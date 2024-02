De onverwachte nieuwe toevoeging aan het Red Bull-team

Ahgren mag het als e-sporter dan niet gered hebben, zijn opgebouwde game-vaardigheid kwam later alsnog van pas. Op stream-platform Twitch wist hij door middel van het completeren van lastige games in combinatie met zijn gevatte en

Ahgren mag het als e-sporter dan niet gered hebben, zijn opgebouwde game-vaardigheid kwam later alsnog van pas. Op stream-platform Twitch wist hij door middel van het completeren van lastige games in combinatie met zijn gevatte en aanstekelijke publieksinteractie een grote groep vaste kijkers aan zich te binden.

