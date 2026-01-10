Wolna sobota! Dzień przerwy w Rajdzie Dakar. Karawana dotarła do Rijadu.

Po tygodniu rywalizacji w 48. Rajdzie Dakar, przejechaniu łącznie blisko czterech tysięcy kilometrów, odcinku maratońskim i szeregu niesamowitych zwrotów akcji uczestnicy dotarli na biwak pod Rijadem. Stolica Arabii Saudyjskiej znów jest punktem odpoczynku na trasie. By zasłużyć na „rest day” motocykliści musieli pokonać 2254 kilometry odcinków specjalnych, a kierowcy samochodów i ciężarówek o 50 kilometrów więcej. Do Rijadu nie dotarły 32 pojazdy spośród 414 które 3 stycznia ruszyły na trasę z Yanbu.

Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje z pierwszego tygodnia rywalizacji w każdej z klas, przygotowaliśmy ciekawostki i zestawienie wyników. Pierwszym zawodnikiem, który zaliczył bardzo poważny wypadek i w konsekwencji wycofał się z rywalizacji był Daniel Schroder. Niemiec wydachował swoim Amarokiem… już na prologu! Siedząc w fotelu do góry nogami krzyczał „dlaczego jestem tak głupi?!”, a po wyjściu z auta kopał w nie z wściekłością. Cóż… taki jest Dakar.

Daniel Sanders znów prowadzi w Dakarze © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Motocykle

Motocykliści jak zwykle tną się na żyletki, ale to, co wyprawiają w tym roku, przechodzi ludzkie pojęcie! Po czterech etapach liderem był Toscha Schareina. Hiszpan pokonał oesy w łącznym czasie 16 godzin, 45 minut i 40 sekund. Drugi w klasyfikacji generalnej Ricky Brabec zanotował… dokładnie taki sam czas! Co do sekundy! 1600 kilometrów pustyni, na pełnym gazie, przy pełnej mobilizacji, zaangażowaniu i koncentracji dwóch najszybszych zawodników zrobiło w identycznym czasie!

Konrad Dąbrowski w akcji © Duust Rally Team

Po kolejnym odcinku specjalnym prowadzenie w generalce odzyskał Daniel Sanders. Obrońca tytułu utrzymał je do dnia przerwy – drugi Brabec traci do niego 45 sekund, a trzeci, ze stratą ponad 10 minut, jest Luciano Benavides. Najlepszy z Polaków, Konrad Dąbrowski, zaliczył bardzo ciężki początek rajdu. Kilka razy się przewracał, walczył ze źle działającym zawieszeniem i uszkodził nadgarstek. Mimo licznych kłopotów odpalił na maratonie, notując swój najlepszy wynik etapowy w karierze – zajął 8. miejsce na drugiej części oesu maratońskiego z metą w H’ail i na półmetku zajmuje świetną, 12. pozycję w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja motocyklistów po pierwszym tygodniu Rajdu Dakar:

1. Daniel Sanders (Australia, Red Bull KTM Factory Racing)

2. Ricky Brabec (USA, Honda Racing Team)

3. Luciano Benavides (Argentyna, Red Bull KTM Factory Racing)

…

12. Konrad Dąbrowski (Duust Rally Team)

…

56. Filip Grot (Bas World KTM Team)

…

79. Robert Przybyłowski (HT Rally Raid)

…

91. Bartłomiej Tabin (Orion Moto Raing Group)

Henk Lategan i Brett Cummings © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Samochody

W klasie Ultimate cztery pierwsze dni ścigania dały czterech różnych prowadzących w klasyfikacji generalnej. Dopiero Henk Lategan obronił pozycję lidera dzień po dniu na 4. i 5. oesie, ale przed przerwą w Rijadzie na szczyt wrócił Nasser Al – Attiyah. Katarczyk ma ponad 6 minut przewagi nad Lateganem i blisko 10 nad trzecim Nani Romą. Dzięki Nasserowi drugi raz w historii na prowadzeniu w Dakarze jest Dacia.

Ta klasa ostro weryfikuje żółtodziobów. Najwyżej sklasyfikowanym debiutantem jest Mark Mustermann. Austriak zajmuje 30. miejsce. Bardzo dobrze radzi sobie nasz klan Goczałów. Eryk, zwycięzca klasy T4 z 2023 roku, ma już na koncie miejsce w TOP5 na oesie, a Marek na 4. etapie wskoczył nawet na podium!

Operator kamery w pogoni za Nasserem Al-Attiyah © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

1. Nasser Al – Attiyah (Katar, Dacia Sandriders)

2. Henk Lategan (RPA, Toyota Gazoo Racing)

3. Nani Roma (Hiszpania, Ford Racing)

…

9. Eryk Goczał (Energylandia Rally Team)

…

16. Marek Goczał (Energylandia Rally Team)

…

22. Michał Goczał (Energylandia Rally Team)

SSV

W klasie pojazdów SSV młodość walczy z doświadczeniem. Po pierwszym tygodniu na najniższym stopniu podium jest debiutant z USA, Kyle Chaney. Przed nim, z 20-minutową przewagą, zwycięzca tej klasy sprzed dwóch lat, jadący już po raz 13. w Dakarze Xavier de Soultrait, a lideruje… ten, który rok temu sensacyjnie wygrał w debiucie, Brock Heger (USA). Debiutująca polska załoga Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz jest 14.

Ciężarówki robią na Dakarze potężne wrażenie © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Ciężarówki

W wadze ciężkiej prym wiedzie na razie Mitchel van den Brink. Holender ma 35 minut przewagi nad Czechem, Martinem Macikiem i trzy kwadranse nad jego rodakiem, Alesem Lopraisem. Debiutujący polski kierowca Darek Łysek z doświadczonymi Jackiem Czachorem i Darkiem Rodewaldem na pokładzie, zajmuje 12., ostatnie miejsce w klasie. Warto zaznaczyć, że 8. miejsce wśród kierowców ciężarówek ma na razie Teruhito Sugawara. Japończyk startuje w Dakarze po raz… 24! Zaczynał jeszcze w XX wieku, gdy rajd rozgrywany był na trasie z Granady do Dakaru, a wygrał wujek Alesa Lopraisa, Karel.

Po dniu przerwy rajd ruszy na 7 kolejnych odcinków specjalnych, prowadzących bezdrożami centralno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Zwycięzców poznamy 17 stycznia – metą będzie Yanbu, skąd zawodnicy wystartowali na trasę.