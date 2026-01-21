2016 challenge: Projekt Field Trippin’ z Dawidem Godźkiem ma 10 lat!

Dziwne, prawda? No nie do końca. Nie wszyscy pamiętają, ale rowerowa kariera

zaczęła się właśnie od jazdy na BMX-ie, a w sezonie 2016 był on w szczycie swojej formy. Z pełnym impetem przebił się do międzynarodowej czołówki na najbardziej prestiżowych zawodach. Dawid wygrywał niemal wszystkie imprezy, na jakich się pojawiał - i to nie tylko na hopach, ale także na parku.