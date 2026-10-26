Aan de andere kant van het toernooi liet Yoon Ji uit Zuid-Korea zien waarom ze haar nationale finale had gewonnen. De waacker maakte indruk toen ze de Japanse danseres Chaa en de Spaanse Xelyna versloeg. In de halve finale stond ze tegenover publiekslieveling

, een van de acht internationale wildcards. Ondanks dat ze het opnam tegen een van de meest geprezen hiphop-freestylers van Zwitserland, wist ze het publiek voor zich te winnen en zo haar plek in de finale te veroveren.