Dawid Godziek drugi na zawodach Pucharu Świata w Kalnicy

Kolejne zawody zaliczane do Slopestyle Super League odbędą się dopiero 25 lipca, więc rowerowa elita ma prawie dwa miesiące na przygotowanie się do kolejnej imprezy. A przypominamy, że jest się do czego przygotowywać, bo w tym roku do oficjalnej rozpiski powróciły zawody

które w połowie wakacji odbędą się w Holandii!