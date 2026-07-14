10 rzeczy, które warto zrobić po przejściu AC Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced przenosi kultowy hit z 2013 roku w nowoczesną erę. Działając na silniku Anvil, odświeżona produkcja oferuje ulepszoną oprawę wizualną oraz mnóstwo nowej zawartości, dając weteranom serii powody, by raz jeszcze przeżyć historię Edwarda Kenwaya. Ukończenie wątku głównego to jednak dopiero początek Twojej żeglugi po Karaibach. Oto, co warto zrobić po obejrzeniu napisów końcowych.

01 Odkryj nowe misje poboczne

Czarnobrody ma do zaoferowania kilka ciekawych misji © Ubisoft

Jedną z największych zalet Assassin’s Creed Black Flag Resynced jest spora porcja świeżej zawartości, której nie było w pierwowzorze. W grze pojawia się trzech zupełnie nowych oficerów marynarki do rekrutacji, a każdy z nich oferuje własny, unikalny wątek poboczny. Warto ich odszukać, ponieważ zapewniają potężne pasywne bonusy, które ułatwią Ci starcia na morzu.

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Jeśli zwerbowałeś ich podczas kampanii, koniecznie sprawdź osiem dodatkowych misji poświęconych legendarnej postaci Czarnobrodego. Ten wyjątkowy pakiet zadań odblokowuje się pod koniec gry, więc łatwo go pominąć. Bez zdradzania szczegółów fabularnych – to właśnie tam znajdziesz jedne z najbardziej widowiskowych bitew morskich w całej grze!

02 Podbij wszystkie forty i rozwiń Flotę Kenwaya

Wrogie forty to potężne fortece strzegące kluczowych sektorów Morza Karaibskiego. Na zdobycie czeka ich aż 11 (pierwszy z nich, Punta Guarico, opanujesz w trakcie wątku głównego).

Aby przejąć fort, musisz najpierw ostrzelać i zniszczyć jego wieże obronne z pokładu Kawki, a następnie wejść do środka na piechotę, aby zlikwidować dowódcę. Przejęcie bazy nie tylko ujawni sekrety na mapie danego regionu, da Ci sporo reali i odblokuje punkt szybkiej podróży, ale też zapewni bezpieczniejsze szlaki dla Twojej floty.

Korzystając z kajuty kapitana na statku lub dworku na Great Inagua, możesz zarządzać Flotą Kenwaya. Wysyłaj przejęte wcześniej okręty na pasywne misje handlowe, aby generować dodatkowy, łatwy dochód. Pamiętaj jednak o odpowiednim doborze jednostek do poziomu zagrożenia danej trasy - porażka w starciu z piratami może skończyć się bezpowrotną utratą Twojego okrętu!

03 Pokonaj legendarne statki i zdobądź unikalne nagrody

Pokonanie legendarnych statków to prawdziwe wyzwanie © Ubisoft

Chcesz poddać swoje umiejętności żeglarskie ostatecznej próbie? Cztery (a właściwie pięć, bo jedno starcie to pojedynek z bliźniakami) legendarne okręty patrolują najdalsze zakątki mapy. Te potężne bossy są najtrudniejszym wyzwaniem w grze – ich pozycje zostaną ujawnione na mapie, gdy przejmiesz kontrolę nad okolicznymi fortami.

Każdy z tych kolosów stosuje unikalną taktykę bojową. Jeden z nich spróbuje posłać Cię na dno taranem i salwami ognia piekielnego, podczas gdy inny zasypie Kawkę pociskami z moździerzy, kryjąc się w gęstej mgle. Przed wyruszeniem na te łowy absolutnie musisz ulepszyć swój okręt do maksimum. Zwycięstwo nagrodzi Cię potężnym zastrzykiem gotówki oraz legendarnymi modyfikacjami wizualnymi dla Twojego statku.

04 Odszukaj cztery Szczeliny i sprawdź alternatywne scenariusze

Szczeliny przedstawiają alternatywne wersje kluczowych wydarzeń © Ubisoft

Szczeliny (Rifts) to zupełnie nowa, całkowicie opcjonalna zawartość przygotowana specjalnie z myślą o Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Są to unikalne anomalie w Animusie, które rzucają gracza w alternatywne scenariusze typu "co by było, gdyby”, bezpośrednio powiązane z losami Edwarda. Bez trudu rozpoznasz je w świecie gry dzięki ich charakterystycznemu, cyfrowemu i zglitchowanemu wyglądowi.

Każda z tych anomalii staje się dostępna po osiągnięciu odpowiedniego etapu w kampanii, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by zająć się nimi dopiero po napisach końcowych. Jeśli interesuje Cię głębszy kontekst fabularny i chcesz zobaczyć, jak mogłyby potoczyć się losy bohaterów w alternatywnej rzeczywistości, koniecznie musisz je odszukać.

05 Chwytaj harpun i zbadaj podwodne wraki

Zanurz się głęboko, by ulepszyć swój statek © Ubisoft

Życie na pełnym morzu to nie tylko bezlitosne bitwy i salwy z armat. W miarę postępów w grze odblokujesz możliwość ulepszenia Kawki o dzwon nurkowy do eksploracji głębin oraz ulepszony sprzęt do łowienia harpunem.

W rozsianych po mapie punktach łowieckich zmierzysz się z morskimi potworami, które będą próbowały zniszczyć Twoją łódź. Za sukces otrzymasz rzadkie materiały, niezbędne do craftingu ulepszeń dla Edwarda. Z kolei dzwon nurkowy pozwoli Ci badać zatopione wraki i podwodne jaskinie w poszukiwaniu skarbów, lawirując przy tym między patrolującymi dno rekinami.

Obie te aktywności oferują fantastyczną odskocznię od klasycznej walki, a do tego są bezpośrednio powiązane z cennymi trofeami. Przykładowo, osiągnięcie Seven Deadly Seas wymaga splądrowania wszystkich podwodnych skrzyń ze skarbami, z kolei trofeum Davy Jones’s Locker zdobędziesz, nurkując na sam dół Czarnego Rowu (The Black Trench) – czyli w najgłębsze miejsce na całej mapie gry.

06 Ukończ polowania na templariuszy i zdobądź cenny pancerz

Po przejęciu posiadłości na wyspie Great Inagua z pewnością rzuciła Ci się w oczy zamknięta w gabinecie zbroja templariuszy. Aby ją otworzyć, Edward musi zdobyć cztery brakujące klucze, które znajdują się w posiadaniu celów rozsianych po całym regionie Karaibów.

Każde z tych czterech polowań wymaga spotkania z lokalnym asasynem i wykonania serii misji pobocznych, których finałem jest eliminacja konkretnego templariusza.

Choć sam pancerz po odblokowaniu pełni w tej wersji funkcję wyłącznie kosmetyczną, to prawdziwą nagrodą za ukończenie tych zadań jest unikalna przywieszka "Krzyż Templariuszy”. Po jej wyposażeniu Edward zyska potężną, stałą odporność, która odczuwalnie zmniejsza wszelkie obrażenia otrzymywane od wrogów w walce wręcz.

07 Odbuduj osadę i tchnij życie w dwór na Great Inagua

Warto zadbać o Great Inagua © Ubisoft

W grze Assassin’s Creed Black Flag Resynced wyspa Great Inagua staje się bezpieczną przystanią i centrum Twojego pirackiego imperium. To właśnie tutaj możesz zainwestować tysiące ciężko zarobionych reali w renowację okolicznych budynków, odblokowując przy tym przydatne bonusy oraz darmowe usługi dla swojej załogi.

Całkowita odbudowa infrastruktury w wiosce nagrodzi Cię trofeum Gubernator. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak sam dwór – aby zdobyć niezwykle rzadkie i czasochłonne osiągnięcie Koneser (Dilettante), musisz nie tylko w pełni zmodernizować posiadłość, ale także zapełnić wszystkie puste miejsca na obrazy, rzeźby oraz legendarne bronie i pancerze.

08 Podejmij się zleceń zabójstwa i kontraktów morskich

Eliminuj cele i zarabiaj kasę © Ubisoft

Chcesz sprawdzić, jak radzisz sobie w roli cichego łowcy oraz bezwzględnego kapitana? Zlecenia zabójstwa oraz kontrakty morskie to idealny test Twoich umiejętności bojowych na lądzie i wodzie.

Zlecenia morskie polegają na wytropieniu i posłaniu na dno konkretnego okrętu - wykonanie celu w określony sposób (np. przy użyciu konkretnej broni) gwarantuje sowitą premię. Z kolei zlecenia zabójstwa rzucają Cię na ląd, gdzie musisz wyeliminować wskazany cel. Tutaj również ciche działanie i spełnienie dodatkowych warunków zostanie nagrodzone ekstra bonusem finansowym.

Na mapie rozsiano łącznie 15 kontraktów morskich oraz aż 30 zleceń zabójstwa. Ukończenie ich wszystkich zapewni Ci kilka godzin świetnej, zróżnicowanej zabawy, a Twój trzos szybko zapełni się realami i surowcami niezbędnymi do ostatnich ulepszeń.

09 Rozwiąż zagadki steli Majów i zdobądź wisiorek Yax Tun

Stele Majów to warta uwagi dodatkowa atrakcja © Ubisoft

Na wczesnym etapie kampanii James Kidd zabierze Cię do ruin na Tulum, w głębi których skrywają się zamknięte, tajemnicze drzwi. Aby je otworzyć, Edward musi odnaleźć 16 steli Majów rozsianych po całych Karaibach.

Przy każdym antycznym filarze czeka Cię mini-zagadka polegająca na odpowiednim dopasowaniu linii do elementów otoczenia, co ujawni miejsce zakopania klucza. To niezwykle satysfakcjonujące wyzwanie, które motywuje do dokładnego zbadania nawet najmniejszych wysepek.

Gdy zbierzesz wszystkie artefakty, wróć do Tulum i otwórz wrota. W nagrodę otrzymasz unikalny strój Majów oraz prastary wisiorek Yax Tun. Choć sam ubiór pełni w tej wersji funkcję czysto kosmetyczną, to wiszący na Twojej szyi wisiorek Yax Tun uchroni Edwarda przed śmiercionośnym ostrzałem z broni palnej, całkowicie odbijając wrogie kule!

10 Zdobądź wszystkie pozostałe trofea i osiągnięcia

Jeśli zrealizujesz większość punktów z tej listy, na Twoim koncie prawdopodobnie będzie brakować już tylko kilku osiągnięć do legendarnego "skalpowania" gry na 100%. Dla prawdziwych entuzjastów pełnego zaliczenia, tropienie pozostałych trofeów to najlepszy powód, by wycisnąć z Karaibów ostatnie soki.

Odwiedź lokalne tawerny, by ograć rywali w klasyczne minigry, ustrzel strażnika próbującego uderzyć w dzwon alarmowy, powal żarłacza białego perfekcyjnym rzutem harpuna lub dokonaj cichego zabójstwa na wrogu oszołomionym bombą dymną. To tylko ułamek sprytnych, opcjonalnych wyzwań, które zmotywują Cię do spędzenia kolejnych niezapomnianych godzin pod czarną banderą w Assassin’s Creed Black Flag Resynced!