Hammer, campeón del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla 2026/27

El favorito estaba en casa, el vigente campeón defendía su corona y Hammer llegaba con una historia pendiente. Al final de una noche marcada por las decisiones ajustadas, fue el uruguayo quien levantó el trofeo del Torneo de Plazas 2026/27 de Red Bull Batalla .

La quinta edición de la competencia se celebró en el Skatepark de Chorrillos, en Lima, y reunió a 16 MCs procedentes de diferentes escenarios del freestyle. Todos habían ganado su lugar compitiendo en plazas y torneos underground de sus respectivos países.

Las batallas fueron muy reñidas , prueba de ello es que seis de ellas se definieron tras una réplica que mantuvo encendido al público peruano que abarrotó el escenario del Torneo de Plazas .

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La gran final también tuvo una réplica, en la que Hammer logró imponerse a Fat N y asegurar su regreso a una Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/27 .

01 Un camino que exigió paciencia

El recorrido de Hammer comenzó frente a R16 , representante de República Dominicana. Los octavos de final tuvieron un formato de dos rondas de 40 segundos libres para cada competidor. El uruguayo consiguió dos votos del jurado, mientras que el tercero pidió una réplica, resultado suficiente para avanzar.

La primera fase también dejó las clasificaciones de Fat N, 99, KG, Mitze, Darío, TNT y JM Serna . Algunos resolvieron sus enfrentamientos de manera directa; otros necesitaron una ronda adicional. Desde el inicio quedó claro que sería una noche con poco margen para el error.

En cuartos de final, el formato cambió a intercambios de 8x8 y 4x4: turnos más breves que obligan a escuchar, responder y construir una idea en cuestión de segundos. Hammer se encontró con Darío y volvió a quedar atrapado en una batalla cerrada. Esta vez sí hubo réplica.

En la ronda extra, dos integrantes del jurado se inclinaron por Hammer y uno eligió a Darío . El uruguayo estaba entre los cuatro mejores , pero todavía quedaban dos obstáculos antes del premio mayor.

Fat N también avanzó después de una réplica frente a 99 , en una reedición de la final del Torneo de Plazas anterior. KG derrotó de manera unánime a Mitze y JM Serna completó las semifinales tras superar a TNT .

Fat N frena al favorito local

La primera semifinal tenía aroma de final adelantada . De un lado estaba KG , representante peruano y gran favorito del público local. Del otro, Fat N , campeón vigente del Torneo de Plazas y uno de los nombres con mayor experiencia del cuadro.

El duelo comenzó con intercambios de 12x12 y continuó con seis entradas de 4x4 para cada MC. Aun así, no fue suficiente para separar a los dos competidores y el jurado solicitó una réplica.

La ronda adicional terminó decantando la batalla a favor de Fat N por dos votos contra uno. KG quedó a las puertas de la final, pero protagonizó uno de los enfrentamientos más importantes de la jornada y llevó al campeón defensor hasta el límite.

En la otra llave, Hammer se midió con JM Serna . Dos jueces eligieron al uruguayo y el tercero pidió una réplica. La votación lo colocó en la última batalla de la noche, frente a un Fat N que buscaba conquistar el torneo por segunda vez consecutiva.

02 Una final que necesitó una batalla más

Fat N y Hammer llegaron al último enfrentamiento después de superar recorridos muy distintos. El colombiano había dejado en el camino a Artil, 99 y KG . El uruguayo había hecho lo propio ante R16, Darío y JM Serna .

La final amplió la exigencia. Cada MC tuvo dos rondas de 60 segundos libres para desarrollar sus ideas, seguidas de cinco intercambios de 4x4. Después de todo ese recorrido, el título todavía no tenía dueño: el jurado pidió una última réplica .

El campeonato se resolvería en cinco nuevas entradas de 4x4. Ya no había una ronda posterior ni espacio para guardarse nada. Fat N quería conservar el título que había conquistado en febrero de 2026; Hammer tenía frente a él la oportunidad de volver a una Final Internacional .

Tras el último intercambio, el veredicto fue para el uruguayo. Hammer cerró una noche de batallas ajustadas venciendo al campeón defensor y se convirtió en el nuevo campeón del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla 2026/27 .

03 Hammer regresa a Red Bull Batalla Internacional

El triunfo en Chorrillos tiene un significado especial en la carrera de Hammer . En 2021 se proclamó campeón nacional de Uruguay y representó a su país en la Final Internacional de Red Bull Batalla . Ahora volverá a esa instancia después de conquistar su clasificación desde las plazas.

Su camino hacia Lima comenzó en Hypnotic Palace , la competencia uruguaya que le permitió participar en este torneo. Cuatro victorias después, el mismo recorrido lo llevó hasta el título y le entregó un cupo para la Final Internacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 .

Seis años después de su primera participación, Hammer tendrá una nueva oportunidad frente a los mejores improvisadores del mundo. Esta vez llegará como campeón de un torneo que premia la esencia más directa del freestyle: enfrentarse cara a cara, escuchar al rival y responder en el momento y con contundencia.

En Chorrillos, Hammer no solo levantó un trofeo. También encontró el camino de regreso al escenario más grande de Red Bull Batalla .