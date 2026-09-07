Dawid Godziek Mistrzem Świata w Slopestyle’u!

Co to był za przejazd?! Co to były za zawody?! Po całym sezonie medalowych występów w Pucharze Świata

zamyka rok pewnym zwycięstwem w Mistrzostwach Świata w Mont-Sainte-Anne

! Przez cały rok Dawid imponował niesamowitą formą i niewiarygodną siłą psychiczną, ale to, co pokazał na ostatnich zawodach w Kanadzie, to prawdziwy dowód jego absolutnego mistrzostwa.