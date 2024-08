Paweł Korpuliński na podium zawód Drift Masters w Rydze!

miała zacząć się dopiero następnego dnia, już piątkowe kwalifikacje dostarczyły mnóstwa wrażeń. Polscy kibice oglądali je z wyjątkowym zaangażowaniem, bo nasza reprezentacja była jak zawsze liczna, a najlepszy przejazd ostatecznie należał do Polaka. Zwycięzcą został Piotr Więcek, któremu do perfekcji zabrakło zaledwie dwóch i pół punktu – sędziowie ocenili jego najlepszą próbę na 97,5. Świetnie pojechał również

Dodatkowe emocje zapewniły przejazdy w ramach Qualifying Showdown, czyli tegorocznej nowości towarzyszącej kwalifikacjom. W jej ramach czterech kierowców z najlepszymi rezultatami walczy w parach o maksymalnie czteropunktowy bonus dopisywany w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zapewnia trzy dodatkowe punkty, trzecie dwa, a czwarte jeden (pozycja trzecia i czwarta jest ustalana bez dodatkowego pojedynku – na podstawie wyniku w kwalifikacjach). Piotr Więcek mierzył się z Duane’em McKeeverem. Cóż to były za przejazdy! Polak jechał jak od linijki. Problem w tym, że McKeever też. Standardowe dwa przejazdy nie wyłoniły zwycięzcy. A w dogrywce o wszystkim zadecydowała kraksa. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że McKeever był jej sprawcą, sędziowie obarczyli odpowiedzialnością Więcka, bo ich zdaniem znajdował się poza optymalną linią przejazdu. Ostatecznie to James Deane, który wcześniej wygrał z Laurim Heinonenem, zgarnął cztery dodatkowe oczka.

Dodatkowe emocje zapewniły przejazdy w ramach Qualifying Showdown, czyli tegorocznej nowości towarzyszącej kwalifikacjom. W jej ramach czterech kierowców z najlepszymi rezultatami walczy w parach o maksymalnie czteropunktowy bonus dopisywany w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zapewnia trzy dodatkowe punkty, trzecie dwa, a czwarte jeden (pozycja trzecia i czwarta jest ustalana bez dodatkowego pojedynku – na podstawie wyniku w kwalifikacjach). Piotr Więcek mierzył się z Duane’em McKeeverem. Cóż to były za przejazdy! Polak jechał jak od linijki. Problem w tym, że McKeever też. Standardowe dwa przejazdy nie wyłoniły zwycięzcy. A w dogrywce o wszystkim zadecydowała kraksa. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że McKeever był jej sprawcą, sędziowie obarczyli odpowiedzialnością Więcka, bo ich zdaniem znajdował się poza optymalną linią przejazdu. Ostatecznie to James Deane, który wcześniej wygrał z Laurim Heinonenem, zgarnął cztery dodatkowe oczka.

Dodatkowe emocje zapewniły przejazdy w ramach Qualifying Showdown, czyli tegorocznej nowości towarzyszącej kwalifikacjom. W jej ramach czterech kierowców z najlepszymi rezultatami walczy w parach o maksymalnie czteropunktowy bonus dopisywany w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zapewnia trzy dodatkowe punkty, trzecie dwa, a czwarte jeden (pozycja trzecia i czwarta jest ustalana bez dodatkowego pojedynku – na podstawie wyniku w kwalifikacjach). Piotr Więcek mierzył się z Duane’em McKeeverem. Cóż to były za przejazdy! Polak jechał jak od linijki. Problem w tym, że McKeever też. Standardowe dwa przejazdy nie wyłoniły zwycięzcy. A w dogrywce o wszystkim zadecydowała kraksa. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że McKeever był jej sprawcą, sędziowie obarczyli odpowiedzialnością Więcka, bo ich zdaniem znajdował się poza optymalną linią przejazdu. Ostatecznie to James Deane, który wcześniej wygrał z Laurim Heinonenem, zgarnął cztery dodatkowe oczka.