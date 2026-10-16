Diego Poncelet stoi przed tablicą pokazującą swoją rekordową prędkość w Quebecu, 22 września 2026 r.
© Red Bull Content Pool
Deskorolka

Diego Poncelet o swoim rekordzie prędkości na deskorolce: „Byłem w euforii”

Hiszpan pędził 150 km/h na deskorolce, przekraczając dotychczasowe granice tego sportu. Opowiedział nam o tym, czego potrzeba, aby zachować kontrolę w tak ekstremalnej sytuacji.
Autor: Agnes Aneboda and Kai Wright
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Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

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Dla większości ludzi jazda z prędkością 150 km/h to coś, czego nigdy nie doświadczą, nawet w samochodzie. Diego Poncelet osiągnął tę prędkość, pędząc górską drogą na deskorolce. Między sobą, a asfaltem nie miał nic poza kółkami i własną zdolnością do utrzymania kontroli.
We wrześniu tego roku 27-letni Hiszpan i dwukrotny Mistrz Świata w downhillu pokonał zamknięty odcinek Route des Éboulements w kanadyjskim regionie Charlevoix. Osiągnął prędkość 151,83 km/h (94,34 mil/h), stając się najszybszym deskorolkowcem w historii i zdobywając miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa™.
Zobacz, jak Diego Poncelet ustanawia rekord świata w największej prędkości na deskorolce.
„Nigdy nie przyznałem się przed samym sobą, że moim prawdziwym marzeniem jest osiągnięcie 150 km/h. Bałem się, że nie będzie to wykonalne” – przyznał po próbie. "Niemniej jednak osiągając wcześniej 146,88 km/h nie byłem jeszcze usatysfakcjonowany. Dopiero, gdy osiągnąłem nowy rekord, byłem ostatecznie zadowolony."

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Dla Ponceleta, którego od dzieciństwa fascynowała prędkość, osiągnięcie to było kulminacją życiowej obsesji. Jednak uzyskanie takich prędkości na deskorolce wymaga znacznie więcej niż tylko chęci podjęcia ryzyka. Potrzebne jest tu skrupulatne przygotowanie, niezwykła precyzja i opanowanie, aby pozostać w odpowiedniej pozycji, gdy nawet najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje.
Hiszpański deskorolkowiec Diego Poncelet odpoczywa przed próbą ustanowienia rekordu świata w prędkości w zjeździe.

Poncelet przed próbą bicia rekordu.

© Red Bull Content Pool

Poncelet opowiedział nam o tym jak przygotowywał się do próby bicia rekordu oraz jak utrzymywał koncentrację, gdy wiedział, że upadek w ogóle nie wchodzi w grę.

Mały kamyczek mógł spowodować poważny upadek. Czy był jakiś sposób, aby upewnić się, że droga jest całkowicie czysta?

Diego Poncelet : Moje koła są bardziej miękkie i większe niż standardowe, więc małe kamyki nie są im straszne. Zamiast tego do wypadków dochodzi głównie na skutek błędów zawodnika lub uszkodzeń nawierzchni drogi. W próbie bicia rekordu oba były decydujące. Wiedziałem, że upadek nie wchodzi w grę.

In terms of technique, I trained at speeds of over 100kph almost every time I went out to skate to become accustomed to the way the board reacted at high speeds, while also doing a great deal of visualisation to ensure that, on the crucial day, I would keep my emotions under control.

And lastly, in terms of the conditions of the road, the Canadian hill has a lot of cracks and bumps which I had to memorise beforehand. I also adapted my optimal aerodynamic position so as to absorb those shocks and vibrations to the best of my ability.

Jak trenowałeś swoje ciało, aby absorbowało wstrząsy i ogromną ilość przyciążeń?

Zawsze powtarzam, że najważniejszym czynnikiem jest po prostu dużo jazdy na deskorolce, co rozwinie wiele charakterystycznych dla tego typu aktywności mięśni. Oczywiście chodzenie na siłownię jest również bardzo ważne, szczególnie w celu zapobiegania kontuzjom i przybieraniu na wadze. To ważne w moim sporcie, ponieważ różne siły działają na mnie mocniej. Co więcej, uważam, że częsty trening koordynacji odróżnia dobrych sportowców od świetnych i zawsze była to moja ulubiona część mojego planu treningowego.

Hiszpański deskorolkowiec Diego Poncelet wygląda na zrelaksowanego przed próbą pobicia rekordu świata w prędkości w zjeździe na desce.

Sprzęt i strój zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby tej próby

© Red Bull Content Pool

Quotation
Mój zespół i ja staraliśmy się wprowadzać innowacje we wszystkim, co mogłoby zapewnić sukces.
Diego Poncelet

Nogi musiały cię wręcz piec po tylu próbach. Jak bardzo było to bolesne i jak sobie z tym poradziłeś?

Podczas jazdy jestem w trochę innym stanie i skupiam się wyłącznie na zadaniu. Adrenalina pewnie też pomaga. Dopiero na koniec zadaję sobie pytanie: „Jak to się stało, że do tej pory nie czułem zmęczenia nóg?”

Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o swoim sprzęcie?

Przygotowania dopróby bicia rekordu były dość skomplikowane. Mój zespół i ja staraliśmy się wprowadzać innowacje we wszystkim, co mogłoby zapewnić nam sukces. Jeśli chodzi o kask, przetestowaliśmy około dwudziestu różnych kształtów na modelu 3D mojej pozycji w symulacjach CFD, aż znaleźć ten idealny.

For the suit, we used a special aerodynamic fabric and built a spoiler to tuck my hands underneath. For the shoes, Prada Linea Rossa custom-built asymmetric shoes meant to maximise stability in the front and minimise drag in the back, while also reducing vibrations through D3O technology and lowering my position through a sleek rubber outer sole.

Prada Linea Rossa also made gloves with a puck designed specifically for aerodynamic purposes while still maintaining the possibility of drifting if needed in an emergency. For the wheels, Seismic made a new prototype of urethane that arrived the day before the record and outperformed everything else. Last but not least, we built a custom fairing for my board, which radically reduced its air resistance. It almost looks like a spaceship.

Diego Poncelet podczas ustanawiania rekordu świata na trasie Route des Éboulements w Quebecu, 22 września 2026 roku.

Diego Poncelet ciasno zaciska ręce, pędząc po Route des Éboulements

© Red Bull Content Pool

Co powiedzieli twoi rodzice, kiedy powiedziałeś im o próbie bicia rekordu?

Przyzwyczaili się już do moich ekstrawaganckich pomysłów, więc nie sądzę, żeby byli szczególnie zaskoczeni. Pamiętam jak moja mama zapytała: „Nie zrobiłeś wystarczająco dużo? Czy naprawdę konieczna jest jazda 150 km/h?” No cóż, oczywiście, że tak!

Co powiedziałbyś ludziom, którzy uważają, że to, co robisz, jest całkowicie szalone?

Dziękuję! Zawsze lubiłem, gdy nazywano mnie szalonym. Już od dziecka właśnie w tym odnajdywałem swoje miejsce na świecie: w autentyczności. Szaleństwo to podążanie własną ścieżką, bez cienia strachu.

Rekord świata Diego Ponceleta w liczbach:

  • 151,83 km/h – rekordowa prędkość Ponceleta
  • 2,2 km – przybliżona długość Route des Éboulements
  • 18% – maksymalne nachylenie drogi
  • 600 m – długość stromego prostego odcinka
  • 5 dni – tyle Poncelet czekał po swoim pierwszym rekordowym zjeździe na lepsze warunki
  • 10–14 km/h – wiatr w plecy podczas jego przejazdu z prędkością 151,83 km/h

Poznaj lepiej Diego Ponceleta

O komentarz zapytaliśmy Oskara Bryję (Polaka, który jechał na desce 98,5km/h). Oto, co nam powiedział:
W środowisku downhillowym od około 3 lat było wiadomo, że próba pobicia rekordu świata nadchodzi. Diego w zasadzie całą swoją karierę podporządkował pod to wydarzenie, wielokrotnie wrzucał klipy jak trenuje w tunelu aerodynamicznym. Pomagał mu przy tym (legenda europejskiego downhillu) Martin Siegrist, a Aaron Skippings zaprojektował dla niego specjalny kask pod jego sylwetkę. Dołączenie przez niego do Red Bulla w zasadzie nasuwało tylko pytanie: kiedy? Wcześniejszy rekord ustanowił śp. Pete Conolly 9 lat temu na tej samej drodze. Pobicie tego rekordu o aż 5km/h jest naprawdę niesamowite, bo trzeba pamiętać, że to jest sport grawitacyjny. Nie mamy silnika, wszystko musi zadziać się idealnie: wiatr, pozycja czy waga ridera. Warto zwrócić uwagę na to jak obudowano jego deskę i dorobiono specjalny element w kombinezonie, żeby chował pod nim ręce, których ułożenie za plecami może minimalnie, ale zawsze spowalniać ridera. Niesamowity rekord, którego pobicie może graniczyć z cudem. Ja jadąc 98,5km/h odczuwałem ogromny stres. Tu każde zawahanie może skończyć się katastrofą. Nie potrafię sobie wyobrazić, co odczuwasz przy 151km/h.

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Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

HiszpaniaHiszpania
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Deskorolka
Deskorolka