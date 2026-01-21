2016 challenge: Projekt Field Trippin’ z Dawidem Godźkiem ma 10 lat!

Rowery
01
Jak było 10 lat temu — Dawid Godziek na BMX-ie?!
Dawid Godziek i Martin Soderstrom - Field Trippin'
Dziwne, prawda? No nie do końca. Nie wszyscy pamiętają, ale rowerowa kariera Dawida Godźka zaczęła się właśnie od jazdy na BMX-ie, a w sezonie 2016 był on w szczycie swojej formy. Z pełnym impetem przebił się do międzynarodowej czołówki na najbardziej prestiżowych zawodach. Dawid wygrywał niemal wszystkie imprezy, na jakich się pojawiał - i to nie tylko na hopach, ale także na parku.
Stanął na najwyższym stopniu podium między innymi na: Austrian King of Dirt (Austria), Moscow City Games (Rosja), Z-Games (Ukraina), Mistrzostwach Polski w Białymstoku, City Drop Antwerp (Belgia) itd. Ponadto młodszy z braci Godziek nie przestawał zaskakiwać nowymi trikami - jako pierwszy rider BMX na świecie wykonał Twistera!
To był idealny moment na konkretny projekt filmowy. Pojawił się partner - Martin Söderström, który również był w tamtym czasie w szczycie formy, pojawił się nieszablonowy pomysł i pierwsze w historii (prawdopodobnie) wykorzystanie rzepaku do celów fotograficzno-filmowych. Wszystko zagrało idealnie, a dwójka riderów i ekipa filmowa stworzyli ujęcia, które do tej pory inspirują zawodników i twórców do realizowania swoich kreatywnych wizji.
02
Jak jest teraz — Dawid Godziek, Mistrz Świata i „człowiek od pociągu”
Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu!
Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!
Wszyscy wiedzieli, że ten skromny i spokojny chłopak z Suszca osiągnie coś wielkiego, ale to, co wydarzyło się w ostatnich latach, przerosło wszelkie oczekiwania. Kim Dawid Godziek jest dziś? Jedynym człowiekiem na ziemi, który jeździł po trasie zbudowanej na jadącym pociągu. Jedynym człowiekiem na ziemi, który w jednym sezonie zdobył medale w najważniejszych zawodach BMX (X-Games) oraz MTB (Crankworx). Mistrzem Świata FMB World Tour z sezonu 2024 oraz jednym z trzech zawodników, którzy zdobyli najbardziej prestiżowe trofeum w świecie rowerowego freestyle’u - Crankworx Triple Crown.
Coś więcej? A tak szczerze - myślicie, że powinniśmy jeszcze coś dodać? Osiągnięcia Dawida mówią same za siebie, a my, zgodnie z modą na 2016 challenge, po prostu zaczynamy się czuć staro…