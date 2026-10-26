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Willis domineert Red Bull Dance Your Style World-Final 2026
De Franse hiphopper Willis pakte de Red Bull Dance Your Style World Final 2026-titel in Zürich. Hij versloeg de wereldtop en zette de uitverkochte zaal volledig op z'n kop.
Na edities in steden als Parijs, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai en Los Angeles kwam de Red Bull Dance Your Style World Final voor het eerst naar Zürich en zorgde voor een onvergetelijke avond. Voor 7.500 fans in het Hallenstadion pakte de Franse hiphopdanser Willis voor het eerst de wereldtitel, terwijl 16 van ’s werelds beste dansers het tegen elkaar opnamen in een feest van streetdance.
Zoals altijd bij Red Bull Dance Your Style was er geen jury om te bepalen wie er in Zwitserland met de titel vandoor ging. Het publiek koos de winnaar. Dit jaar konden ook de fans thuis van zich laten horen: kijkers van de livestream stemden namelijk in real-time mee. Vanaf de kwartfinales telde hun stem voor 20% van het totaal, terwijl het massaal aanwezige publiek in het Hallenstadion de overige 80% bepaalde.
Dit is hoe Willis een legioen aan fans veroverde en zich naar de overwinning danste tijdens de Red Bull Dance Your Style World Final 2026.
01
Hoe Willis de Red Bull Dance Your Style World Final won
Als jongste deelnemer aan de wereldfinale, met zijn 16 jaar, toonde Willis geen enkele zenuw en danste hij de concurrentie van zich af. Nadat hij Limpopo Boy uit Zuid-Afrika had verslagen, versloeg hij in de kwartfinales de Amerikaan Capjay, waarna hij ook Lockerzee uit Zuid-Korea de baas bleef.
Aan de andere kant van het toernooi liet Yoon Ji uit Zuid-Korea zien waarom ze haar nationale finale had gewonnen. De waacker maakte indruk toen ze de Japanse danseres Chaa en de Spaanse Xelyna versloeg. In de halve finale stond ze tegenover publiekslieveling Stalamuerte, een van de acht internationale wildcards. Ondanks dat ze het opnam tegen een van de meest geprezen hiphop-freestylers van Zwitserland, wist ze het publiek voor zich te winnen en zo haar plek in de finale te veroveren.
De finale leverde een onvergetelijke strijd op waarin hiphop het opnam tegen waacking. Uiteindelijk was het Willis die het publiek compleet pakte en de titel binnensleepte, als ultieme afsluiter van een memorabel seizoen met maar liefst 167 evenementen wereldwijd.
02
Wat gebeurde er nog meer tijdens de Red Bull Dance Your Style World Final
Sadeck, bekend om zijn spectaculaire groepschoreografieën met paraplu's die al eerder viral gingen op social media, bood het publiek een opvallende visuele ervaring op het snijvlak van streetdance en theatrale staging.
Zelfs vóór de grote finale stond Zürich helemaal in het teken van dans. Op 21 en 22 oktober streden 60 dansers van over de hele wereld in twee voorrondes in de Schiffbau om een van de acht resterende plekken in de wereldfinale.
De acht nationale kampioenen die de voorrondes doorstonden, waren:
- Sharay: Colombia – Freestyle
- Happyfeet: Nieuw-Zeeland – Hiphop / Freestyle
- Yoon Ji: Zuid -Korea – Waacking
- Slayer: Verenigd Koninkrijk – Popping / Hedendaagse dans
- Lil Syd: Oostenrijk – Hip-Hop
- Hector: Denemarken – Hip-Hop
- Willis: Frankrijk – Hip-Hop
- Ringo Winbee: Japan – Popping
Ze voegden zich bij de acht internationale wildcards: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa en Chaa.
03
Beleef de Red Bull Dance Your Style Wereldfinale 2026 nog eens
Je kunt de volledige herhaling van de Red Bull Dance Your Style-wereldfinale in Zürich bekijken in de video hieronder.
Red Bull Dance Your Style World Final livestream
Dansers van over de hele wereld gaan de vloer op voor een laatste battle, waarbij het publiek beslist wie wint.
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