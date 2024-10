Kaiser: “Red Bull Batalla es la competencia más importante de todas”

El maldito está de vuelta. Alex Boris Pino Carrasco, más conocido en el mundo del freestyle como Kaiser, se encuentra en el Perú para formar parte de la Final Nacional de Red Bull Batalla, la misma que se realizará este sábado 5 de octubre, desde las 6 p.m. (hora peruana).

El mítico freestyler chileno, al lado de Nekroos y Strike, se encargará de evaluar cada una de las batallas de la Final Nacional que consagrará al campeón peruano que clasificará a la Final Internacional de este año a desarrollarse en España.

El autodenominado “maldito” nos contó sus impresiones por la doble posibilidad de concretar un tetracampeonato en el Perú, de la mano de Jota y Stick, lo que marcaría un récord histórico en Red Bull Batalla.

Además, el MC chileno confesó su intención de volver a competir en el más alto nivel en el corto plazo.

A continuación, conversamos con Kaiser, quien ostenta el registro de ser campeón nacional de Chile y subcampeón internacional en 2014.

¿Qué tal Kaiser? ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú luego de algunos años…

Claro, bastante añitos igual, pero bueno de maravilla. Llegué ayer (jueves). El vuelo dura tres horas y media, estamos cerquita. Somos vecinos. Me comí un Lomo Saltado, vengo disfrutando la gastronomía. Ya hoy es como un día de descanso para mañana estar a full de jurado en la competencia de Red Bull Batalla.

Con los años que llevas en el freestyle es imposible que, al ver la nómina de finalistas de Red Bull Batalla Perú, no encuentres a varios MC ‘s con los que ha compartido escenario y varias vivencias. ¿Qué opinas al respecto de los 16 finalistas de Perú?

Hay bastante yin yang, se puede decir. Hay muchos estilos. O sea, imagínate que con Stick que tiene un montón de batallas a su espalda. Cuántos viajes he tenido también con Jota, con Nekroos. Hemos compartido en la God Level muchísimo, hemos tenido finales mundiales. Y también el factor sorpresa de muchos freestylers que, a veces, no los tengo tanto en el radar, pero me encanta, porque me voy a sorprender mañana con los estilos. Para mí ser un jurado internacional es bastante bonito porque soy muy neutral. Voy a ver los estilos tal cual, como son en su estado sólido y puro. Así que a disfrutar, que creo es lo más importante.

¿Sientes algún temor de que al conocer a muchos freestylers peruanos, puedas evaluar de manera diferente y preferente a los MC ‘s con los que tienes más cercanía?

Pasa que yo tengo un pensamiento como creo que Jota lo debe tener también. Yo creo que si pierdo una batalla, no me gustaría que me voten. Por ejemplo, yo prefiero perder y que digan que merecí ganar, a ganar y que digan que merecí perder. A mí me gusta más eso. Porque al final de esto, uno va por la gente, por más que uno quiere ganar la competencia y todo. Igual, la aprobación de la gente para mí es importante. Claro, no voy a negar que tengo una amistad con Jota. Igual que conozco muchísimo a Nekroos, que va a estar de jurado conmigo, pero no, si en caso le toca perder una batalla, yo tengo que votarlo en contra. Primero, porque amo el freestyle, y segundo, porque también estoy ejerciendo un trabajo, tengo que ser profesional. Pero obviamente, me gustaría que (Jota) hiciera un buen papel, no te lo voy a negar.

Mañana puede ocurrir algo histórico en Red Bull Batalla. Dos competidores pueden lograr el tetracampeonato nacional compitiendo solo en un país. ¿Qué opinas de ello?

Sería histórico, bonito y que se dé acá en Perú también. Me parece que en el Perú se infravalora a algunos exponentes y tienen un montón de nombres buenos. Un montón de gente diferente para improvisar. Desde un Jaze que fluye muy bien, un Nekroos que encaja mucho, un Stick muy sólido, un Jota con mucho flow, promesas que vienen con mucha hambre de ganar. Me parece que se puede dar un tetracampeonato, pero la van a tener difícil y esa es la gracia también. Pero si se da en el Perú, enhorabuena, y a felicitar. Jota y Stick vienen desde hace muchos años, de cuando competían conmigo, con el Dtoke y Aczino. Lograr cuatro campeonatos en un mismo país, te dice lo buenos que son y la fuerza mental que tienen para seguir adelante.

¿Por qué a los campeones nacionales de Perú, Chile o Colombia, por nombrar algunos países, les cuesta llegar a últimas instancias en la Final Internacional de Red Bull Batalla?

Pasa que los freestylers se enfocan mucho en la técnica, la coherencia, el flow o cualquier fortaleza que tú quieras nombrar, pero hay cosas que no se puede pasar por alto, que es la personalidad, la actitud y la confianza. Cuando tú desconfías un poco en ti entra el miedo y eso te paraliza. Yo voy mucho al lado emocional. Allá en Chile doy muchas conferencias de coaching de educación emocional, para lidiar con el fracaso, con los problemas. Creo que la fuerza mental es importante. Si te toca disputar una Final Internacional, por ejemplo, cuando me tocó a mí en 2014 fue súper difícil, pero yo en ese tiempo ya tenía personalidad. Imagínate, yo y Dtoke, por ejemplo, no tenemos tanta técnica para rapear, pero sí tenemos mucha personalidad para afrontar un adversario, en saber llevar una batalla. Eso no sé si se practica o se vive en el día a día. Quizá se puede conversar con alguien, que te aconseje para tener esa seguridad, darte personalidad, en darte la actitud de mirar a los ojos e intentar tener ese semblante porque es una batalla de rap. O sea, no estamos solo improvisando, sino que estamos ganándole a un rival. Así que yo creo que es un tema de personalidad. A veces en estos países nos cuesta tanto, somos países humildes. Nosotros a veces crecemos en el personaje y la gente al tiro dice: ‘dejaron de ser humildes’. A veces, no hay que confundir el dejar de ser humilde con ser un poco bajo de esta perspectiva. Creo que tenemos que creernos el cuento del personaje. Si yo compito con un español, con un argentino, con un mexicano, con el que sea, me pongo de igual a igual y eso hay que aprender de que lo social no tiene que llevar. Yo creo que si los chicos le dan un poco más de ojito a eso van a conseguir todo. En el Perú, en una competencia como God Level, así como nosotros fuimos campeón mundial con ‘Trilogía’, Choque, Nekroos y Jaze lo lograron acá con personalidad, eran imparables. Eso tienen que hacer en una Red Bull Batalla, que es la competencia más importante de todas. Yo siempre digo la frase: ‘hay que transformar el miedo en adrenalina’.

Cada vez hay mayor cantidad de competencias nacionales e internacionales, pero Red Bull Batalla es y seguirá siendo la más importante…

Para mí Red Bull Batalla es la más importante. Primero porque es la más antigua. Es como la competencia madre de las batallas de rap. Todos partimos quizá viendo una batalla de Red Bull. Yo veía las del 2006 y 2007. Los otros partieron viendo las del 2013 y 2014. Algunos partieron viendo las de 2019 o 2020. Unos más pequeños partirán viendo la de mañana, de seguro. Es bien loco ver cómo va evolucionando todo, pero para mí Red Bull Batalla es la competencia más importante de todas, porque la antigüedad lo aclama, hace madurar al freestyler, te da foco mediático, te da trabajo, te da entrevistas, te da expansión y creo que muchos compiten por el honor. Por eso te digo que, a veces, la personalidad falta. Es la más difícil y es una sola vez al año. Tienes que tirar la lámina y jugar las cartas completas, sino hay que esperar otro año más.

¿Cuándo evalúas una batalla qué es lo que más valoras?

A ver, yo me dejo llevar por varios recursos. Creo que independiente de la forma de rapear, a mí me encanta, por ejemplo, cuando le agregan musicalidad. Si le pueden agregar una técnica entre medio, me encanta también. Me gusta cuando, más que nosotros el jurado, se sorprende el propio freestyler. Me encanta la rima cuando me sorprendo más yo mismo que los demás. Eso es bonito, porque demuestra que el arte de la improvisación es energía y se está saliendo por los poros. Creo que es compacto, yo trato de evaluar muchas cosas, si el freestyle es más completo y más variado para mí es lo más importante, pero que no deje de encajar en el patrón final. Para mí es muy importante el punchline. Yo soy alguien que encara la batalla de manera frontal y puede fluir, puede hacer miles de cosas, pero tiene que rematar su patrón, en el segundo o en el cuarto compás, pero tiene que hacerlo.

¿Tienes ganas de volver a competir en Red Bull Batalla?

Hace poco tuvimos algo que tiene que ver con Red Bull, pero que lo van a ver más adelante, y sentí que la rompí. Espero que salga pronto y la gente pueda ver el nivel que estoy mostrando. Me motivé, te puedo decir que mañana voy a ver la batalla como jurado y capaz que me den ganas de ponerme a rapear. En el sentido de que quizá el próximo año pueden venir cositas. Me gusta, le voy a dejar siempre paso a los demás, pero si puedo quitárselo justamente compitiendo, por qué no hacerlo. Los voy a nutrir también, pueden aprender de mí, como yo aprendo de ellos y se dan más historias de élite, se da más narrativa y por qué no darle a Kaiser unos añito más. Darle un poquito de las batallas de vez en cuando, sin quizá quemar el personaje tanto, pero volver de vez en cuando alguna cosita estaría bueno.

¿Con la experiencia que tienes mandarías nuevamente una audición a Red Bull o serías parte de una regional?

Tengo 34 años y tengo un montón de cosas, no sé si mandar un vídeo, pero si hay que empezar de cero se hace. Si uno tiene que hacer un proceso desde el inicio tiene que terminarlo. Los caminos largos siempre se disfrutan más que los cortos.

¿Sientes que tienes una revancha pendiente en la Final Internacional?

Siempre me quedó ese bichito de que la pude haber ganado (en 2014), pero claro es un récord que en Chile no se ha roto todavía. Es complicado para mí porque si no llego a la final del mundo, ya bajaría lo que hice. Creo que las batallas son para romper los temores y todas esas cosas, así que por qué no intentarlo una vez más. Me dan ganas. Me gustaría saber en qué países harían una internacional. Y ni siquiera que sea en Chile, pero que sea un país en el que yo diga: ‘me gusta, así que me la juego a la Nacional’. Vamos a esperar que pasa. Yo creo que puede ser el otro año o el siguiente, pero pronto, tiene que ser pronto también.

Mañana conoceremos al campeón peruano, qué opinas de la lista de los ya clasificados a la Final Internacional. Casi todos ya tienen experiencia en una internacional…

Sí, te topa un Éxodo Lirical experimentado, te topa un El Menor que viene con un hype tremendo. Un Chuty y Gazir que ahora se suman. Un Rapder que es una máquina. Vamos a tener un campeón de Perú mañana y veremos si gana un experimentado. Va a ser una de las mejores, pero prefiero estar como que más tranquilo. Creo que sí se puede dar esta vez, porque los perfiles son bastante distintos y teniendo a Chuty y Gazir en España, es como ir a derrumbar las dos torres. Se puede decir que es muy difícil, pero eso es lo que le da como que una atracción a la Internacional. Va a estar buenísimo.

¿Vas a estar de jurado en la Final Internacional?

A mí me gustaría. Imagínate, de juez en Red Bull estuve en la Internacional de Chile. Bueno, esa vez fuimos jurado y es un rol bastante complejo hoy en día con el foco mediático y todo. Quiero hacer un excelente papel mañana en Perú, demostrar que tengo criterio, que voy a evaluar de la forma más neutral y, por qué no, si hago un buen papel que me lleven. Me gustaría representar a Chile en una Final Internacional, luego de 10 años y ahora que será en España. Sería un bonito déjà vu, pero esta vez de jurado, sería un bonito proceso.

¿Quién es el freestyler que más admiras?

Pasa que como crecí con mi generación que son el Aczino, Dtoke, entre otros, yo admiro a todos mis compañeros. Si tengo alguna referencia siempre fue Biancucci de Venezuela. Él fue para mí como una especie de freestyle adelantado a su época. En Venezuela era muy importante, competía mucho con el McKlopedia en los tiempos de la Red Bull Batalla 2006 - 2007. Pero, claro, admiro todo el trabajo que ha hecho Chuty, Dtoke, Aczino, Skone. Pilares que partieron conmigo y todavía están. La amistad que tengo con ellos es increíble. He estado en sus casas y cada vez que viajo nos juntamos. Una bonita época y qué bueno que los chicos sigan, motivan a que uno también siga. La idea es esa, de seguir.

Kaiser una invitación para el público peruano para que asistan a la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú…

Claro que sí, mañana (sábado 5 de octubre) a las 6 de la tarde, están todos invitados a ver la Red Bull Batalla de Perú. Apoyen mucho mucho a los nacionales. Yo siempre me enfoco, cuando voy a otros países, en decir que apoyen a todo lo que tienen a su alcance. Somos mucho de ver en el extranjero y acá hay mucho talento. Mañana hay mucha gente que viene como modo promesa, otros a consagrarse con cuatro torneos de Red Bull Nacional. Va a ser bastante interesante. Que vaya todo el público, incluso padres e hijos, es un horario familiar. Y que le cuenten a todos lo lindo que es el freestyle y lo lindo que ha crecido en el Perú. Están todos los ángulos cubiertos, yo que vengo de Chile, Queen Mary de España, los host, será increíble. Esperamos que Strike, Nekroos y yo hagamos un gran papel en el jurado y que lo disfruten. Lo más importante es que disfrutemos, que esta comunidad nunca deje de hacer rap y hip hop. Que viva el Perú, carajo. Muchas gracias.