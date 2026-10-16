Diego Poncelet o swoim rekordzie prędkości na deskorolce: „Byłem w euforii”

Diego Poncelet : Moje koła są bardziej miękkie i większe niż standardowe, więc małe kamyki nie są im straszne. Zamiast tego do wypadków dochodzi głównie na skutek błędów zawodnika lub uszkodzeń nawierzchni drogi. W próbie bicia rekordu oba były decydujące. Wiedziałem, że upadek nie wchodzi w grę.

In terms of technique, I trained at speeds of over 100kph almost every time I went out to skate to become accustomed to the way the board reacted at high speeds, while also doing a great deal of visualisation to ensure that, on the crucial day, I would keep my emotions under control.

And lastly, in terms of the conditions of the road, the Canadian hill has a lot of cracks and bumps which I had to memorise beforehand. I also adapted my optimal aerodynamic position so as to absorb those shocks and vibrations to the best of my ability.