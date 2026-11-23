GTA 6. Det største og kanskje beste videospillet noensinne er endelig her . Gleder du deg til å sette foten i sanden i Vice City? Denne nybegynnerguiden til GTA 6 gir deg det viktigste du trenger å vite for de første timene: hva du bør gjøre først i Key Lento, hvordan du beskytter pengene dine, hvordan kondisjon og fokusmodus fungerer, hvordan du gjennomfører ran og rister av deg politiet, og hvorfor din kriminelle profil betyr mer enn du tror.

01 Hva du bør gjøre først i Key Lento

GTA 6 tar deg med til en moderne versjon av Vice City © Rockstar Games

Etter en kort opplæring der du spiller litt som både Jason og Lucia , slipper Grand Theft Auto VI deg løs. Du starter i et område kalt Key Lento, og historien holder deg der i omtrent den første femtedelen av spillet. Bruk den tiden godt.

Kjøp en lyddemper . Våpen med lyddemper gjør nesten alle kamper enklere. I stedet for å varsle alle i nærheten med det første skuddet, kan du ta ut fiender én etter én. Ammu-Nation selger lyddempere til de fleste våpen. Det er en butikk i Key Lento rett etter opplæringen, og de er billige nok til at du har råd til dem helt fra starten. Planlegg å skaffe deg en garasje . Du kan kjøpe litt under et dusin garasjer i løpet av historien, men først når Jason og Lucia forlater Key Lento. Når de blir tilgjengelige, må du sikre deg en. Der kan du oppbevare hvilket som helst kjøretøy gratis, få tilgang til våpenutstyret ditt og levere ulovlige varer som andre kan selge. Utforsk området . Key Lento har en livlig hovedgate, minneverdige karakterer og flere fullt utstyrte lokaler blant annet barene «Rusty Anchor» og «Cheeky Mutineer». Gi deg selv tid og rom til å utforske omgivelsene og bli vant til spillmekanikkene i GTA 6. Gjør sideoppdragene tidlig . Når historien fører deg til andre regioner, kan kjøreturen tilbake til Leonida Keys ta rundt 10 minutter. Undervannsdykking etter skatter, fisking og de merkelige forespørslene fra naboen din Shirley er enklest å fullføre mens du allerede er der. Ikke bli besatt av penger . Pengene dine vil ikke vare lenge i den første delen av historien, og det er ingenting du kan gjøre med det. Bruk det du tjener på nyttige ting som våpen og kjøretøymodifikasjoner, men ikke slit deg ut for enhver pris.

02 Gjem pengene dine før du mister dem

I begynnelsen av spillet bærer du alt i lommen. Du får din første bankkonto under oppdraget «Buck Me», omtrent en eller to timer inn i spillet. Inntil da er hver eneste dollar du har i fare: blir du drept eller arrestert, er pengene borte. Men før du får din første bankkonto, finnes det en måte å gjemme bort pengene dine på.

Det du må gjøre er: Gå til Jasons soverom og trykk på de løse gulvplankene. Under dem finner du noen bilder som gir mer innsikt i Jasons bakgrunnshistorie, samt et gjemmested for pengene dine. Gjør det til en vane å legge fra deg penger hver gang du går forbi.

03 Bygg sunne vaner

Jason Duval i GTA 6 © Rockstar Games

Morsom fakta: GTA 6 er en livssimulering – på en måte. Spillet legger større vekt på simulering enn noen tidligere GTA-spill. Å spise, sove, dusje og trene påvirker både Jason og Lucia. Å hoppe over disse aktivitetene vil ikke ødelegge spillet ditt, men det setter deg i en ufordelaktig posisjon.

Det er tre sentrale statistikker du bør holde øye med: Helse er livsmåleren din, utholdenhet påvirker sprint og anstrengelse, og fokus styrer hvor lenge du kan bremse tiden for å sikte på skudd. Det finnes flere måter å forbedre disse statistikkene på.

Vektløfting øker helsen. Kondisjonstrening som løping, sykling eller kajakkpadling øker utholdenheten. Og rolige aktiviteter som fiske eller biljard øker fokuset. Økningen i helse og utholdenhet avtar hvis du slutter å trene, men et høyere fokus er permanent.

Å spise, sove og dusje gir midlertidige løft. Et rosa hjerte markerer helse, et blått lyn markerer utholdenhet, og et lilla øye markerer fokus. Disse forsterkningene varer så lenge økten varer, eller til du dør.

En enkel rutine fungerer bra: Sov om natten, tren om morgenen, spis og dusj. Skjulestedet ditt endres etter hvert som historien utvikler seg, så sjekk ut hvert nytt sted ved nye aktiviteter. Det er ikke avgjørende for spillet, men det hjelper definitivt å få en sunn daglig rutine mens du spiller GTA 6 (og i virkeligheten, selvfølgelig).

Rask gevinst: Gi Jasons kjæledyrsslange Dolores mat tidlig i spillet. Å se henne spise musen gir deg en liten fokus-buff.

04 På treningssenteret

Styrketrening bruker avtrekkere: Trykk raskt på begge, slipp sakte, og fullfør settet før utholdenheten din tar slutt. Dårlig timing eller for langsomt tempo koster ekstra utholdenhet. Hvilken øvelse du velger, spiller ingen rolle for resultatet, og noen sett er kortere enn andre. Markløft går raskt. Kettlebell-svinger har en jevn rytme. Prøv dem alle og velg din favoritt.

Viktig: Begge karakterene har en treningsapp som sporer treningsøkter og treningsvinduer. Stopp når treningsringen din er full, og spis deretter en proteinbar eller drikk en proteinshake for å sikre treningsgevinsten. Vinduet åpnes på nytt omtrent hver dag i spillet. Jason har vekter rett utenfor huset sitt.

For utholdenhet tar det lang tid å fylle ringen ved å løpe eller padle på paddleboard. Et treningsmedlemskap gir deg tilgang til tredemølle eller ergometersykkel, der du holder markøren i den rosa sonen. Én økt er vanligvis nok. Haken er at det ikke er noe treningssenter i nærheten av startområdet.

Å trene med to karakterer høres kjedelig ut, men hvis dere drar på treningssenteret sammen, trener begge uansett hvem du styrer. Og du vet jo at en treningspartner er viktig for motivasjonen, ikke sant?

05 Bruk fokusmodus

Bruk fokusmodus til å klargjøre skudd © Rockstar Games

Trykk på begge styrespakene for å aktivere fokusmodus. Når du har et våpen utstyrt, bremser den tiden et kort øyeblikk, slik at du kan sikte skuddene dine. Utenfor kamp kan du bruke den så lenge du vil. Den markerer fiender i rødt, interaktive gjenstander i gult og penger i grønt.

Bruk den til å oppdage fiender gjennom vegger, finne notater som skjuler koder, følge dyrespor eller se om noen gjemmer verdisaker i en koffert. Den gir deg også informasjon om dører: hvitt betyr at du kan gå inn, rødt betyr at døren er alarmert.

06 Planlegg forbrytelsene dine etter dag og natt

Dag- og nattsyklusen er tilbake i GTA 6, og dagene er langt lengre enn i tidligere GTA-spill. Det gir mening med tanke på hvor enormt landskapet er denne gangen. For å sjekke klokkeslettet, trykk opp på D-padden for å åpne telefonen din. Noen butikker stenger om natten, og noen oppdrag kan bare utføres på bestemte tidspunkter av døgnet.

Tidspunktet på døgnet påvirker også hvordan politiet reagerer. En rolig gate om natten kan gjøre en jobb enklere enn en travel ettermiddag i Vice City. For å spole fremover, sov hos Jason og velg et nytt tidspunkt på døgnet.

07 Finn skjulte rom og bygninger du kan gå inn i

Kartet over Leonida , med alle sine mange regioner, er større enn noensinne. Men det er ikke alt. GTA 6 har hundrevis av rom, hus og leiligheter du kan gå inn i, og kartene hjelper deg med å finne dem.

Minikart: Gå inn i en butikk, så ser du hovedetasjen. Gå mot dørene bakerst, så viser minikartet om det er mer å oppdage: et tilgjengelig skjult rom, en trapp eller bare en dør som aldri vil åpne seg. Hold alltid øye med minikartet – det er din beste venn når du skal finne veien i omgivelsene.

Verdenskart: De fleste bygningene er skravert i to nyanser av blått. Mørkeblått betyr at bygningen har en inngang eller et interiør. Lysblått betyr at det bare er kulisser. I nærheten av en bygning du kan gå inn i, markerer minimapet inngangen, vanligvis med en hvit linje.

08 Slik fungerer hurtigreise i Grand Theft Auto VI

Det finnes ingen kartforflytning i GTA 6. Du har fortsatt tre raske måter å komme deg rundt i Leonida på:

RydeMe . Åpne appen, merk et sted på kartet, bestill en bil og hopp inn i baksetet. For 100 dollar ekstra kan du hoppe over kjøreturen og ankomme umiddelbart. Det er dyrt i begynnelsen.

Offentlig transport . Busser og tog kjører over hele Leonida og tar deg til nesten alle steder i nettverket. De følger en rutetabell, så du må vente. Kollektivtransporten er mer praktisk inne i Vice City, men en toglinje dekker hele regionen.

Bytt karakter . Dette er det raskeste og billigste alternativet. Hvis du er langt unna Vice City som Jason, bytt til Lucia. Karakteren du ikke spiller som, venter vanligvis i nærheten av ditt nåværende skjulested.

09 Å stjele biler… på den smarte måten

GTA 6 vil ha et kjøretøy for enhver anledning © Rockstar Games/Take-Two

En sentral mekanikk i alle Grand Theft Auto-spill er å kapre andre biler. Og selvfølgelig spiller det en stor rolle i GTA 6 også. Men pass på: Å stjele en bil er ikke lenger bare et enkelt trykk på en knapp. Kjøretøyene er utstyrt med alarmer og sikkerhetssystemer. Hold opp på D-padden for å åpne Waink-appen, og merk deretter av en bil for å se sikkerhetssystemet, salgsprisen og registreringskostnaden.

En alarm varsler NPC-er når du knuser vinduet. En standard sporingsenhet betyr at du ikke kan modifisere bilen før den er registrert. En avansert sporingsenhet varsler politiet hvis bilen kjører for langt fra sitt opprinnelige sted, og den eneste måten å stoppe varselet på er å kjøre fort. De fleste biler kan startes uten nøkkel, men avanserte nøkkelfrie biler krever en nøkkelkloner. I begynnelsen begrenser dette hvilke biler du kan ta. Flere verktøy blir tilgjengelige etter hvert som historien utvikler seg.

Har du funnet en bil du vil beholde? Ta den med til Pay 'n' Spray og betal registreringsavgiften. Jo dårligere bilen er, desto billigere er avgiften. En registrert bil kan tilkalles til deg når som helst via Scooter Bros-appen.

10 Ran i GTA 6: Alt du trenger å vite

Ran er din viktigste inntektskilde, og du kan rane nesten hvor som helst helt fra starten av. Men det er ikke så enkelt som å bare gå inn og ut av bygningen. Det er mye du må passe på.

Rekognosér først . Sjekk kartet for potensielt bytte og sikkerhetsnivå. Bortsett fra banken har alle butikkene i startområdet lavt sikkerhetsnivå: ingen bevæpnede vakter og få kameraer eller alarmer. Steder med lavt sikkerhetsnivå trenger bare én av dere. Steder med middels og høy sikkerhet er mye enklere å ta som et par. Hvis du spiller alene og vil ha et større mål, trykker du på Triangel eller Y på kartikonet for å invitere den andre karakteren. Siden du ikke kan spille begge karakterene før senere i historien, venter mange spillere med de fleste ranene til da.

Bruk bakdøren . Mange steder har en. Med snap-pistolen kan du komme deg inn uten å utløse alarmen.

Knekk safen . De fleste verdisakene ligger i en safe i et låst bakrom. Noen koder finnes i nærheten, og fokusmodus hjelper deg med å oppdage dem. Noen safer kan dirkes opp med riktig verktøy, andre kan sprenges opp. Safekodene er tilfeldige, så det finnes ingen universell kode å huske.

Hopp over banker og lånebutikker foreløpig . Kontantene deres inneholder ofte fargepatroner som eksploderer når du kommer for langt unna bygningen. Du trenger en fargepatron-jammer, som du først får i kapittel 3.

Bær byttet i oppbevaringsposer . Jason og Lucia kan hver bære to poser. Det får plass flere poser i bagasjerommet på en bil. Varebiler og lastebiler rommer opptil åtte, mens motorsykler ikke rommer noen. Når du raner sammen med en partner, trykker du til høyre på D-pad’en, deretter på Circle eller B, for å gi posene videre til partneren din. Da kan den andre karakteren selge byttet til en heler mens du rister av deg politiet. Det tar litt tid før pengene kommer frem.

Ikke dø med en full pose . Hvis du dør, mister du både pengene dine og eventuelle oppbevaringsposer du har med deg. Poser som er gjemt i et kjøretøy kan overleve, men ikke hvis politiet beslaglegger bilen. Etter hvert stort ran, dra til en heler.

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Selg til helere (personer som kjøper opp og videreselger stjålne varer) . Byttet faller i tre kategorier: narkotika, smykker og merkede sedler. De fleste helere kjøper alle tre, men betaler forskjellige priser. Yasmani i Little Cuba betaler godt for smykker og merkede sedler, Tyrone for narkotika. I begynnelsen leverer du varene selv. Hvis du samarbeider med en heler lenge nok, tilbyr de henting mot et gebyr, og noen gir en bedre andel for visse varer.

11 Forstå det nye etterlysningssystemet

Ta til vingene i GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Politiet vet ikke automatisk hvor du er etter en forbrytelse. De sporer deg gjennom flere sporingsfaktorer: utseendet ditt, antrekket ditt, synlige våpen, kjøretøy, overvåkningsopptak og partneren din. Fjern dem raskt og uten å bli sett, så mister politiet sporet av deg.

Utseende : Bruk hatt og bandana under forbrytelsen. Ta dem av etterpå.

Antrekk : Ha et ekstra antrekk i bagasjerommet, eller kjøp et nytt i en klesbutikk.

Synlige våpen : Sett pistoler i hylster, og legg bort eller kast lange våpen. Våpen du eier og har kastet, havner tilbake i bagasjerommet ditt.

Kjøretøy : Kvitt deg med det eller bytt bil.

Overvåkningskamera : Ødelegg opptakene på bakrommet.

Partner : Del dere opp.

12 Velg de riktige tilbehørene

Våpentilpasningen er omfattende i GTA 6, men to tilbehør er aller viktigst.

Sikter : Et våpen med sikt lar deg trykke på høyre spak for å bytte til førstepersonsperspektiv. Jernsikter tillater ikke dette. Skaff deg et rødpunktsikte så snart du finner et våpen du liker.

Lyddemper : Politiet reagerer på meldinger om skudd, og de dukker også opp hvis det avfyres for mange skudd i nærheten av et gjengskjulested, selv om det tar litt lengre tid. En lyddemper gir deg mer tid til å plyndre og hjelper deg med å unngå bølger av politifolk og gjengmedlemmer.

13 Forstå din kriminelle profil

Lucia og Jason er de to hovedpersonene i GTA 6 © Rockstar Games

GTA 6 holder oversikt over hvordan du oppfører deg. Jason og Lucia har hver sin kriminelle profil, som reagerer på hvor voldelig og dødelig du er, og hvordan du behandler mennesker og dyr. Det fungerer på samme måte som æresystemet i Red Dead Redemption 2 og styres hovedsakelig av hvor ofte du dreper.

Det finnes fem nivåer, hvert med sin egen ikonfarge:

Profesjonell (gul) . Du holder volden på et minimum, uskadeliggjør folk på en ikke-dødelig måte der du kan, og unngår å bli sett. Ikke-dødelige takedowns og vennlige handlinger overfor innbyggere fyller opp Focus-måleren din.

Hardened (oransje) . Du dreper fiender og sivile kun i selvforsvar, og du bryr deg ikke mye om å bli oppdaget. De samme fokusbonusene som for «Professional» gjelder.

Voldelig (lilla) . Du hopper over ikke-dødelige alternativer, går etter politiet og dreper sivile uten grunn. Hodeskudd fyller fokusmåleren din.

Psykopat (lysegrå) . Du dreper mange politifolk, hjelpeløse borgere og forsvarsløse dyr. Hodeskudd fyller fortsatt fokusmåleren din, men du kan ikke lenger overgi deg til politiet. Jakt teller ikke.

Uforbederlig (mørkegrå) . Hvis du forblir en «Psycho» for lenge, havner du her. Du kan veksle mellom de fire første nivåene i løpet av spillet, men dette nivået er permanent. Rockstar sier at det vil ha en varig innvirkning på Jason og Lucia. Hva det betyr nøyaktig, er foreløpig ukjent.

Det er mulig å spille uten å drepe, men det er vanskelig. Treff mot hodet og hjertet dreper, treff mot ledd og lemmer skader. En rød treffmarkør betyr at målet er dødt, gul betyr skadet og ute av kampen. Mot kjøretøy får du forfølgerne til å spinne ut ved å skyte hull i et eller to dekk. Helikoptre trekker seg tilbake hvis du avfyrer nok skudd i deres retning, og piloten kunngjør det over politiets radio.

Det er en praktisk grunn til å bry seg om dette. Karakteren du ikke styrer selv, oppfører seg i henhold til sin profil, så en voldelig Lucia oppfører seg enda mer voldelig når spillet styrer henne. Regn med å drepe mange i et spill av denne størrelsen. Å holde seg nær nivået «Professional» handler hovedsakelig om å unngå unødvendige drap utenfor oppdragene og kun drepe i selvforsvar.

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14 Ofte stilte spørsmål for nybegynnere i GTA 6

Svar på ofte stilte spørsmål Når får jeg en bankkonto i GTA 6? Under oppdraget «Buck Me». Inntil da kan du gjemme pengene dine under de løse gulvplankene i Jasons soverom. Hva bør jeg gjøre først i GTA 6? Kjøp en lyddemper hos Ammu-Nation, utforsk Key Lento, fullfør sideoppdragene der og planlegg å kjøpe en garasje når du forlater området. Finnes det hurtigreise i GTA 6? Ikke som en kartforflytning. Bruk RydeMe, offentlig transport eller bytt karakter. Hvordan sjekker jeg klokkeslettet og hopper over natten? Trykk opp på D-padden for å åpne telefonen og se klokkeslettet. Sov hos Jason for å hoppe over natten. Hvordan ser jeg hvilke bygninger jeg kan gå inn i? På verdenskartet har mørkeblå bygninger et interiør eller en inngang. De lyseblå har ikke det. Hvordan vet jeg om en dør er utstyrt med alarm? Bruk fokusmodus. Hvite dører kan åpnes, røde dører er utstyrt med alarm. Hvordan rister jeg av meg politiet? Ta hensyn til alle faktorer som kan vekke mistanke: utseende, antrekk, synlige våpen, kjøretøy, overvåkningsopptak og partneren din. Kan jeg reversere en «Irredeemable Criminal Profile»? Nei. Når du når «Uforbederlig», er det permanent.

15 Alt vi vet så langt om GTA 6

Om forfatteren Hvem er Phil Briel? Phil er skaperen bak nophilterde og en tidligere profesjonell e-sportsspiller i spill som Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport og FIFA på PC og konsoller. Han har tidligere jobbet som redaktør for ulike spillnettsteder og magasiner.