Tidenes første Red Bull Pole Run ble en fantastisk (glatt) dag i Oljebyen!
© Herman Berger / Red Bull Content Pool
Friidrett

Red Bull Pole Run: Årets glatteste eventyr i Stavanger

Oljebyen leverte den perfekte rammen da Red Bull Pole Run kom til Norge for første gang.
Skrevet av Bruno Ellingsen
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Red Bull Pole Run

NorwayStavanger, Norway
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Det er vanskelig å finne en mer passende by å kickstarte Red Bull Pole Run i enn Stavanger, med en oljeglatt stolpe i en av hovedrollene. Med spektakulære løp, ville fall og rå fighting spirit fra deltakerne som kastet seg ut på den 9,5 meter lange stolpen ble det fantastisk dag i Oljebyen.

De som løp helt til topps

Da bølgene i Vågen hadde lagt seg og alle forsøk var unnagjort, var det Ludvig Husebø som sto øverst på pallen.
– Jeg så flagget, og løp for det! Det var helt fantastisk, sier tidenes første norske vinner i konkurransen.
Ludvig Ramirez er tidenes første norske vinner i Red Bull Pole Run, og sikret seier foran Noah Egeland på andreplass, og Mathias Pettersen på tredjeplass.

Ludvig Ramirez til topps i Red Bull Pole Run i Stavanger

© Herman Berger / Red Bull Content Pool

Med imponerende 3:34 sekunder ut til flagget, var det ingen som klarte å hamle opp med ham i Vågen i dag.

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– Det var skummelt, og det var glatt, men til syvende og sist: helt konge, slår Husebø fast.
De som kom nærmest seieren, men ikke hele veien, var Noah Egeland på andreplass, mens Mathias Pettersen tok tredjeplassen.
Full fart, sylskarpt fokus og maks underholdning! Deltakerne gav virkelig hjemmepublikum et show uten sidestykke under Red Bull Pole Run i Vågen.

Deltakerne i Red Bull Pole Run fikk Stavanger til å holde pusten

© Herman Berger / Red Bull Content Pool

Profiler på stolpen og folkefest i Vågen

Blant de 100 startende i Stavanger kan man trygt si konkurranseinstinktet boblet i Vågen.
Blant dem som tok utfordringen var Bertine Nessler fra Norges Tøffeste, i tillegg til treningstvillingene Emil og Silas Massa Vasstrand, bedre kjent som Funkytwins – alle enige om at dette var en vanskeligere utfordring enn det så ut som.
– Veldig gøy, og skikkelig god stemning, var dommen til trioen, som virkelig kjente på rogalendingenes støtte i Vågen:
– Ekstremt kult at det var så mange som kom for å se på. Man fikk skikkelig adrenalin av alle som heiet, slo de fast.
Sammen med festivalen Fjåge i Vågen ble Red Bull Pole Run konkurransen som traff sommernerven, med action, show og festivalstemning på aller beste vis – hvor til og med det ubesluttsomme Stavanger-været spilte på lag!
Energien var fantastisk blant både deltakere og publikum under Red Bull Pole Run i Stavanger.

Red Bull Pole Run fikk Stavanger til å boble

© Herman Berger / Red Bull Content Pool

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Red Bull Pole Run

NorwayStavanger, Norway
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Friidrett