Cytując klasyka: "To byli czasy..." Gdy powstawał film "Dartmoor Inside Story" sporty ekstremalne były ciągle czymś bardzo nowym i świeżym. Ludzi skaczących na rowerach uznawano za wariatów, a sama dyscyplina nie była traktowana zbyt poważnie. W związku z tym, wszystko co działo się w środowisku było zazwyczaj organizowane "na wariackich papierach" z nastawieniem na to, że łatwiej będzie przeprosić za daną akcję (ewentualnie zapłacić jakiś mandat), niż uzyskać pozwolenie na jej przeprowadzenie (oczywiście nie sugerujemy, że w tym wypadku tak było).

postanowili, że w filmie opowiadającym o wspierającej go wówczas ekipie Dartmoor Bikes, trzeba wykonać salto nad pociągiem. Co ciekawe, najazd na hopę, z której się wybijał w zasadzie nie istniał, więc jedynym sposobem na wygenerowanie odpowiedniej prędkości była jazda na linie, za odpowiednio rozpędzonym samochodem. Nie wiemy, czy w obecnych czasach taką akcję udałoby się powtórzyć, ale cieszymy się, że ekipa Darta była wówczas an tyle zdeterminowana, że "dowiozła" cały projekt do końca!

Czy Szymon Godziek potrafi jeździć na rowerze szosowym? Tak, ale musi to robić po swojemu. Na przykład przelatując nad peletonem ścigającym się na górskim etapie Tour de Pologne. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kilka elementów charakterystycznych, które mogą umknąć osobom mniej obeznanym z tematem rowerowej grawitacji. Po pierwsze rowerów szosowych nikt nie projektuje z myślą o przeciążeniach występujących w trakcie latania ponad 10-metrowych hop. Po drugie, tego typu ewolucje wykonuje się zazwyczaj w ochraniaczach i kaskach typu full face, a nie kolarskim stroju, na który zdecydował się Szymon. Po trzecie wykonanie salta na rowerze szosowym ma niewiele wspólnego z wykonaniem salta na dirtówce czy freeride'owym rowerze... Pasuje więc krótko podsumować całą inicjatywę i my zrobimy to w formie pytania: Czy kolarstwo szosowe jest sportem ekstremalny? Odpowiedź brzmi: TO ZALEŻY!

