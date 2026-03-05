Wiosna atakuje - co trzeba sprawdzić przed sezonem rowerowym?

W tym artykule 1 Plan sezonu

Tak, widzimy, co się dzieje za oknem, i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie masz dla nas wiele czasu. Niezależnie od tego, jak dobre warunki panują na trasach i jak ciepło jest już w lesie, sugerujemy, by przed wyjściem na poważne rowerowanie dokonać szybkiej analizy wszystkich kluczowych elementów. Co warto sprawdzić, co przemyśleć i co zrobić, by dobrze wejść w sezon? Tłumaczymy i objaśniamy:

Rower

Jules w trakcie serwisu zawieszenia Tahnee Seagrave © Connor MacLeod

To oczywista oczywistość, ale przecież musimy to powiedzieć. Serwis roweru przed sezonem to w zasadzie obowiązek każdego szanującego się rowerzysty. Dlaczego? Dlatego, że od sprawności twojego sprzętu bezpośrednio zależy twoje zdrowie i życie. Wyobraź sobie, że na dohamowaniu po szybkiej sekcji trasy orientujesz się, że hamulce są zapowietrzone, a klamka dosłownie wpada w kierownicę. Kiepsko, prawda? A wystarczyło umówić się na przegląd i trochę zadbać o swojego pomykacza.

Oczywiście to skrajny przypadek, ale trzeba też pamiętać o bardziej prozaicznych kwestiach, takich jak smarowanie łańcucha czy serwis zawieszenia. Po co denerwować się skrzypieniem i zgrzytaniem, jeśli już na pierwszym wyjeździe można się po prostu cieszyć cichym i sprawnym rowerem? Moglibyśmy tak wymieniać dalej, ale po co? Jeśli te argumenty jeszcze cię nie przekonały, to wątpimy, że cokolwiek zdoła…

Forma fizyczna

Dan Atherton trening rowerowy na siłowni © Rutger Pauw

Cytując klasyka: „Rower gwizda, ale zawodnik… niekoniecznie”? Cóż. Wiemy, jak jest - zima to dla niektórych czas na regenerację i odpoczynek. Jeśli należysz do grupy riderów, którzy zimą omijają siłownię szerokim łukiem, a twoja jedyna czynność zbliżona do aktywności fizycznej to oglądanie, jak inni jeżdżą na rowerach (na przykład na Red Bull TV), to nadszedł idealny moment na kontrolną wizytę u trenera lub fizjoterapeuty.

O glebę naprawdę nietrudno - zwłaszcza gdy forma nie jest jeszcze optymalna, a złapanie kontuzji na wiosnę zazwyczaj kończy się zmarnowanym sezonem. Po co? Zanim otworzą się bike parki, spokojnie przepracujesz co najmniej miesiąc na siłowni, jeśli trener lub fizjo zauważy jakieś braki. Może to nie układ idealny, ale jeśli zimę spędziłeś w fotelu zamiast na treningu, to trzeba szybko nadrabiać.

Trasy

17 min Remy Morton i epicka trasa zbudowana w 7 dni 7 dni na zbudowanie epickiej trasy. Niemożliwe? Nie dla Remy'ego Mortona!

Po czymś przecież trzeba jeździć. Prawda? No właśnie. A zanim bike parki na dobre się rozkręcą, trzeba przecież gdzieś jeździć. Po zimie i roztopach nawet najlepiej zbudowana trasa potrzebuje trochę czułości, więc przygotuj narzędzia, zgadaj się z ekipą i ruszaj do akcji!

Jeśli zaczniesz od jazdy, a nie od kopania, to prawdopodobnie bardzo szybko zrobisz w liniach dziury i koleiny, a naprawianie uszkodzeń będzie o wiele bardziej czasochłonne niż delikatny remont po zimie. Wybierz mądrze i pamiętaj o najważniejszej zasadzie: „no dig - no ride”.

01 Plan sezonu

„Oficjalny” start sezonu wypada zazwyczaj w okolicy majówki, więc pierwsze dwa miesiące wiosny można wykorzystać na zaplanowanie tego, co najważniejsze - rowerowych podróży, tych małych i tych dużych. Sprawdź, kiedy otwierają się poszczególne miejscówki, jak stoisz z urlopem, jak wygląda kalendarz lokalnych imprez i zawodów - na przykład takich organizowanych przez Dawida lub Szymona Godźka . Zaplanuj rok tak, by z odpowiednim wyprzedzeniem zakomunikować wszystkim, kiedy, gdzie i dlaczego będziesz jeździć na rowerze.

Gwarantujemy - takie podejście pozwala uniknąć kłótni i problemów, na które przecież nie ma czasu w sezonie. Poświęć jeden lub dwa wieczory na dokładną analizę bieżącej sytuacji i miej wszystko pod kontrolą. Wiemy, że nie brzmi to jak typowo freestyle’owo-rowerowy plan polegający na spontanicznym ogarnianiu każdego tripa na ostatnią chwilę, ale może warto? Spróbować nie zaszkodzi.

A jeśli brakuje ci motywacji – odpal ulubiony film rowerowy na Red Bull TV i nakręć się na sezon z epicką jazdą!