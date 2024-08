Drift Masters po latach wraca na ikoniczny tor

Jednym z zawodników, który doskonale pamięta te – deszczowe – zawody, jest Adam Zalewski. “Uważam, że to bardzo ciekawy tor z fajnymi zakrętami. Najbardziej podoba mi się drugi łuk, który jest lekko pochylony. To trasa, która wymaga od zawodników perfekcji - nie mamy miejsca na żaden błąd, bo przy każdym zakręcie jest ściana. Byliśmy tam z Drift Masters w 2018 roku i niestety pogoda nie dopisała. Natomiast nie zabrakło świetnych pojedynków”.

Jednym z zawodników, który doskonale pamięta te – deszczowe – zawody, jest Adam Zalewski. “Uważam, że to bardzo ciekawy tor z fajnymi zakrętami. Najbardziej podoba mi się drugi łuk, który jest lekko pochylony. To trasa, która wymaga od zawodników perfekcji - nie mamy miejsca na żaden błąd, bo przy każdym zakręcie jest ściana. Byliśmy tam z Drift Masters w 2018 roku i niestety pogoda nie dopisała. Natomiast nie zabrakło świetnych pojedynków”.

Jednym z zawodników, który doskonale pamięta te – deszczowe – zawody, jest Adam Zalewski. “Uważam, że to bardzo ciekawy tor z fajnymi zakrętami. Najbardziej podoba mi się drugi łuk, który jest lekko pochylony. To trasa, która wymaga od zawodników perfekcji - nie mamy miejsca na żaden błąd, bo przy każdym zakręcie jest ściana. Byliśmy tam z Drift Masters w 2018 roku i niestety pogoda nie dopisała. Natomiast nie zabrakło świetnych pojedynków”.

Prognozy mówią, że tym razem padać nie będzie. Przynajmniej deszcz, bo padające silniki mogą być w ten weekend zjawiskiem powszechnym. Synoptycy zapowiadają bowiem upały, które mogą być zabójcze dla podkręconych do granic możliwości jednostek. Zresztą nie tylko dla nich – będą sprzyjać też przegrzewaniu się opon, co utrudni panowanie nad lecącymi bokiem autami. A kierowcy muszą uważać, bo z pozoru miękkie bandy z opon, które otaczają trasę niemal zewsząd, są często groźniejsze niż ściany z litego betonu. Przy odrobinie szczęścia i odpowiedniej dozie umiejętności po betonie można się prześlizgnąć, natomiast opony mają tendencję do wciągania aut i nawet delikatne zahaczanie tyłem często kończy się potężną kraksą i rozbitym przodem. Dramaturgii rywalizacji doda też pora rozgrywania zawodów.

Jedną z największych gwiazd czwartej rundy Drift Masters 2024 będzie… aktualny rajdowy mistrz świata. Co prawda Kalle Rovanperä zrobił sobie w tym sezonie przerwę w lataniu bokiem, a włączenie się do walki na tym etapie rywalizacji nie daje mu już nawet matematycznych szans na mistrzostwo, to z pewnością nie będzie odpuszczał gazu. Fin zdążył już udowodnić, że ma wszystkie papiery, by podbić kolejną dyscyplinę motorsportu i dołączyć do czołówki najlepszych drifterów na świecie. Wystarczy obejrzeć

Niemal perfekcyjny przejazd na 99 punktów ze 100 możliwych do wywalczenia! Tak zaprezentował się Kalle Rovanperä, mistrz świata WRC, podczas zwycięskich kwalifikacji do Drift Masters w Warszawie.

znowu udowadnia, że nazywanie go najlepszym drifterem na świecie nie jest szaleństwem. Irlandczyk znalazł się na podium każdej rundy Drift Masters 2024, w której brał udział. Nie jest jednak niepokonany, a jego przewaga nad najbliższymi rywalami w tabeli jest minimalna. Drugiego Lauriego Heinonena wyprzedza o zaledwie dwa oczka, a zajmujący trzecią lokatę Duane McKeever traci do niego cztery punkty. Na Węgrzech nie dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć, ale te zawody pozwolą na wywalczenie przewagi, która może okazać się decydująca w trakcie wielkiego finału 13 i 14 września w Warszawie.