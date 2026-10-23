Van P24 naar P9: Hoe Verstappen aan zijn GT3-inhaalrace begon in Portimão

Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen maakte een indrukwekkende comeback tijdens zijn debuut in de GT World Challenge Europe in Portimão. Hij klom tijdens zijn stint van 45 minuten in de Mercedes-AMG GT3 op van de 24e naar de negende plek.

Na zijn debuut tijdens de beroemde 24 uur van de Nürburgring en zijn overwinning op 100 verschillende rivalen in de Max vs 100-kartrace eerder dit jaar, greep Verstappen in een vrij weekend – even weg van zijn huidige vorm achter het stuur van zijn Oracle Red Bull Racing RB22 – de kans aan om samen met teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat deel te nemen aan de seizoensafsluitende drie-uursrace op het Portugese circuit.

"Ik vond het erg leuk", vertelde hij na de race . "De pace van onze auto was heel goed. Het was enorm hectisch en een flinke chaos om me heen terwijl ik naar voren probeerde te komen. Om van P24 te gaan en als negende te finishen, was erg sterk."

Quotation Het was enorm hectisch met flinke chaos om me heen Max Verstappen

01 Hoe ging de GT3-race in Portimão verder?

Door een drive-through-straf reed Verstappen Racing op de 24e plaats © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing startte de race vanaf de dertiende startplek, na zich als vijftiende te hebben gekwalificeerd en te profiteren van gridstraffen voor andere teams. De squad toonde in de beginfase een flink verbeterde pace, waardoor ze direct meededen voor een sterker resultaat.

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Barnicoat van Team Verstappen begon de race, met als doel om zo dicht mogelijk bij de koplopers te komen. Hij maakte in de eerste bochten van de openingsronde twee plaatsen goed en kwam op P11 terecht. Daar bleef hij de volgende 20 minuten, voordat hij na 12 ronden de top 10 binnenkwam. Lulham nam vervolgens het stuur over en haalde al snel de #64 Mustang in om de zesde plaats te pakken.

Echter, na een herstart na een safety car met nog iets meer dan een uur te gaan, botste Lulham met Luca Stolz in een andere Mercedes, waardoor zijn tegenstander spinde op de baan. Team Verstappen kreeg een drive-through penalty, waarbij de coureur met verminderde snelheid door de pits moet rijden.

Dat zorgde voor een grote uitdaging voor Verstappen, aangezien het team op de 24e plaats lag toen hij het overnam voor de laatste 45 minuten.

02 Hoe vocht Verstappen zich terug van P24 naar P9?

Max Verstappen moest wat achterstand goedmaken © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Al direct vanaf de start van zijn stint was Verstappen snel. Hij pakte rondetijden vergelijkbaar met de auto's op de podiumplaatsen, waardoor hij zich snel een weg naar voren baande.

Binnen 10 minuten had hij vier auto's op de baan ingehaald, waaronder twee via opeenvolgende acties in bocht vijf.

Daarna, toen Team Verstappen op de 19e plaats lag, kwam er een safety car op de baan nadat twee auto's eraf waren gegaan, waardoor het veld weer in elkaar schoof. Dit bracht de auto's voor Verstappen dichterbij, wat inhaalacties mogelijk maakte.

Verstappen wist optimaal te profiteren van een safety car-fase © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool Tegen het einde van de race had hij 15 plaatsen goedgemaakt © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

In de ronden na de herstart bleef Verstappen coureurs voor hem passeren en bereikte hij P15. Met nog vijf minuten te gaan, voerde hij een spectaculaire driedubbele inhaalactie uit om op te klimmen naar de 11e plaats. De eerstvolgende auto voor hem was die van Arthur Leclerc, de jongere broer van Formule 1-coureur Charles Leclerc, in een Ferrari.

Met nog maar drie minuten op de klok haalde hij hem in. Aan het einde van zijn 45 minuten op de baan was hij opgeklommen naar de negende plaats, de positie waarop het team uiteindelijk ook finishte.

Team Verstappen eindigde op slechts 18,5 seconden van de eerste plaats. Van de 15 plaatsen die Verstappen goedmaakte, kwamen er 14 voort uit een inhaalactie. Hoewel de drive-through penalty hun kansen op de overwinning verkleinde, kon de Nederlander zijn inhaalkunsten goed laten zien na de safety car halverwege zijn stint.

03 Wat zei Verstappen over zijn GT3-prestatie?

Het team van Max Verstappen eindigde in de top 10 in Portimão © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Terugblikkend op het weekend van het team zei Verstappen: "Over het algemeen hadden we een prima weekend. Helaas maakten we een fout met de afstelling van de auto in de kwalificatie, waardoor we ons niet kwalificeerden op de plek waar we hadden moeten staan. We hebben de afstelling voor de race aangepast en toen waren we een stuk competitiever."

Hij verwees ook naar de prestaties van zijn teamgenoten tijdens de eerste twee stints: "Ben reed een echt geweldige eerste stint; hij bleef uit de chaos bij de start en bracht ons naar voren. Chris begon zijn stint ook erg sterk en bracht ons in een goede positie. Maar door de drive-through penalty moest ik mijn stint helaas vanaf P24 beginnen."

Na de race sprak Verstappen zich op social media ook uit over de kritiek tegenover Lulham vanwege het incident dat tot de drive-through penalty leidde. Hij zei: "Iedereen mag zijn mening hebben over wat er op de baan is gebeurd, maar deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké. Chris reed een hele sterke stint en fouten kunnen nu eenmaal gebeuren."

04 Verstappen kijkt naar een mogelijke terugkeer in de 24 uur van Spa

Verstappen hoopt in Spa te kunnen rijden © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

De negende plaats was de afsluiting van het GT3-optreden van Verstappen Racing in Portimão. Eventuele verdere deelname van Max Verstappen zal afhangen van zijn F1-verplichtingen, waarbij mogelijke GT3-evenementen tussen de Grand Prix-weekenden in moeten passen.

In gesprek met planetF1.com na de race gaf Verstappen aan dat hij hoopt deel te nemen aan de GT3 24-uursrace in Spa in 2027. "Het is natuurlijk mijn favoriete circuit, dus ik probeer het rond te krijgen," zei hij. "Ik ben ook Belg, dus het is gewoon mooi om erbij te zijn of mee te doen aan een van de grootste endurance-evenementen van het jaar. Ik ga mijn uiterste best doen om erbij te zijn."

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is een schrijver en redacteur met meer dan tien jaar ervaring in zowel gaming als sport. Hij is hoofdredacteur geweest bij meerdere websites, waar hij leiding gaf aan teams bij Gfinity en Twinfinite. Hij is een expert in alles wat met Formule 1, voetbal, EA Sports FC en meer te maken heeft.