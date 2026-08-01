Det er vanskelig å finne en mer passende by å kickstarte Red Bull Pole Run i enn Stavanger, med en oljeglatt stolpe i en av hovedrollene. Med spektakulære løp, ville fall og rå fighting spirit fra deltakerne som kastet seg ut på den 9,5 meter lange stolpen ble det fantastisk dag i Oljebyen.

De som løp helt til topps

Da bølgene i Vågen hadde lagt seg og alle forsøk var unnagjort, var det Ludvig Husebø som sto øverst på pallen.

– Jeg så flagget, og løp for det! Det var helt fantastisk, sier tidenes første norske vinner i konkurransen.

Ludvig Ramirez til topps i Red Bull Pole Run i Stavanger © Herman Berger / Red Bull Content Pool

Med imponerende 3:34 sekunder ut til flagget, var det ingen som klarte å hamle opp med ham i Vågen i dag.

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– Det var skummelt, og det var glatt, men til syvende og sist: helt konge, slår Husebø fast.

De som kom nærmest seieren, men ikke hele veien, var Noah Egeland på andreplass, mens Mathias Pettersen tok tredjeplassen.

Deltakerne i Red Bull Pole Run fikk Stavanger til å holde pusten © Herman Berger / Red Bull Content Pool

Profiler på stolpen og folkefest i Vågen

Blant de 100 startende i Stavanger kan man trygt si konkurranseinstinktet boblet i Vågen.

Blant dem som tok utfordringen var Bertine Nessler fra Norges Tøffeste, i tillegg til treningstvillingene Emil og Silas Massa Vasstrand, bedre kjent som Funkytwins – alle enige om at dette var en vanskeligere utfordring enn det så ut som.

– Veldig gøy, og skikkelig god stemning, var dommen til trioen, som virkelig kjente på rogalendingenes støtte i Vågen:

– Ekstremt kult at det var så mange som kom for å se på. Man fikk skikkelig adrenalin av alle som heiet, slo de fast.

Sammen med festivalen Fjåge i Vågen ble Red Bull Pole Run konkurransen som traff sommernerven, med action, show og festivalstemning på aller beste vis – hvor til og med det ubesluttsomme Stavanger-været spilte på lag!

Red Bull Pole Run fikk Stavanger til å boble © Herman Berger / Red Bull Content Pool