag gooit het je van de eerste crux af, de volgende dag laat het je een glimp opvangen van de finish voordat het de deur weer dichtgooit. Na genoeg valpartijen begint de twijfel toe te slaan.

Quotation Zal ik het ooit doen? Janja Garnbret

Voor een klimster die een groot deel van haar carrière op het hoogste podium heeft gestaan, weegt die vraag anders. Een van Garnbret's grootste lessen tijdens het project had niets te maken met kracht. Het was mentaal.

"Het heeft me zeker geholpen om een betere atleet en een betere klimmer te worden, vooral op het gebied van geduld," geeft ze toe. "En deze route heeft me geleerd dat met een kalme geest en geduld alles kan gebeuren. Reken jezelf nooit af tot de allerlaatste poging, je moet hard vechten. En dit is iets wat me altijd bij zal blijven."

Ironisch genoeg had de winnende poging niet de winnende poging moeten zijn. "Ik dacht eerlijk gezegd dat het gewoon een opwarmertje zou zijn," herinnert ze zich. "Maar mijn hoofd was super kalm. Ik was eerlijk gezegd gewoon aan het vibreren op de muur. Ik had geen gedachten - gewoon opwarmen, proberen de bewegingen te voelen."

Garnbret is a two-time Olympic gold medal winner © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Het voelt ongelooflijk. Het is eerlijk gezegd heel moeilijk te beschrijven Janja Garnbret

Na weken van wachten, berekeningen en verwachtingen verdween het overdenken. Wat overbleef was pure beweging, pure flow en het soort gevoel waar klimmers hun hele leven naar op zoek zijn.

"Het voelt ongelooflijk. Het is eerlijk gezegd heel moeilijk te beschrijven," lacht ze. "Als de send gebeurt, is alles soepel, alles is perfect. Je voelt eigenlijk niet meer wat je klimt."

De echte overwinning: wat Garnbret leerde van de historische klim

Veel atleten jagen hun hele carrière op één bepalend moment. Janja Garnbret lijkt ze te verzamelen en dan door te gaan naar de volgende uitdaging.

Ondanks dat ze al meer heeft bereikt dan de meeste klimmers zouden kunnen dromen, blijft ze zoeken naar projecten die haar opwinden, haar uitdagen en haar dwingen om te groeien. Dat is precies wat Bibliographie is geworden. Hoewel de route herinnerd zal worden vanwege de hoogte en de historische betekenis, zal Garnbret zich de route herinneren vanwege iets veel persoonlijkers.

"Deze route vereiste veel toewijding, omhoog gaan, de hele tijd proberen, falen, opnieuw falen, opnieuw falen. Steeds weer opnieuw tot het me lukte. Meestal, in het verleden, als ik een route niet kon doen in twee tot drie pogingen, liep ik weg en kwam ik nooit meer terug. Maar deze route vereiste van mij een andere klimmer. Om me in te zetten, om geduldig te zijn - de uitdaging was vooral mentaal."

That feeling when it's all over © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Ik wil van dit moment genieten, daarna ga ik op zoek naar een nieuw project. Janja Garnbret

De beklimming plaatst haar ook in een van de meest exclusieve elites van de sport: de 9b+ club. Maar als de geschiedenis ons iets heeft geleerd over Janja Garnbret, dan is het dat ze zelden lang tevreden blijft.

Het vuur brandt nog steeds

"Nu wil ik genieten van dit moment," zegt ze. "Daarna ga ik op zoek naar een nieuw project - iets dat een vuur in me aanwakkert zoals Bibliographie dat deed."

Er doemt alweer een mijlpaal op aan de horizon. De weg naar Los Angeles komt dichterbij, de kwalificatie-evenementen beginnen volgend jaar en de mogelijkheid van een derde Olympische gouden medaille wordt een van de grootste verhaallijnen in de klimsport.

Maar voordat de aandacht weer verschuift naar plastic grepen en wedstrijdarena's, is er dit moment.

Een moment gebouwd op geduld, toewijding en een opwarmpoging die op de een of andere manier veranderde in klimgeschiedenis.