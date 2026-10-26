Willis is de wereldkampioen van de Red Bull Dance Your Style 2026
© Little Shao
Dance

Willis domineert Red Bull Dance Your Style World-Final 2026

De Franse hiphopper Willis pakte de Red Bull Dance Your Style World Final 2026-titel in Zürich. Hij versloeg de wereldtop en zette de uitverkochte zaal volledig op z'n kop.
Geschreven door FraGue Moser
3 minuten lezenPublished on

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Dance Your Style World Final

Red Bull Dance Your Style is DE uitdaging voor dansers die het publiek omver willen blazen en een echte band met het publiek willen opbouwen.

6 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style World Final 2026

De Red Bull Dance Your Style World Final komt op 24 oktober 2026 naar Zwitserland. Na Mumbai en Los Angeles zal Red Bull Dance Your Style het Hallenstadion in Zürich op z'n kop zetten.

Schweiz

Samenvatting

  1. 1
    Hoe Willis de Red Bull Dance Your Style World Final won
  2. 2
    Wat gebeurde er nog meer tijdens de Red Bull Dance Your Style World Final
  3. 3
    Beleef de Red Bull Dance Your Style Wereldfinale 2026 nog eens
Na edities in steden als Parijs, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai en Los Angeles kwam de Red Bull Dance Your Style World Final voor het eerst naar Zürich en zorgde voor een onvergetelijke avond. Voor 7.500 fans in het Hallenstadion pakte de Franse hiphopdanser Willis voor het eerst de wereldtitel, terwijl 16 van ’s werelds beste dansers het tegen elkaar opnamen in een feest van streetdance.
Zoals altijd bij Red Bull Dance Your Style was er geen jury om te bepalen wie er in Zwitserland met de titel vandoor ging. Het publiek koos de winnaar. Dit jaar konden ook de fans thuis van zich laten horen: kijkers van de livestream stemden namelijk in real-time mee. Vanaf de kwartfinales telde hun stem voor 20% van het totaal, terwijl het massaal aanwezige publiek in het Hallenstadion de overige 80% bepaalde.
Dit is hoe Willis een legioen aan fans veroverde en zich naar de overwinning danste tijdens de Red Bull Dance Your Style World Final 2026.
Willis

Willis

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Capjay, from the USA, at the Red Bull Dance Your Style World Final in Zurich, Switzerland, on 24 October 2026.

Capjay made it all the way through to the quarter-finals

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Xelyna from Spain performs at the Red Bull Dance Your Style World Final at the Hallenstadion in Zurich, Switzerland, on 24 October 2026.

Xelyna eventually lost to Yoon Ji

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Willis performs at the Red Bull Dance Your Style World Final in Zurich, Switzerland on 24 October 2026

Willis convinced the audience at Hallenstadion

© Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Yoon Ji put her best waacking moves on show

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Candyman vs Lil Syd had the crowd on their feet

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Willis was overcome with emotion after claiming victory

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01

Hoe Willis de Red Bull Dance Your Style World Final won

Als jongste deelnemer aan de wereldfinale, met zijn 16 jaar, toonde Willis geen enkele zenuw en danste hij de concurrentie van zich af. Nadat hij Limpopo Boy uit Zuid-Afrika had verslagen, versloeg hij in de kwartfinales de Amerikaan Capjay, waarna hij ook Lockerzee uit Zuid-Korea de baas bleef.
Aan de andere kant van het toernooi liet Yoon Ji uit Zuid-Korea zien waarom ze haar nationale finale had gewonnen. De waacker maakte indruk toen ze de Japanse danseres Chaa en de Spaanse Xelyna versloeg. In de halve finale stond ze tegenover publiekslieveling Stalamuerte, een van de acht internationale wildcards. Ondanks dat ze het opnam tegen een van de meest geprezen hiphop-freestylers van Zwitserland, wist ze het publiek voor zich te winnen en zo haar plek in de finale te veroveren.

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De finale leverde een onvergetelijke strijd op waarin hiphop het opnam tegen waacking. Uiteindelijk was het Willis die het publiek compleet pakte en de titel binnensleepte, als ultieme afsluiter van een memorabel seizoen met maar liefst 167 evenementen wereldwijd.
02

Wat gebeurde er nog meer tijdens de Red Bull Dance Your Style World Final

Hoewel de battles centraal stonden, waren bij de Red Bull Dance Your Style World Final ook enkele van de grootste namen uit de danswereld te zien. Zo was er een speciaal optreden van de Franse danser en choreograaf Sadeck, met medewerking van Red Bull All Stars MT Pop en Poppin’C.
Sadeck, bekend om zijn spectaculaire groepschoreografieën met paraplu's die al eerder viral gingen op social media, bood het publiek een opvallende visuele ervaring op het snijvlak van streetdance en theatrale staging.
Zelfs vóór de grote finale stond Zürich helemaal in het teken van dans. Op 21 en 22 oktober streden 60 dansers van over de hele wereld in twee voorrondes in de Schiffbau om een van de acht resterende plekken in de wereldfinale.
De acht nationale kampioenen die de voorrondes doorstonden, waren:
  • Sharay: Colombia – Freestyle
  • Happyfeet: Nieuw-Zeeland – Hiphop / Freestyle
  • Yoon Ji: Zuid -Korea – Waacking
  • Slayer: Verenigd Koninkrijk – Popping / Hedendaagse dans
  • Lil Syd: Oostenrijk – Hip-Hop
  • Hector: Denemarken – Hip-Hop
  • Willis: Frankrijk – Hip-Hop
  • Ringo Winbee: Japan – Popping
Stemmen bij de Red Bull Dance Your Style-wereldfinale 2026 in Zürich

Stemmen bij de Red Bull Dance Your Style-wereldfinale 2026 in Zürich

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Ze voegden zich bij de acht internationale wildcards: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa en Chaa.
03

Beleef de Red Bull Dance Your Style Wereldfinale 2026 nog eens

Je kunt de volledige herhaling van de Red Bull Dance Your Style-wereldfinale in Zürich bekijken in de video hieronder.

Red Bull Dance Your Style World Final livestream

Dansers van over de hele wereld gaan de vloer op voor een laatste battle, waarbij het publiek beslist wie wint.

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Dance Your Style World Final

Red Bull Dance Your Style is DE uitdaging voor dansers die het publiek omver willen blazen en een echte band met het publiek willen opbouwen.

6 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style World Final 2026

De Red Bull Dance Your Style World Final komt op 24 oktober 2026 naar Zwitserland. Na Mumbai en Los Angeles zal Red Bull Dance Your Style het Hallenstadion in Zürich op z'n kop zetten.

Schweiz
Dance