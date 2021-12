De tweede Duitse competitie, waarin kleinere clubs als Kiel en Fürth tot de topploegen behoren, is een uitstekend voorbeeld. En ja, Bayern is weer kampioen. Maar als Erling Haaland bij RB Leipzig zou spelen in plaats van bij Borussia Dortmund, zou RB Leipzig in 2021 kampioen worden. Dat is natuurlijk slechts een hypothese. Maar je hoeft alleen maar te kijken naar zijn doelpuntenpercentage in verhouding tot de gemiste kansen van Leipzig. Kortom, als je veel goede beslissingen neemt, kun je beter presteren dan clubs die over aanzienlijk meer financiële middelen beschikken. Dat zal over 20 jaar nog steeds zo zijn. Ik ben dan ook geen voorstander van opvattingen als "geld levert goals op" of "geld levert titels op". Er zijn te veel voorbeelden die het tegendeel bewijzen.