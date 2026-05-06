De teams tegenover Max Verstappen in de 24 uur van de Nürburgring

Als Max Verstappen dit jaar debuteert tijdens de 24 uur van de Nürburgring , maakt hij deel uit van een van de sterkste teams - Verstappen Racing. De auto's van Mercedes worden vaak bestuurd door geweldige teams, maar er zijn ook andere deelnemers die een grote kans maken om te winnen. Nu de kwalificatie begint, is dit een goede kans om te kijken naar de koplopers en de coureurs die hen vertegenwoordigen.

01 In welke klasse rijdt Verstappen?

Team Verstappen maakt deel uit van de SP9-klasse, waarin GT3-auto's rijden. Hoewel er meer dan 100 auto's op het circuit rijden en dus ook meer dan 100 teams, zijn het de teams in dezelfde klasse waar Verstappen zich op zal richten tijdens deze ultieme uithoudingstest .

De winnaar van de 24 uur van de Nürburgring komt ook bijna altijd uit de SP9-klasse, dus de Nederlander heeft dit jaar een grote kans op succes. Verstappen zit in een van de sterkste teams van het hele veld, maar er zijn enkele spraakmakende tegenstanders om in de gaten te houden.

Max Verstappen op de Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

02 BMW-teams en de winnaars van vorig jaar

Vorig jaar eindigde Team Rowe Racing de race bovenaan het podium en kwam als eindwinnaar over de finish. Net als de meeste grote fabrikanten heeft BMW altijd een paar teams die hen vertegenwoordigen, en de twee teams van Team Rowe rijden met een BMW M4 GT3. Het hoofdteam is de grootste tegenstander van Team Verstappen.

De coureurs voor het hoofdteam zijn dit jaar:

Kelvin Van der Linde

Rafaelle Marciello

Augusto Farfus

Jordan Peper

Dat is een formidabele line-up, die nog beter is dan de winnaars van vorig jaar. Drie van de vier coureurs keren terug als kampioen en stappen opnieuw in de Team Rowe BMW. Van der Linde, Marciello en Farfus zijn experts op de Nürburgring en in enduranceraces en worden beschouwd als een van de beste coureurs ter wereld.

Jordan Pepper is de nieuwe coureur voor het team. Hij vertegenwoordigde ABT Sportsline vorig jaar in dezelfde race en heeft zijn weg gevonden naar Team Rowe voor 2026. De 29-jarige coureur zal een sterke aanvulling zijn op de al ervaren rijders.

De auto van Max Verstappen voor de 24 uur van de Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Teams Porsche en Manthey Racing

De andere belangrijke concurrenten van Team Verstappen zijn de fabrieksteams van Porsche, met name het hoofdteam van Manthey Racing. Zij rijden met de Porsche 911 GT3 R en zijn waarschijnlijk het meest complete team op de grid, compleet met jonge sterren, supersterren uit de discipline en veteranen van de Nürburgring.

De coureurs van het Manthey Racing-team zijn:

Kevin Estre

Thomas Preining

Ayhancan Guven

Patrick Pilet

Kevin Estre wordt door velen beschouwd als een van de beste GT-coureurs ter wereld, omdat hij in 2025 de snelste ronde neerzette in de kwalificatie. Hij is niet alleen snel in één ronde, maar ook over langere periodes. Hij is een coureur om rekening mee te houden.

Thomas Preining is al eerder Deutsche Tourenwagen Masters kampioen geweest en zijn stijl is gericht op consistentie. Hij is een betrouwbaar paar handen als het team hem nodig heeft.

Manthey is de recordwinnaar van de 24 uur van de Nürburgring © Manthey

Ayhancan Güven is de rijzende ster van de enduranceracewereld, die al grote races heeft gewonnen. Hij heeft al sterke prestaties geleverd met Manthey en is klaar voor nog een sterk jaar.

De laatste rijder voor het Manthey-team is Patrick Pilet, de ervaren Porsche-fabrieksrijder. Hij heeft veel ervaring in uithoudingsraces en beschikt over een tactisch inzicht dat voor elk team in 24-uursraces zeer nuttig is.

04 Andere teams om in de gaten te houden

Hoewel Team Verstappen, Team Rowe en Team Manthey de drie favorieten zijn voor de race van 2026, zijn er nog enkele andere teams om in de gaten te houden, vooral als de race chaotischer wordt.

Audi, Ferrari en Lamborghini hebben allemaal een paar teams die hen vertegenwoordigen, maar hun belangrijkste teams maken allemaal kans om te winnen in de SP9-klasse. De auto's waar de teams mee zullen racen zijn respectievelijk de Audi R8 LMS GT3 evo II, Ferrari 296 GT3 en Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.

De start van de 53e ADAC RAVENOL 24h op de Nürburgring in 2025 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Hoewel de teams niet gevuld zijn met zoveel grote namen in de enduranceracerij, zijn er wel een paar om in de gaten te houden. Christopher Haase is een Audi-fabrieksrijder met meerdere 24-uursoverwinningen, Mirko Bortolotti is een Lamborghini-fabrieksster en ex-F1-testrijder, en David Perel is een bekende Ferrari-regular die uitstekend presteert in de enduranceracerij.

05 Kijken

Watch Max Verstappen fly around the Nürburgring in May © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Hoewel niet elk team dat meedoet aan de laatste 24-uursrace in mei zal deelnemen aan de kwalificatie, kun je Verstappen en veel van zijn concurrenten live volgen. De kwalificatiewedstrijden in april en mei en de laatste race op 16-17 mei worden allemaal live uitgezonden op Red Bull TV en het Red Bull Motorsports YouTube-kanaal . Kijk hier wanneer je kunt afstemmen:

Date Session Time Saturday, April 18 Qualifiers Race 1 3pm UTC (5pm CEST) Sunday, April 19 Top-Qualifying 8:30am UTC (10:30am CEST) Qualifiers Race 2 10:30am UTC (12:30pm CEST) Thursday, May 14 Qualifying 1 11:10am – 1:30pm UTC (1:10pm – 3:30pm CEST) Qualifying 2 5:55pm – 9:45pm UTC (7:55pm – 11:45pm CEST) Friday, May 15 Top-Qualifying 1 6:45am – 7:25am UTC (8:45am – 9:25am CEST) Top-Qualifying 2 7:40am – 8:25am UTC (9:40am – 10:25am CEST) Qualifying 3 8:30am – 10:05am UTC (10:30am – 12:05pm CEST) Top Qualifying 3 11:30am – 12:45pm UTC (1:30pm – 2:45pm CEST) Saturday, May 16 Warm-Up 8:00am – 9:30am UTC (10:00am – 11:30am CEST) Race 12:30pm – 1:45pm +1 UTC (2:30pm – 3:45pm +1 CEST)