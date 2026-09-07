Dawid Godziek – człowiek od zadań specjalnych

6 września Dawid Godziek zdobył swój drugi tytuł mistrza świata w konkurencji Slopestyle MTB. Na zawodach zorganizowanych w kanadyjskim Mont-Sainte-Anne zabłysnął niesamowitą formą i z niezwykłym opanowaniem odparł ataki rywali. W przejazdach zaprezentował sztuczki, których nie robi żaden inny zawodnik na świecie. To chyba dobry moment, żeby przypomnieć wszystkim, kim jest nasz rowerowy as przestworzy!

Historię Dawida Godźka opowiadaliśmy wielokrotnie. Jego niezwykła droga z niewielkich hopek zbudowanych w ogródku na największe międzynarodowe areny pokazywana była również na filmach . Dziś nie będziemy się jednak skupiać na tym, jak to wszystko się zaczęło. Zamiast tego opowiemy o najbardziej niezwykłych osiągnięciach, które przełożyły się na status żywej legendy sportów rowerowych.

01 Pierwsze złoto na X Games i BMX-owa „era”

Dawid Godziek na X Games © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Wbrew temu, co mogą sądzić nowi fani Dawida, pierwsze spektakularne sukcesy polskiego zawodnika nie miały nic wspólnego z rowerem MTB. Chociaż Dawid rozpoczął swoją rowerową przygodę od dirtówki, to bardzo szybko przesiadł się na BMX-a i to na nim zaczął rywalizować w największych międzynarodowych imprezach.

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Był to okres, który rozciągał się od 2010 do 2018 roku. Dawid najpierw zawojował lokalną, polską scenę, następnie zaczął rozpychać się na europejskim „rynku”, aż w końcu wyewoluował do statusu międzynarodowej gwiazdy. W latach 2016–2017 wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywają się największe, najbardziej prestiżowe imprezy i mocno zaznaczył swoją pozycję.

Po drodze pojawiały się kontuzje i potknięcia, ale punktem zwrotnym w jego karierze był występ na zawodach X Games w Sydney w 2018 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą – przypominamy. X Games to odpowiednik igrzysk olimpijskich dla sportów ekstremalnych. Motocross, BMX, deskorolka – to najważniejsze konkurencje, w których rywalizują największe gwiazdy z całego świata.

W 2018 roku Dawid pojawił się najpierw na X Games w Minneapolis, gdzie nie wszystko poszło po jego myśli i zajął 9. miejsce, ale w drugiej części sezonu, w Sydney, zaliczył przejazd życia i zgarnął swój pierwszy (z dwóch) złoty krążek najbardziej prestiżowych zawodów BMX Dirt na świecie!*

*Drugie złoto w X-Games wywalczył jeszcze w sezonie 2022!

02 Przeskok na duży rower – dwie dyscypliny i dwa medale w jednym sezonie

3 min Dawid Godziek - zobacz przejazd z Red Bull Joyride, który dał mu 3. miejsce Oto, jak Dawid Godziek zapewnił sobie podium w najbardziej prestiżowych zawodach slopstyle mtb z cyklu Crankworx World Tour w Kanadzie.

Ktoś mógłby pomyśleć, że po sukcesie opisanym w poprzednim akapicie należy się dłuższy urlop i przerwa od pracy. Ale nie Dawid. Jego niezwykłe podejście, niesamowite zaangażowanie i nieustanna chęć progresowania sprawiły, że nasz zawodnik niemal natychmiast zaczął szukać sobie nowego wyzwania. W końcu w świecie BMX nie da się osiągnąć bardziej prestiżowego sukcesu niż złoto na zawodach X-Games.

Jeszcze w sezonie 2018 w social mediach Dawida zaczął pojawiać się rower MTB, ale to w sezonie 2019 reprezentant Polski oficjalnie zadeklarował chęć startów w Crankworx World Tour – freestyle’owym Pucharze Świata.

Jak wymyślił, tak zrobił. Na zawodach eliminacyjnych wywalczył tak zwaną „dziką kartę” (kwalifikację) na Red Bull Joyride – najważniejszą imprezę w świecie MTB. Następnie na krótką chwilę przeskoczył z powrotem na rower BMX, zgarniając brązowy medal na zawodach X Games Minneapolis.

Po zaledwie dwóch tygodniach od startu w X-Games ostatecznie wylądował w Kanadzie, gdzie zszokował rywali, sędziów oraz kibiców, zdobywając brązowy medal w swoim debiucie na zawodach Pucharu Świata Freestyle MTB. Do dziś Dawid jest jedynym zawodnikiem na świecie, który w jednym sezonie wywalczył medale w najważniejszych zawodach BMX i MTB!

03 Roof Ride razy dwa

2 min Dawid Godziek - Zwycięski przejazd na zawodach Red Bull Roof Ride Zobacz najlepszy przejazd z imprezy Red Bull Roof Ride. Dawid Godziek wykręcił najbardziej niezwykłe triki i wygrał zawody w pięknym stylu!

Wygrać zawody to jedno, ale zostać gospodarzem jednej z najbardziej niezwykłych imprez rowerowych na świecie to zupełnie inna para kaloszy. Niemniej po sukcesie z sezonu 2019 Dawid postanowił na dobre zadomowić się w świecie MTB, nie tylko startując w zawodach, ale też dokładając cegiełkę do rozwoju całej dyscypliny poprzez organizację niezwykłych zawodów.

Mowa oczywiście o imprezie Red Bull Roof Ride, w trakcie której najlepsi riderzy z całego świata rywalizowali na trasie zbudowanej na dachach katowickich budynków. Impreza odbywała się w latach 2021 i 2023, a sam Dawid świetnie odnalazł się w roli gospodarza. Nie tylko zapewnił riderom z całego świata emocje z najwyższej półki, ale też dwukrotnie zwyciężył przed lokalną publicznością.

Kto widział zawody na żywo, ten wie, że czegoś takiego jeszcze na świecie nie było. Kto przegapił tę szaloną imprezę – może zobaczyć jej fragment w playerze powyżej. Kto wie, być może legendarne zawody jeszcze kiedyś wrócą na polską ziemię!

04 Pierwszy tytuł mistrza świata w MTB i sezon idealny

Dawid Godziek Mistrzem Świata w Slopestyle'u © Bartek Woliński

Trzy starty, trzy zwycięstwa, komplet punktów, tytuł mistrza świata i potrójna korona Crankworx Triple Crown. Tak można jednym zdaniem opisać sezon 2024 w wykonaniu Dawida.

To był rok, w którym Dawid jeździł jak natchniony. Był totalnie poza zasięgiem rywali i totalnie zdominował trzy przystanki zawodów Crankworx w Australii, Austrii i oczywiście Kanadzie. Wygrywając wszystko, co było do wygrania, Dawid wpisał się na zaszczytną listę riderów, którzy wywalczyli tak zwane „Crankworx Triple Crown”.

Jest to trofeum przyznawane zawodnikowi, który wygra wszystkie zawody sezonu. Poza Dawidem tak niezwykłym osiągnięciem może się pochwalić jedynie dwóch zawodników – Emil Johansson oraz Nicholi Rogatkin.

05 Bike Express

1 min Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu! Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!

Jeśli mielibyśmy wskazać najbardziej przełomowy moment kariery Dawida, to prawdopodobnie byłby to właśnie projekt Bike Express. Pod koniec 2024 roku, po wygraniu wszystkiego, co było do wygrania, Dawid znalazł dodatkowy zastrzyk motywacji na realizację misji rodem z filmu o Jamesie Bondzie.

Jego ekipa zbudowała trasę na pociągu, a on – jak gdyby nigdy nic – wykonał na niej spektakularny przejazd, w który wpakował trik z kategorii „world first”. Warto powiedzieć o najważniejszym. W tym projekcie Dawid rzucił wyzwanie prawom fizyki. Pociąg jechał w jedną stronę, a rider – w drugą. Wyrównanie prędkości sprawiło, że Dawid optycznie „zawisł w powietrzu”, a trasa „przejeżdżała pod nim”.

O jego spektakularnym wyczynie opowiadano w najróżniejszych mediach na całym świecie, a rowerowy internet dosłownie eksplodował po tym, jak wideo z szalonym przejazdem wykręciło ponad 200 milionów wyświetleń!

06 Drugi tytuł mistrza świata

Dawid Godziek - mistrz świata 2026 © Dawid Wilkus

To akurat świeża informacja z ostatniej chwili. 6 września Dawid zwyciężył w slopestyle’owych mistrzostwach świata zorganizowanych w kanadyjskiej miejscowości Mont-Sainte-Anne.

Po całym sezonie pełnym genialnych występów (2 złote i 3 srebrne medale Pucharu Świata) Dawid stanął na wysokości zadania. Udźwignął presję oczekiwań i kolejny raz pokazał, że nie ma obecnie na świecie zawodnika z tak spektakularnym portfolio trików i nieprawdopodobnie mocną psychiką.

Nie przeszkodził mu ani krótki i dość specyficzny tor, ani bardzo mocne ataki ze strony młodych, utalentowanych riderów. Dwa spektakularne przejazdy, triki, których nie robi żaden inny zawodnik na świecie, świetny rezultat i spektakularne zwycięstwo.

Dawid Godziek mistrzem świata – drugi raz w historii.