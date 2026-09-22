Max Verstappen passeerde woensdag 16 september alle 100 tegenstanders tijdens Red Bulls Max vs 100 , de grootste kartrace allertijden. Op Silverstone had hij slechts 14 van de 30 rondes nodig om het complete veld in te halen.

De viervoudig Formule 1-wereldkampioen startte vanaf plek 101 op een speciaal voor de race gebouwde grid. Onder zicht van een wereldwijd livepubliek haalde hij vervolgens in slechts 35 minuten het complete veld in.

De enorme schaal van de race werd meteen duidelijk zodra de startopstelling zich vormde. Van bovenaf zag je 101 karts in lange rijen op het asfalt van Silverstone staan, met Verstappen helemaal achteraan. Voor hem stond een mix van atleten, gamers, content creators, journalisten en fans uit de hele wereld. De meesten van hen reden pas voor de tweede keer op deze baan, na een training op dinsdag en één kwalificatierondje eerder op de dag.

01 Hoe is de race verlopen?

Max Verstappen startte vanaf P101 © Getty Images / Red Bull Content Pool

De openingsronde bepaalde eigenlijk direct de helft van de race. Terwijl 101 karts zich door de eerste bochten kwamen, was Verstappen al meer dan tien coureurs voorbij nog voordat hij de startlijn passeerde. Bij de hairpin stroopte het hele veld op, waarbij karts op elkaar botsten en de verkeerde kant op kwamen te staan.

Quotation Ik heb geen idee wat er aan de hand is – het is een slagveld. Max Verstappen

"Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt, het is een slagveld," zei hij over de boordradio. Na amper twee minuten lag hij al op de 37e plaats en maakte hij overduidelijk gebruik van zijn jarenlange kartervaring.

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Maar liefst 63 coureurs – meer dan de helft van het veld – vielen uit zonder ook maar één ronde af te maken. Toen hij dat aantal te horen kreeg, was zijn nuchtere reactie: "Geen slechte eerste ronde dus!"

Een race waarin elke inhaalactie definitief was

Volgens de regels lag een coureur uit de race zodra de achterkant van Verstappens kart voorbij hun voorbumper was. Elke inhaalactie betekende dus definitief einde verhaal, en via de boordradio was goed te horen hoe het veld die harde realiteit één voor één moest accepteren. In ronde 7 smeekte motorsport-YouTuber Paky TWC, die op dat moment zesde lag, over de radio nog of Verstappen hem wilde sparen. Vlak daarna werd ook hij genadeloos ingehaald.

Met 100 karts op Silverstone was chaos onvermijdelijk © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

De wedstrijd draaide daarna uit op een pure inhaalrace. Polesitter Jacky Martens, Zac Alsop en Lewis Osler wisten tijdens de chaos 12 seconden weg te rijden, maar Verstappen haalde daar veel tijd van af door drie seconden per ronde op ze in te lopen.

Met nog 54 minuten op de klok gaf de wedstrijdleiding de kopgroep een extra snelle ronde. Het drietal zette in ronde 12 tegelijk hun shortcut in, waarna ze stopten met de onderlinge strijd en puur verdedigend gingen rijden. Dat leverde ze wat extra tijd op, maar een ronde later was Verstappen daar al. Hij pakte Alsop en Osler in één bocht, om vervolgens Martens te passeren en het af te maken met 35 minuten op de klok.

02 Wie belandde er op het podium?

Na 100 inhaalacties werd de vlag gezwaaid voor Max Verstappen. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Martens, een Nederlandse Formule 1-journalist, ging het grootste deel van de race aan de leiding. Samen met Osler mocht hij met Verstappen het podium op, waardoor de teammonteur van de wereldkampioen een treetje onder hem stond. Slechts weinigen hebben ooit het podium gedeeld met Max Verstappen, maar vanavond voegden twee amateurcoureurs zich bij dat rijtje. Achter Alsop op plek vier eindigde de bekende off-road motorrijder Pol Tarrés als vijfde. Auto-YouTuber Paky TWC, livestreamer RDJavi, fotograaf Larry Chen, mountainbiker Bernard Kerr en acteur Neo Yau maakten de top 10 compleet.

Het podium: Lewis Osler, Max Verstappen, Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Max vs 100: Het podium

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 De winnende rondetijden bij Max vs 100

Verstappens snelste ronde in de race was een 2.20,673, terwijl de tweede tijd van Martens (2.23,327) ruim 2,6 seconden langzamer was. Over de volle 35 minuten gemeten passeerde Verstappen gemiddeld elke 21 seconden een tegenstander.

Iedereen is een winnaar: 100 coureurs vieren samen een geweldige ervaring © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

04 Max Verstappen had 100 karts voor zich staan – toen volgde pure chaos

Max Verstappen was worried... for a moment © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation "Toen ik zag waar ik moest starten, met 100 karts voor me, maakte ik me wel een beetje zorgen... mooi om er dan toch met de overwinning vandoor te gaan!" Max Verstappen

"Toen ik naar de grid liep en zag waar ik moest starten, met 100 karts voor me, maakte ik me wel een beetje zorgen," vertelde Verstappen. "Maar na die eerste ronde, met al die chaos, dacht ik wel: 'Oké, we hebben dit onder controle!' Het werd toen echt leuk. Toen ik eenmaal in mijn ritme kwam, ze één voor één kon inhalen en het gat naar voren zag verdwijnen, was dat echt supergaaf."

Verstappen gaf aan dat hij enorm had genoten van de hele ervaring. "Het was geweldig om gewoon weer even in een kart te zitten en terug naar de basis te gaan. Het deed me denken aan de races van vroeger. Het is een prachtig en goed ontworpen circuit, en het was een fijne toevoeging om alle data via de radio door te krijgen. Ik heb een topdag gehad en het is mooi om er met de winst vandoor te gaan!"

05 Zo bekijk je de herhaling

Red Bulls Max vs. 100 is wereldwijd terug te kijken op Disney+ en in de VS via de ESPN-app voor abonnees van ESPN Unlimited.