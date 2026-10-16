Deskorolka
Diego Poncelet o swoim rekordzie prędkości na deskorolce: „Byłem w euforii”
Mały kamyczek mógł spowodować poważny upadek. Czy był jakiś sposób, aby upewnić się, że droga jest całkowicie czysta?
Moje koła są bardziej miękkie i większe niż standardowe, więc małe kamyki nie są im straszne. Zamiast tego do wypadków dochodzi głównie na skutek błędów zawodnika lub uszkodzeń nawierzchni drogi. W próbie bicia rekordu oba były decydujące. Wiedziałem, że upadek nie wchodzi w grę.
In terms of technique, I trained at speeds of over 100kph almost every time I went out to skate to become accustomed to the way the board reacted at high speeds, while also doing a great deal of visualisation to ensure that, on the crucial day, I would keep my emotions under control.
And lastly, in terms of the conditions of the road, the Canadian hill has a lot of cracks and bumps which I had to memorise beforehand. I also adapted my optimal aerodynamic position so as to absorb those shocks and vibrations to the best of my ability.
Jak trenowałeś swoje ciało, aby absorbowało wstrząsy i ogromną ilość przyciążeń?
Zawsze powtarzam, że najważniejszym czynnikiem jest po prostu dużo jazdy na deskorolce, co rozwinie wiele charakterystycznych dla tego typu aktywności mięśni. Oczywiście chodzenie na siłownię jest również bardzo ważne, szczególnie w celu zapobiegania kontuzjom i przybieraniu na wadze. To ważne w moim sporcie, ponieważ różne siły działają na mnie mocniej. Co więcej, uważam, że częsty trening koordynacji odróżnia dobrych sportowców od świetnych i zawsze była to moja ulubiona część mojego planu treningowego.
Mój zespół i ja staraliśmy się wprowadzać innowacje we wszystkim, co mogłoby zapewnić sukces.
Nogi musiały cię wręcz piec po tylu próbach. Jak bardzo było to bolesne i jak sobie z tym poradziłeś?
Podczas jazdy jestem w trochę innym stanie i skupiam się wyłącznie na zadaniu. Adrenalina pewnie też pomaga. Dopiero na koniec zadaję sobie pytanie: „Jak to się stało, że do tej pory nie czułem zmęczenia nóg?”
Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o swoim sprzęcie?
Przygotowania dopróby bicia rekordu były dość skomplikowane. Mój zespół i ja staraliśmy się wprowadzać innowacje we wszystkim, co mogłoby zapewnić nam sukces. Jeśli chodzi o kask, przetestowaliśmy około dwudziestu różnych kształtów na modelu 3D mojej pozycji w symulacjach CFD, aż znaleźć ten idealny.
For the suit, we used a special aerodynamic fabric and built a spoiler to tuck my hands underneath. For the shoes, Prada Linea Rossa custom-built asymmetric shoes meant to maximise stability in the front and minimise drag in the back, while also reducing vibrations through D3O technology and lowering my position through a sleek rubber outer sole.
Prada Linea Rossa also made gloves with a puck designed specifically for aerodynamic purposes while still maintaining the possibility of drifting if needed in an emergency. For the wheels, Seismic made a new prototype of urethane that arrived the day before the record and outperformed everything else. Last but not least, we built a custom fairing for my board, which radically reduced its air resistance. It almost looks like a spaceship.
Co powiedzieli twoi rodzice, kiedy powiedziałeś im o próbie bicia rekordu?
Przyzwyczaili się już do moich ekstrawaganckich pomysłów, więc nie sądzę, żeby byli szczególnie zaskoczeni. Pamiętam jak moja mama zapytała: „Nie zrobiłeś wystarczająco dużo? Czy naprawdę konieczna jest jazda 150 km/h?” No cóż, oczywiście, że tak!
Co powiedziałbyś ludziom, którzy uważają, że to, co robisz, jest całkowicie szalone?
Dziękuję! Zawsze lubiłem, gdy nazywano mnie szalonym. Już od dziecka właśnie w tym odnajdywałem swoje miejsce na świecie: w autentyczności. Szaleństwo to podążanie własną ścieżką, bez cienia strachu.
Rekord świata Diego Ponceleta w liczbach:
- 151,83 km/h – rekordowa prędkość Ponceleta
- 2,2 km – przybliżona długość Route des Éboulements
- 18% – maksymalne nachylenie drogi
- 600 m – długość stromego prostego odcinka
- 5 dni – tyle Poncelet czekał po swoim pierwszym rekordowym zjeździe na lepsze warunki
- 10–14 km/h – wiatr w plecy podczas jego przejazdu z prędkością 151,83 km/h
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