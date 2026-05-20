Brandon Semenuk zmienia profesję - z rowerzysty na artystę

Najlepszy rider wszech czasów powraca z kolejnym projektem filmowym.
„Starty w zawodach nigdy nie były celem samym w sobie. Chciałem po prostu jeździć na rowerze po najlepszych trasach na świecie i realizować swoją kreatywną wizję, a najciekawsze tory budowano właśnie pod zawody” - powiedział kilka lat temu Brandon Semenuk, najbardziej utytułowany rider w historii. Multimedalista Crankworx World Tour, pięciokrotny zwycięzca zawodów Red Bull Rampage, główny bohater wszystkich najlepszych filmów rowerowych - innymi słowy żywa legenda sportów rowerowych.
Trzeba przyznać, że patrząc na dorobek Brandona, trochę ciężko uwierzyć w to, że worek medali został wywalczony „przy okazji”. Niemniej jednak to, jak obecnie wygląda kariera Semenuka, jest najlepszym potwierdzeniem jego tezy. Kanadyjczyk nadal jest na szczycie formy. Dalej ląduje sztuczki, których nikt wcześniej nie robił. Dalej zadziwia stylem, kreatywnością i nieszablonowym podejściem - jednak zamiast robić to na zawodach, skupia się na projektach filmowych.
Nie są to jednak „typowe” filmy rowerowe. Ba, powiedzieć o nich, że są „nietypowe”, to jak nic nie powiedzieć. Obecne produkcje filmowe z Semenukiem w roli głównej bardziej przypominają niezwykłe artystyczne wizje niż klasyczne filmy rowerowe. Nie chodzi już nawet o nieprawdopodobny poziom jazdy prezentowany przez Brandona, ale o to, w jaki sposób ekipa filmowa potrafi ten poziom pokazać. Z niesamowitą jakością i dbałością o najmniejsze szczegóły - jak cień rzucany na skałę czy kierunek, w którym wiatr zwiewa pył strzelający spod kół - każdy, pozornie nieistotny detal ma znaczenie.
Najlepszy przykład? Nowa produkcja RGB, którą zamieściliśmy powyżej. Dla tych, którzy nie wyłapali - nawet sam tytuł kryje w sobie smaczek. RGB to przecież skrót od Red Green Blue — czerwony, zielony, niebieski. To trzy najważniejsze kolory, których miksowanie w odpowiednich proporcjach umożliwia uzyskanie pełnej palety barw. To właśnie te trzy kolory przewijają się w nowym filmie Brandona. Kompletna paleta barw. I kompletny zawodnik. Genialne.