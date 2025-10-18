Kluczowe wskazówki na start przygody z karierą w EA Sports FC 26

FC 26 to przede wszystkim Ultimate Team, prawda? Cóż, nie do końca. Tryb kariery nadal cieszy się ogromną popularnością w najnowszych wersjach tytułu. Wydawca gry, EA Sports, doskonale zdaje sobie z tego sprawę i po raz kolejny wprowadził w nim kilka nowych funkcji. Ulepszona, bardziej autentyczna rozgrywka, różne archetypy inspirowane ikonami futbolu oraz Manager Live to tylko niektóre z nowości, które mają na celu poprawę wrażeń z gry.

Na przykład Manager Live to dynamiczne centrum z ciągle zmieniającymi się wyzwaniami, które zapewniają większą różnorodność i krótszą rozgrywkę, w tym scenariusze, które można udostępniać, oraz opcję odblokowywania ikon i bohaterów.

Wszystkie nowe funkcje znajdziesz jednak w oficjalnym zwiastunie FC 26 Career Mode Deep Dive:

Jednak oprócz wszystkich nowych funkcji warto też wiedzieć po prostu - Jak odnieść sukces jako menedżer w trybie kariery FC 26? Oto wskazówki, które pomogą Ci rozwinąć swoją karierę w FC 26.

01 FC 26 tryb kariery - wskazówka 1: Bądź szczery!

Conrad Harder z RB Lipsk świętuje z kapitanem Davidem Raumem © RB Leipzig

Podczas negocjacji z graczami należy zachować przejrzystość i uczciwość. Fałszywe obietnice mogą prowadzić do spadku motywacji i niezadowolenia. Planujesz wykorzystać jednego ze swoich graczy jako superrezerwowego? Poinformuj go o tym. Tylko realistyczne oczekiwania zapewnią pozytywne relacje z graczami.

To tak jak w prawdziwej piłce nożnej: jeśli nowy trener RB Leipzig, Ole Werner, obiecuje nowemu nabytkowi, Conradowi Harderowi, że zawsze będzie grał na boisku, ale tak się nie dzieje, Harder będzie miał prawo być niezadowolony. Dużo lepsza jest sytuacja odwrotna: jeśli zawodnik spodziewa się niewielkiej liczby minut na boisku, ale nagradzasz go za jego silny rozwój i pozwalasz mu grać częściej, odwdzięczy się on zaangażowaniem i zwiększoną motywacją.

02 FC 26 Tryb kariery – wskazówka 2: Korzystaj z usług wielu trenerów, aby zmaksymalizować rozwój zawodników.

Ole Werner przejął drużynę piłkarską RB Lipsk © RB Leipzig

Rozwój zawodników w trybie kariery FC 26 to ciężka praca. Jest to również wynik właściwych decyzji menedżerskich. Nasza rada: zatrudnij więcej trenerów. Pomoże to również w rozwoju zawodników, którzy skorzystają z wiedzy różnych wyspecjalizowanych szkoleniowców. Przy wyborze trenerów należy zwrócić uwagę na gwiazdki i poziom wiedzy. Trenerzy są nowicjuszami, specjalistami lub ekspertami, przy czym ci ostatni mają najwyższe umiejętności. Im lepsi trenerzy, tym szybciej rozwijają się zawodnicy. I tym bardziej rosną ich oceny.

Każdy z trenerów odpowiada za konkretny obszar działania drużyny. Na przykład: trener A odpowiada za obronę, trener B za atak. Kilku trenerów może pracować w jednym obszarze, ale należy pamiętać, że łączna liczba trenerów w sztabie jest ograniczona. Ważne jest, aby podejmować mądre decyzje dotyczące liczby trenerów potrzebnych w każdym obszarze.

03 FC 26 tryb kariery - wskazówka 3: Promuj talenty

Siedemnastoletni Viggo Gebel to wschodzący talent RB Lipsk © RB Leipzig

W trybie kariery FC 26 zalecamy skupienie się na młodych talentach. Bardzo ważne jest promowanie utalentowanych graczy z własnego klubu. Podobnie jak w Football Managerze, odkrywanie utalentowanych graczy w trybie kariery FC 26 i wprowadzanie ich do pierwszej drużyny sprawia ogromną frajdę.

Skupiamy się na tzw. graczach platynowych. Mają oni potencjał od 75 do 94 i największe szanse na szybki rozwój. Jeśli będziesz wspierać tych graczy, w przyszłości staną się oni ważną częścią Twojej drużyny lub będziesz mógł ich później sprzedać za duże kwoty transferowe. Niezależnie od tego, co zdecydujesz, będzie to opłacalne!