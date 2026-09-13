Nekroos se consagra campeón de Red Bull Batalla 2026/27

Nekroos se consagró campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 después de superar a KG, Ramset, Piero Pistas y Kian. Tras años de derrotas y aprendizaje, el MC aseguró que esta vez llegó con una mentalidad diferente y con Dios como parte fundamental de su camino.

01 Un camino de cuatro batallas hasta la corona

Nekroos comenzó su recorrido frente a KG en octavos de final. En la primera ronda, con la temática “Aura”, consiguió detener la batalla en dos ocasiones. En la segunda, volvió a hacerlo dos veces, incluyendo una recordada rima mientras se colocaba un casco romano. La decisión fue contundente: tres votos para Nekroos.

En cuartos de final se encontró con Ramset. Nekroos fue superior desde la primera ronda, donde destacó por la cantidad de punchlines. En la segunda, respondió prácticamente todo lo que recibió y volvió a detener la batalla. Solo 3 Segundos votó por una réplica, pero la decisión final favoreció a Nekroos.

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La semifinal ante Piero Pistas volvió a mostrar su capacidad para responder y dominar los momentos clave. Nekroos consiguió parar la batalla en una ocasión durante la primera ronda y se impuso especialmente en las preguntas relacionadas con los DJ, incluyendo por qué llevan mochila y por qué utilizan gafas de sol. En la segunda ronda, volvió a conseguir dos paradas y terminó llevándose la decisión.

En la final, Kian comenzó con fuerza y consiguió una parada durante la primera ronda, mientras Nekroos tuvo un inicio algo desconcentrado antes de encontrar su ritmo. El enfrentamiento subió de intensidad en la segunda ronda, con intercambios como el “no me ganas la Red Bull porque hace 10 años soy la cara del Perú”, dicho por Nekroos, quien paró la batalla por completo.

La tercera ronda terminó de convertir la final en un batallón, con numerosas respuestas y momentos en los que el público también marcó el ritmo del enfrentamiento. Finalmente, los votos dieron la corona a Nekroos.

02 “Cada derrota solo es parte del aprendizaje”

Tras conseguir el título, Nekroos habló sobre todo el proceso que tuvo que atravesar para llegar hasta este momento.

“Feliz, me costó mucho llegar hasta aquí. Pasé por un proceso muy largo, quiero que la gente recuerde que nunca deben rendirse. Cada derrota solo es parte del aprendizaje y siempre con Dios porque sin él va a ser más difícil de lo que ya lo es”, explicó.

El nuevo campeón también dedicó el triunfo a su familia: “Muy contento, se lo dedico a mi familia, a mi padre y madre”.

Su mensaje fue también para quienes buscan cumplir sus propios objetivos: “Que les quede claro que en la vida todo se puede lograr sin importar de dónde vengas”.

03 Una victoria marcada por su fe

Nekroos reveló que su preparación para esta Nacional estuvo acompañada por un regreso a la fe que, según explicó, cambió su manera de afrontar la competencia.

“Esta vez vine con Dios. Yo siempre desde muy pequeño he sido muy creyente, me alejé en el camino, pero ahora volví. Hice un contrato con él, así que él me dio esto y yo debo devolverle lo que le prometí”, sostuvo.

El MC también destacó la experiencia acumulada y el respaldo que recibió con el paso de los años. “Cada derrota solo hacía que cada vez más la gente me venga a apoyar. La tranquilidad que da Dios, esa paz que sentí hoy nunca la había sentido, siempre sentía presión y miedo porque todos me querían ver perder”, agregó.

Ahora, con el título nacional en sus manos, Nekroos ya piensa en el siguiente desafío: representar a Perú en la Internacional que se realizará en casa.

“Con todo a la Inter, voy a entrenar como nunca entrené en mi vida. Ahorita mismo me voy a entrenar, desde hoy mismo”, dijo entre risas.

El camino que comenzó con KG y pasó por Ramset y Piero Pistas terminó con Kian en la gran final. Después de superar cuatro batallas, Nekroos tiene ahora la oportunidad de defender los colores del Perú en una Internacional que se vivirá en territorio nacional.