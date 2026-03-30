Crimson Desert: 7 najlepszych porad i trików na początek

100 godzin rozgrywki (a pewnie i więcej), ogromny open-world o nazwie Pywel i system rozgrywki, który łączy złożoność MMORPG z wciągającą singleplayerową przygodą. Crimson Desert to bez wątpienia jedna z najbardziej rozbudowanych gier tego roku.

Problem w tym, że na samym początku potrafi naprawdę przytłoczyć – szczególnie że tutoriale i podpowiedzi są tu towarem deficytowym. W naszym poradniku przygotowaliśmy dla Was siedem konkretnych tipów i trików na start, które naprawdę warto znać.

01 Szybka podróż kluczem

Świat w Crimson Desert jest przeogromny, tak więc system szybkiej podróży może wam oszczędzić masę czasu. Nie, nie chodzi nam o konia, którego dostajecie dość wcześnie w grze. Mówimy o prawdziwym systemie fast travel. Kto go olewa, ten będzie spędzał masę czasu na łażeniu pieszo po Pywel, a uwierzcie nam... to potrafi zająć naprawdę sporo czasu.

Pierwszy punkt szybkiej podróży odblokowujecie całkowicie automatycznie. Wystarczy, że w Rozdziale 1, w drugim akcie, po raz pierwszy wejdziecie do Otchłani (Abyss). Od tej chwili możecie się tu teleportować z dowolnego miejsca na mapie.

Crimson Desert © Pearl Abyss / Phil Briel

Działa to banalnie prosto: otwórzcie mapę, przełączcie się przyciskiem na widok Otchłani (Abyss) i po prostu zaznaczcie wybrany punkt. Szybka podróż rusza od razu i w kilka sekund lądujecie w docelowym miejscu.

Kolejne platformy teleportacyjne (tzw. Abyss Nexus) ukrywają się za białymi znacznikami zapytania na mapie. Wystarczy krótka wizyta, żeby odblokować je na stałe.

Ważna porada: jeśli skorzystacie z odbicia światła waszego miecza (L1 + R1 / LB + RB), to Abyssowe elementy, w tym platformy Nexus, będziecie mogli dostrzec jako charakterystyczne świetliste błyski.

02 Jak najszybciej powiększcie swój ekwipunek

Co jest najważniejsze w każdym porządnym RPG? Nie, nie umiejętności – do nich dojdziemy za chwilę. Najważniejszy jest ekwipunek.

Jeśli chcecie nosić przy sobie masę itemów (a uwierzcie nam – będziecie chcieli), to powinniście jak najszybciej powiększyć swój ekwipunek. Na samym początku Crimson Desert dysponowane przez was miejsce jest mocno ograniczone. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli ogarniecie odpowiednie questy i odwiedzicie właściwych handlarzy/handlarki, to już po kilku godzinach gry możecie mocno zwiększyć pojemność plecaka.

Zawsze miej oko na minimapę podczas eksploracji © Pearl Abyss / Phil Briel

Te dodatkowe sloty odblokowujecie przede wszystkim poprzez misje poboczne – konkretnie przez tzw. prośby mieszkańców. Są one zwykle bardzo proste i szybkie do ogarnięcia. Już w pierwszym miasteczku w Crimson Desert, czyli w Hernand, znajdziecie od razu całe pięć takich zleceń:

Prośba od Rhetta (pomocnik kowala)

Prośba od Renee (rzeźniczka)

Prośba od Turnalla (kowal)

Prośba od Annabelli (rzemieślniczka)

Prośba od Tiny (krawcowa)

Za każdą ukończoną misję dostajecie zazwyczaj trzy dodatkowe sloty w ekwipunku. Jeśli wam tego wciąż mało, możecie też dokupić dodatkowe miejsca w sklepach. Na przykład w sklepie wielobranżowym, u sprzedawcy jedzenia, w gospodzie albo u garbarza. W każdym z tych miejsc można zdobyć po jednym miejscu w ekwipunku.

03 Rozszerz grę o nowe postacie

Tego akurat Crimson Desert wam nie powie wprost, natomiast tak, możecie dodawać do swojej drużyny towarzyszy i walczyć razem z nimi ramię w ramię.

Jak to zrobić? Otwórzcie menu wyboru postaci i po prostu wybierzcie innego grywalnego bohatera. Gotowe – od tej chwili będzie walczył u waszego boku.

Teraz naciśnijcie przycisk, który się pojawi, a wybrany bohater stanie się waszym towarzyszem - będzie za wami chodził i wspierał was w walce.

Ale szczerze - ci kompani z AI nie są jakąś wielką pomocą. Walczą dość wolno i nie wnoszą za wiele do starcia.

No ale hej - lepszy taki support niż żaden, prawda?

04 Umiejętności w Crimson Desert: Najpierw zadbaj o zdrowie i wytrzymałość

Umiejętności w Crimson Desert są absolutnie kluczowe dla rozgrywki. Ale uwaga – nie traćcie punktów umiejętności na odblokowywanie nowych talentów na początku. Gra daje wam już na starcie tyle fajnych zdolności, że spokojnie wystarczy wam ich na długi czas. Do tego pamiętajcie, że poziom trudności (szczególnie w walkach z bossami) jest naprawdę wysoki

Zwiększ zdrowie i wytrzymałość przed zakupem nowych umiejętności © Pearl Abyss / Phil Briel

Dlatego też o wiele sensowniej jest wrzucać punkty talentów w powiększanie paska życia i wytrzymałości.

Wytrzymałość daje wam znacznie większą swobodę ruchu, ułatwia eksplorację i pozwala czasem po prostu zablokować cios, gdy parowanie nie wyjdzie. Z kolei dodatkowe życie sprawia, że przy wczesnych bossach macie więcej „paliwa” i często decyduje o tym, czy wyjdziecie z walki zwycięsko.

Wskazówka: Wrzucajcie punkty w życie i wytrzymałość tak długo, aż każdy kolejny punkt będzie kosztował was dwa artefakty. Dopiero wtedy warto zacząć patrzeć na nowe umiejętności.

05 Najlepsze umiejętności na start w Crimson Desert

Skoro już jesteśmy przy temacie umiejętności: które z nich w ogóle się opłacają? Wybraliśmy kilka naszych ulubionych. Jeśli często walczycie przeciwko grupom bandytów i całym hordom przeciwników, to potrzebujecie ruchów, które trafiają kilku wrogów naraz. Jeden z waszych pierwszych punktów zdecydowanie powinien pójść w „Grappling”, żeby odblokować „Body slam”.

Ten rzut nie tylko zadaje solidne obrażenia, ale także powala na ziemię wszystkich przeciwników w zasięgu, co w ferworze walki daje wam więcej czasu na złapanie oddechu.

Crimson Desert © Pearl Abyss / Phil Briel

W drzewku broni warto też zwrócić uwagę na skill „charge". Dzięki niemu możecie przewrócić kilku przeciwników naraz, a potem dokończyć ich atakami z ziemi. Warty uwagi jest też "Forward Slash", który zadaje naprawdę solidny damage, ale uwaga – pożera też sporo wytrzymałości.

Z bossami sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej. Tutaj szczególnie warto zainwestować w "Focused Insight". Na 3. poziomie tego talentu możecie wykonywać parowanie w zwolnionym tempie, co mocno ułatwia walki. Absolutnie obowiązkowy jest też „Keen Senses" w drzewku Duchowym (Spirit Tree). Ten skill wyraźnie wzmacnia wasze zdolności unikania i jest idealny przeciwko atakom, których nie da się sparować.

06 Człowiek uczy się całe życie (także w Crimson Desert)

Crimson Desert daje wam możliwość nauczenia się wielu nowych rzeczy. Na przykład przepisów kowalskich i kulinarnych, które możecie potem przygotować przy ogniskach. O ile oczywiście dysponujecie odpowiednimi składnikami.

Poznaj nowe przepisy © Pearl Abyss / Phil Briel

W świecie gry zawsze wypatrujcie symboli zwojów, które wskażą wam drogę do nowego przepisu. Po jego zdobyciu musicie go obejrzeć w ekwipunku, aby faktycznie go opanować.

Wskazówka: Przepisy, które już opanowaliście, pozostają w waszym ekwipunku. Możecie je jednak bez problemu wyrzucić lub sprzedać.

Zawsze warto odwiedzić sklepy © Pearl Abyss / Phil Briel

W grze można również znaleźć przepisy na nowe zbroje i broń. Osoby, które chcą je kupić lub wytworzyć w Crimson Desert, powinny udać się do następujących handlarzy w miastach:

Kowal: Tutaj możecie wytwarzać przedmioty według poznanych receptur. Dzięki opcji ulepszania da się też podrasować waszą broń i zbroję oraz poprawić ich statystyki.

Sklepy z wyposażeniem: Sprzedają broń, zbroje, amunicję, kamienie i rudy.

Krawcowe: Oferują różne tkaniny i materiały.

Garbarze : Handlują rozmaitymi skórami i futrami.

Sklepy z regionalnymi ulepszeniami: Sprzedają wysokiej jakości regionalne wyposażenie – im bardziej rozwinięte jest dane miasto, tym lepszy asortyment tam znajdziecie.

07 Jak opanować system walki w Crimson Desert

Crimson Desert ma zaskakująco złożony i bardzo różnorodny system walki, który nagradza dobre parowanie, blokowanie i idealne wyczucie czasu. Bezmyślne spamowanie przycisków absolutnie się tu nie sprawdza.

Kluczowa sprawa: Idealnie wyczute uniki przywracają wytrzymałość zamiast ją zużywać, co w intensywnych walkach ma ogromne znaczenie. Postarajcie się jak najszybciej przyswoić tę mechanikę - naprawdę warto.

Potężne bitwy są imponująco zainscenizowane © Pearl Abyss

Bossowie mają ponadto paski zdrowia oznaczone kolorami (niebieski, zielony i czerwony), przy czym każda faza oznacza coraz bardziej agresywne schematy ataku.

Korzystajcie też aktywnie ze dostępnego podczas walki otoczenia. Kolumny, drzewa i różne obiekty można wykorzystać jako broń, a przeciwników da się rzucać o ściany albo zrzucać z krawędzi, żeby ich ogłuszyć.

Co również nie jest bez znaczenia: przeciwnicy mogą was rozbroić podczas walki. Miecze i inne przedmioty należące do waszych przeciwników można jednak podnieść z ziemi, aby szybko powrócić do ataku.