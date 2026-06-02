Dawid Godziek drugi na zawodach Pucharu Świata w Kalnicy

Rowery
30 maja w Kalnicy odbyły się trzecie zawody zaliczane do nowego cyklu Slopestyle Super League. Na zawody Pucharu Świata rozgrywane na Słowacji zjechali się najlepsi riderzy z całego świata i trzeba przyznać, że mimo stosunkowo niewielkich przeszkód i relatywnie prostej trasy zgromadzeni na miejscu kibice oglądali show z najwyższej półki.
Jednym z faworytów był oczywiście aktualny lider klasyfikacji generalnej - Dawid Godziek. Reprezentant Polski postawił na sprawdzone triki i dość spokojny (jak na niego) przejazd. Pojawiły się firmowe kombinacje z frontflipem, twister z nohanderem i oczywiście cashroll z tailwhipem. Być może z tego toru dało się wycisnąć więcej, ale nasz zawodnik dobrze wie, że w tym sezonie walczy o coś zdecydowanie ważniejszego niż złote medale wywalczone w poszczególnych imprezach. Dawid jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej pierwszej w historii slopestyle’owej superligi. Ma jeszcze w głowie kilka konkretnych projektów filmowych i całą drugą połowę sezonu, którą chce zaatakować z optymalną formą. Oczywiście każdy z nas chciałby widzieć same złote krążki zwisające z szyi Dawida, ale zaufajcie nam na słowo – ten gość na pewno wie, co robi.
Kto zepchnął naszego asa z najwyższego stopnia podium? Młody Kanadyjczyk - Chance Moore. Trzy bardzo trudne i techniczne kombinacje z frontflipami, idealnie wylądowane 720-tki, piękna stylówka i świetna jazda - złoto musiało trafić w jego ręce. Chance nie tylko wygrał zawody w Kalnicy, ale przeskoczył też na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej nowego cyklu. Trzecie miejsce w Kalnicy i aktualnie trzecią lokatę w generalce wywalczył Nicholi Rogatkin.
Wyniki mężczyzn:
- Chance Moore (Kanada) – 97.00 pkt
- Dawid Godziek (Polska) – 95.33 pkt
- Nicholi Rogatkin (USA) – 93.66 pkt
- Lucas Huppert (Szwajcaria) – 93.00 pkt
- Dane Folpp (Australia) – 92.66 pkt
- Tobey Miley (Niemcy) – 90.16 pkt
- Paul Couderc (Francja) – 88.33 pkt
- Ben Thompson (Kanada) – 86.33 pkt
W kategorii pań najlepsza była Alma Wiggberg, która niespełna miesiąc temu założyła na głowę kask Red Bulla. W pełni zasłużyła na to wyróżnienie, bo w Kalnicy zaprezentowała naprawdę genialną formę. Drugie miejsce zajęła młoda riderka z Niemiec - Johanna Nußbaumer, a podium uzupełniła Polka - Natalia Niedźwiedź.
Wyniki kobiet:
- Alma Wiggberg (Szwecja) – 95.66 pkt
- Johanna Nußbaumer (Niemcy) – 92.33 pkt
- Natalia Niedźwiedź (Polska) – 86.00 pkt
- Harriet Burbidge-Smith (Australia) – 57.66 pkt
- Shealen Reno (USA) – 20.66 pkt
Kolejne zawody zaliczane do Slopestyle Super League odbędą się dopiero 25 lipca, więc rowerowa elita ma prawie dwa miesiące na przygotowanie się do kolejnej imprezy. A przypominamy, że jest się do czego przygotowywać, bo w tym roku do oficjalnej rozpiski powróciły zawody Red Bull District Ride, które w połowie wakacji odbędą się w Holandii!
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Red Bull District Ride przybywa do Holandii!
Red Bull District Ride przybywa do Holandii