Fem grunner til å elske Wings for Life World Run 2026

Dynamisk start på Wings for Life World Run Norge 2025 © Daniel Tengs for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run finner sted 10. mai 2026, og registreringen åpner 5. november, så nå er tiden inne for å lære alt om hvordan arrangementet fungerer, hvordan du kan sikre deg en plass og hvor du kan delta.

Her er fem grunner til hvorfor du bør være en av de tusenvis av deltakerne i Wings for Life World Run 2026!

01 Så. Utrolig. Gøy.

Å samles rundt en god sak samtidig som tusenvis av mennesker verden over, skaper en utrolig positiv atmosfære. Med en inkluderende blanding av aldre, nasjonaliteter og tidssoner – for ikke å nevne morsomme kostymer – er det vanskelig å forestille seg et løp med flere smil per kilometer.

Terrengløper Dyl an Bowma n deltar hvert år, også via Wings for Life World Run-appen. "Selv når du løper i nabolaget ditt, vet du at du er en del av noe større," sier han. "Appen har denne fantastiske funksjonen – en visualisering av Catcher Car som kommer nærmere og nærmere – og det er den morsomme delen. Det er helt unikt."

Se videoen i spilleren nedenfor for å få et innblikk i hvordan de svenske utøverne Max Palm (frikjøring på ski), Patrik Nilsson (Ironman/triatlon), Martin Söderström (terrengsykling) og Mikaela Åhlin-Kottulinsky (baneracing) har det gøy mens de forbereder seg til løpsdagen: ved å løpe mot en rallybil med 600 hestekrefter, kjørt av landsmennene Kevin Hansen og Timmy Hansen.

9 min Rally car vs runner Can a team of runners beat a rally car in a relay race? We invited the Hansen brothers and their WRX race car to take on a team of elite Red Bull athletes around a race track.

02 Løp hvor du vil

Med Wings for Life World Run-appen kan du løpe hvor som helst. Mens du nyter utsikten, gir du håp til de som er rammet av ryggmargsskader.

Din Wings for Life World Run-lagkaptein kan være rugbyhelten Siya Kolisi. © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Uansett hvor du løper, kan du også være en del av et lag. Fra Formel 1-teamet Oracle Red Bull Racing Wings for Life World Run til idrettsutøvere som rugby-superstjernen Siya Kolisi – du kan ha globale sportsgiganter som dine lagkapteiner!

03 Rett til å skryte

Hvor ofte får du muligheten til å fortelle at du deltok i et stort globalt arrangement? Navnet ditt vil stå på den globale resultatlisten, og appen gjør det enkelt å dele bilder og videoer.

Triatleten Courtney Atkinson elsker opplevelsen og sier: "Jeg tror ikke jeg har gått glipp av en eneste Wings for Life World Run siden starten. Det appellerer virkelig til et bredt spekter av mennesker – du løper sammen med forskjellige folk fra hele verden."

Du løper sammen med forskjellige mennesker fra hele verden Courtney Atkinson

04 Et format som passer for alle

Ekle løpsglede under Wings for Life World Run i Oslo © Daniel Tengs for Wings for Life World Run

Det er ingen fast mållinje, så du kan løpe akkurat den distansen du ønsker. Du bestemmer målet ditt, og det finnes til og med en verktøy som viser hvilket tempo du trenger for å nå det.

Atkinson forklarer at deltakerne ofte ender opp med å prestere mer enn de hadde forventet, og sier: "Det som gjør dette løpet annerledes enn alle andre, er at når du ser Catcher Car nærme seg, finner du alltid litt ekstra energi til en spurt. Hvis folk har et mål, for eksempel 7 km, 15 km eller 30 km, oppdager de at de kan klare litt mer enn de trodde."

05 Å gjøre noe skikkelig bra

Når du deltar i Wings for Life World Run, gjør du en innsats for andre, fordi 100 prosent av påmeldingsavgiften går direkte til Wings for Life, som har som mål å finne en kur for ryggmargsskader. Samtidig får du mosjon, har det gøy og føler deg knyttet til mennesker over hele verden – du gjør altså noe fantastisk for deg selv også.

Wings for Life World Run-ambassadør Sandile Mkhize, som har vært avhengig av rullestol siden en ryggmargsskade i 2013, forteller at han ble begeistret over den verdensomspennende skalaen av arrangementet da han deltok i sitt første løp, i tillegg til den frie følelsen av å rulle i frisk luft. "Alt som kan bringe mennesker sammen eller gi oss en måte å uttrykke vår felles menneskelighet på, vil alltid være noe spesielt," kommenterer han. "Jeg tror ikke det finnes noe lignende."

Registreringen for Wings for Life World Run 2026 åpner 5. november og er tilgjengelig helt frem til start søndag 10. mai 2026

Wings for Life World Run-appen er tilgjengelig for iOS og Android.