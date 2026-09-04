Todo lo que debes saber de la Final Nacional de Perú 2026/2027

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 reunirá a 16 MCs en una sola noche para definir al próximo campeón nacional. Esta edición tendrá un valor especial: quien levante el trofeo representará al país rumbo a una Final Internacional que se realizará en Perú, un escenario que eleva la expectativa de competidores y fanáticos.

A continuación, conoce todos los datos clave del evento: cuándo será, dónde se realizará, cuánto cuestan las entradas, quiénes participan, cuál será el formato y dónde podrás seguir la competencia.

01 Datos clave de la Final Nacional

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 7:00 p. m. de Perú

Lugar: Paradiso Lima, Chorrillos

Participantes: 16 MCs

Formato: desde octavos de final hasta la gran final

Entradas: disponibles en Ticketmaster

Host: Mcias y Andy

DJ: DJ Dmandado

Jurados: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

Casters: Kiara Villamizar y Humberto Bejarano (HBD)

02 ¿Cuándo y dónde será Red Bull Batalla Perú 2026/27?

La Final Nacional se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en Paradiso Lima, ubicado en Chorrillos. El evento empezará a las 7:00 p. m., hora peruana.

Este escenario volverá a recibir a los mejores freestylers del país en una jornada que promete intensidad desde octavos de final. Con una Internacional en Perú como horizonte, cada batalla tendrá un peso extra: no solo estará en juego el título nacional, sino también la posibilidad de representar al país frente a su propia gente.

03 Lista de participantes de Red Bull Batalla Perú 2026/27

La Final Nacional contará con 16 participantes. La lista actualizada está conformada por:

Icon

JC Snake

Jota Shoy

Katacrist

KG

Letras

Lucio

MSL

Nekroos

NSP

Piero Pistas

Ramset

RGB

Venti

Cafú

La combinación reúne campeones nacionales, MCs con experiencia, nombres de la nueva generación y competidores que buscarán dar el golpe más importante de sus carreras.

04 Horario de Red Bull Batalla Perú 2026/27 por país

La Final Nacional comenzará a las 7:00 p. m. de Perú. Estos son los horarios de referencia para seguir el evento desde Latinoamérica:

6:00 p. m. — México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

7:00 p. m. — Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y USA.

8:00 p. m. — Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

9:00 p. m. — Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

05 ¿Dónde ver la Final Nacional de Perú?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de Red Bull Batalla. La transmisión estará disponible por:

Red Bull TV

YouTube

Facebook

TikTok

Twitch

La recomendación es revisar los canales oficiales de Red Bull Batalla antes del evento para confirmar el enlace de transmisión y activar recordatorios.

06 Entradas: precio y dónde comprarlas

Las entradas para Red Bull Batalla Perú 2026/27 están disponibles únicamente a través de Ticketmaster.

La zona habilitada es general y tendrá dos etapas de venta:

S/ 70 del 24 de julio al 17 de agosto o hasta agotar stock.

S/ 80 del 18 de agosto al 12 de septiembre o hasta agotar stock.

Al tratarse de una Final Nacional con cupo internacional en juego, la recomendación es adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en Paradiso Lima.

07 ¿Cuál será el formato de la competencia?

La Final Nacional tendrá 16 participantes y se desarrollará en formato de eliminación directa. La competencia empezará desde octavos de final y avanzará por cuartos, semifinales y final hasta definir al nuevo campeón peruano.

Este formato obliga a cada MC a entrar conectado desde la primera ronda. No hay demasiado margen para especular: una mala respuesta, una entrada floja o una desconexión con el público puede dejar fuera incluso a uno de los favoritos.

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08 Jurados confirmados: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 tendrá una mesa de jurados con historia, experiencia y mirada internacional. Los encargados de decidir cada cruce serán Hampper, Acertijo y 3 Segundos, tres nombres con recorrido dentro de la cultura de batallas y con criterio para evaluar recursos, respuesta, puesta en escena, flow, coherencia y dominio del momento.

Hampper: Forma parte de la primera etapa histórica de Red Bull Batalla Perú. Fue campeón nacional en 2012, año que marcó el regreso competitivo del torneo en el país después del parón de la competencia. Su presencia en el jurado conecta esta edición con una generación que ayudó a sostener y reconstruir el circuito peruano antes de la explosión moderna del freestyle.

Como jurado, su mirada puede ser clave para leer no solo la contundencia de las barras, sino también la actitud, la respuesta y la capacidad de imponer presencia en una batalla. En una edición con campeones, nuevas caras y MCs con hambre de dar el golpe, esa experiencia será importante para evaluar momentos de alta presión.

Acertijo: Llega como la cuota internacional del jurado. El freestyler chileno fue campeón nacional de Red Bull Batalla Chile 2020 y es una voz reconocida dentro de una de las escenas más competitivas de Latinoamérica. Su presencia aporta una lectura externa, útil para una Final Nacional donde el campeón peruano tendrá como horizonte una Internacional en casa.

Su criterio puede sumar especialmente en batallas cerradas, donde no solo pesan los golpes más evidentes, sino también la construcción de las rondas, la respuesta inmediata, la técnica y la capacidad de sostener el personaje sobre el escenario. Al venir de otra escena, Acertijo también puede aportar una mirada menos condicionada por las narrativas locales.

3 Segundos: Es otro nombre ligado a la historia inicial de Red Bull Batalla Perú. Campeón nacional en 2008, representa a una generación que compitió cuando el freestyle peruano todavía estaba formando su identidad, su público y su memoria dentro del circuito hispanohablante.

Su presencia en la mesa le da peso histórico al jurado. En una Final Nacional donde varios participantes buscarán escribir una nueva página para el país, contar con un excampeón peruano de esa primera etapa permite conectar el pasado y el presente de la competencia. Su evaluación será parte de una noche donde cada decisión puede definir no solo al campeón nacional, sino también al representante peruano rumbo a la Internacional.

09 DJ y casters del evento

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 ya tiene confirmado al equipo que acompañará el desarrollo del evento dentro y fuera del escenario. En los beats estará DJ Dmandado, uno de los nombres habituales del circuito peruano y con experiencia en grandes citas de Red Bull Batalla.

En la transmisión, los casters serán Kiara Villamizar y Humberto Bejarano, HBD, encargados de acompañar la lectura de las batallas para quienes sigan la Final Nacional desde las plataformas digitales.

10 Participantes que ya fueron campeones nacionales

Entre los clasificados hay dos MCs que ya saben lo que significa levantar el trofeo de Red Bull Batalla Perú:

• Jota Shoy: campeón nacional en 2015, 2016 y 2023.

• Katacrist: campeón nacional en 2024.

Jota Shoy llega con una narrativa histórica: si gana esta edición, se convertirá en el primer tetracampeón peruano de Red Bull Batalla. Katacrist, por su parte, buscará volver a imponer su nombre en una escena donde ya logró tocar la cima.

11 ¿Por qué esta edición es tan importante?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 no solo definirá al campeón del país. También abrirá el camino hacia una Final Internacional que se realizará en Perú, lo que convierte esta edición en una oportunidad única para todos los participantes.

Ganar esta vez significa algo más que levantar el trofeo. Significa acercarse a la posibilidad de representar al país como local, frente a una comunidad que ha crecido junto al freestyle peruano y que espera una noche cargada de barras, emoción y momentos históricos.

Con 16 MCs, una sola corona y una Internacional en casa como gran motivación, Red Bull Batalla Perú 2026/27 promete ser una Final Nacional donde cada ronda puede cambiarlo todo.