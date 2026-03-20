De "villano" a héroe: Nekroos a la Final Internacional de Red Bull Batalla

El camino de Nekroos en el freestyle no ha sido lineal. En un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, el MC peruano repasa sus primeros pasos improvisando en plazas y competencias locales, incluso subiéndose a buses de transporte público para mostrar su talento, cuando todavía era un nombre emergente en una escena que crecía rápidamente en el país. Aquellos años marcaron el inicio de una carrera que, con el tiempo, lo llevaría a escenarios internacionales.

Sin embargo, uno de los episodios más comentados de su trayectoria llegó durante su batalla contra Jaze —interpretando a Toy Locazo— en la liga FMS. Aquella presentación generó una fuerte polémica entre los seguidores del freestyle y provocó que parte del público pasara de celebrarlo a cuestionarlo duramente. Para muchos, ese momento marcó el punto en el que Nekroos dejó de ser visto como un favorito del público y comenzó a cargar con la etiqueta de “villano”.

Lejos de desaparecer, el rapero siguió compitiendo. En el video que compartió en redes, reconoce esos momentos difíciles y muestra imágenes de distintos torneos en los que continuó activo durante los últimos años. La retrospectiva también muestra a un competidor que, pese a las críticas, nunca dejó de presentarse en los escenarios. En 2025, precisamente, fue subcampeón de Red Bull Batalla Perú.

Este año la historia dio un giro. Nekroos consiguió el pase a la Final Internacional tras ganar la votación al mejor segundo, una decisión que depende directamente del voto de los seguidores. El resultado fue interpretado por muchos como una señal de reconciliación entre el MC y parte de la comunidad que antes lo cuestionaba.

Ahora, con su clasificación asegurada, Nekroos volverá a presentarse en el escenario más importante del freestyle en español. Su historia reciente, marcada por polémica, resiliencia y respaldo del público, demuestra que en las batallas de improvisación el veredicto final no siempre lo dicta el jurado: a veces lo decide la memoria —y el voto— de los propios fans.