Specialized Demo na sterydach – rower Szymona Godźka na Red Bull Hardline

Przy omawianiu tego roweru Szymona chcemy się skupić przede wszystkim na kwestiach nietypowych i niestandardowych. Prawdę mówiąc nie musieliśmy się jakoś specjalnie długo zastanawiać, na które komponenty warto zwrócić uwagę, bo rama, która jest bazą roweru, znacznie odbiega od normy, do której przyzwyczaił nas Szymek. Co jest w niej takiego nietypowego? Rozmiar i zjazdowa geometria. Szaman przyzwyczajał nas do niewielkich rowerów budowanych na ramach w rozmiarach S lub maksymalnie M. Tymczasem, do roweru zbudowanego na zawody Red Bull Hardline wsadził Lkę i to taką naprawdę długą. Bardzo szybko okazało się jednak, ze decyzja była słuszna, bo rower jest o wiele bardziej stabilny, a jak przyznał sam Szymon: „To co dzieje się na Red Bull Rampage, to w porównaniu do tej trasy chill.”