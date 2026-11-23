GTA 6 wreszcie wylądowało, a Leonida ma do zaoferowania naprawdę mnóstwo do odkrycia. Rockstar Games dostarczyło swoją największą i najbardziej ambitną przygodę w otwartym świecie w historii - wypchaną po brzegi nowymi mechanikami rozgrywki i ogromnym światem czekającym na eksplorację.

Jeśli planujesz doprowadzić historię Jasona i Lucii aż do finału, czeka cię sporo grania: 91 misji głównych rozłożonych na pięć rozdziałów. Pod względem skali GTA 6 na pewno jest bliżej do Red Dead Redemption 2 niż do GTA 5.

Poniżej znajdziesz kompletną listę misji w GTA 6, podział na poszczególne rozdziały oraz szacowany czas potrzebny na ukończenie wątku fabularnego.

Uwaga na spoilery: Nawet same nazwy misji potrafią zdradzić sporo z fabuły. Większe zwroty akcji zostały zamaskowane, ale drobnych spoilerów po prostu nie da się uniknąć.

FAQ: Misje i rozdziały w GTA 6 Ile jest misji w GTA 6? Wątek fabularny GTA 6 liczy łącznie 91 misji głównych. Do tego dochodzą jeszcze zadania poboczne i inne aktywności. Ile jest rozdziałów w GTA 6? W sumie rozdziałów jest pięć - noszą one tytuły: Just Like Paradise, Paradise Lost, Tits Ass Drug Money, Vice City, Baby oraz Top of the World, Ma. Który rozdział jest najdłuższy? Najwięcej misji ma Rozdział 3 (środkowy etap GTA 6) - aż 26, tuż przed Rozdziałem 4, który liczy 25 misji. Najkrótszy jest finałowy Rozdział 5, składający się z siedmiu misji. Ile zajmuje przejście głównego wątku w GTA 6? Na samą fabułę trzeba szykować co najmniej około 65 godzin. Z dodatkami pobocznymi czas rośnie do 90–100 godzin, a ukończenie gry w 100% to już ponad 200 godzin. Czy przez cały czas gra się Lucią i Jasonem? Nie. Rozdział 1 skupia się głównie na Jasonie, a Rozdział 2 przede wszystkim na Lucii. Od Rozdziału 3 oboje działają już razem w Vice City i można swobodnie przełączać się między bohaterami.

01 Czas gry w GTA 6: Jak długa jest gra?

Na sam wątek fabularny warto zarezerwować co najmniej 65 godzin. Nic dziwnego - GTA 6 jest o wiele bardziej rozbudowane niż bezpośredni poprzednik z 2013 roku. Pod względem skali ten otwarty świat przyćmiewa nawet westernową przygodę Red Dead Redemption 2.

Powrót do Vice City © Rockstar Games

Główne misje to jednak tylko jedna strona medalu. Gra pokroju GTA stoi przecież aktywnościami pobocznymi, a te są tu nie tylko znacznie bardziej różnorodne, ale też obszerniejsze niż wcześniej. Jeśli dorzucisz zadania poboczne i dodatkowe aktywności, szybko dobijesz do 90-100 godzin. A jeśli naprawdę chcesz wycisnąć z tytułu 100%, musisz przygotować się nawet na ponad 200 godzin.

Powodem takiego rozmachu nie jest wyłącznie sama liczba misji fabularnych. Między kolejnymi rozdziałami świat gry wyraźnie się zmienia - otwierają się nowe rejony, pojawiają się nowe kontakty i nowe możliwości. Po każdej zmianie rozdziału warto więc zrobić rundkę po Leonidzie, zanim ruszysz dalej z główną historią.

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Skala GTA 6:

Rozdziały fabularne: 5

Misje fabularne: 91

Główny wątek: około 65–70 godzin

Z zawartością poboczną: ok. 90–100 godzin

Ukończenie w 100%: ponad 200 godzin

02 Rozdział 1: Just Like Paradise

Na początku GTA 6 gra wprowadza dwójkę głównych bohaterów - Lucię i Jasona - osobno, zanim ich ścieżki w końcu się przetną. Co ciekawe, swobodne przełączanie się między postaciami odblokowuje się dopiero wraz z postępami w fabule.

Lucia jest pierwszą główną postacią kobiecą w GTA 6. © Rockstar Games

Na starcie rozgrywki Lucia siedzi jeszcze w więzieniu, dlatego otwarcie historii skupia się przede wszystkim na Jasonie. Drobny przemyt, dorywcze fuchy, kilku szemranych znajomych - pierwszy rozdział celowo zaczyna się w spokojnym tempie, pozwalając wsiąknąć w klimat Leonidy bez pośpiechu. Równolegle rozwija się wątek Lucii, stopniowo prowadzący do momentu jej wyjścia na wolność. Liczący 22 misje rozdział otwierający jest więc naprawdę napakowany zawartością.

Prologue Gone Fishing Gear Up Just A Scratch Lab Fees Unwanted Attention Pipework Hey Arnold! Island Dreams Feng Shui Coming Home Buck Me Clean Up After Donnie Down to Earth Clear Skies Day Release Swamped [Spoiler] Recalibration Tourist Trap Home Sweet Home Discharge Time

03 Rozdział 2: Paradise Lost

Praca zespołowa to klucz by w pełni wykorzystać potencjał Jasona i Lucii © Rockstar Games

Tu stery przejmuje Lucia. Drugi rozdział przenosi akcję do Port Gellhorn, gdzie (po wyjściu z więzienia z opaską monitorującą) bohaterka musi najpierw złapać równowagę i odnaleźć się w nowej sytuacji. Misje kręcą się wokół codzienności, nowych znajomości oraz drobnych przestępstw. Liczący 11 misji rozdział jest drugim najkrótszym w grze, a pod jego koniec do Lucii dołącza Jason.

What’s in the Bag? Ambulance Chaser Just Moved In Girls’ Trip Moses Daily Driver Slam Dunk Breakfast Run Coffee Break Afternoon Delight Checking Out

04 Rozdział 3: TADM, witamy w Vice City

Podczas gdy pierwsze dwa rozdziały skupiały się głównie na okolicznych rejonach mapy Leonidy, teraz ruszamy do wielkiego miasta - które, co nikogo nie dziwi, jest znacznie bardziej tętniące życiem i szczegółowe niż w wersji GTA Vice City z 2002 roku.

GTA 6 to prawdziwa uczta dla oczu © Rockstar games

Od tego momentu robi się ostro: Jason i Lucia działają już w metropolii razem, łapią nowe kontakty i coraz głębiej wpadają w lokalny półświatek. Transakcje narkotykowe, kradzieże aut, napady na banki, a na koniec wielki skok na kartel. Liczący 26 misji trzeci rozdział jest najbardziej rozbudowany w całej grze.

Welcome to Vice City Dealer’s Choice Meet the Heders Dubious Provenance Mami Knows Best South Leonida Estate Tyrone Here, Kitty Kitty Car Services Top Billing Boobie Time First Impressions Caught Slipping Crosstown Traffic Credit Check Steal the Zorruso for Randy Sinfrontera National Bank Security Expert Ride or Die Company Property The Missing Link Safe Word Cooties Bricked Up Hidden Charges The Cartel Heist

05 Rozdział 4: Vice City, Baby

Miasto należy do ciebie. Tylko uważaj na prawo © Rockstar Games/Take-Two

Teraz pora na grube tematy. Jason i Lucia rozkręcają własny interes w okolicach Ocean Beach. Zlecenia ochroniarskie, dostawy, akcje pod przykrywką - czwarty rozdział jest bardziej intensywny i ambitny niż wszystko, co było wcześniej. Liczba misji wyraźnie rośnie, a fabularne tempo na dobre przyspiesza (jeśli nie zrobiło tego już wcześniej). Na finał czeka jedno z największych starć całej historii - bez obaw, nie zdradzamy żadnych szczegółów, żeby nie sypać spoilerami.

Ocean Beach Another Life Company Cars Lawyer Up Party Hard Heavy Lifting Photo/Shoot Making Gainz Watch It Cash Injections Amateur Hour Dirty Work Too Much Baggage Adventures in Babysitting Fresh Evidence Power Play Child's Play Headliners Close Surveillance Delivery Method Team Building Fully catered VCIA Takedown Sunset [Spoiler] – We're not going to give that one away

06 Finał GTA 6: Rozdział 5 - Top of the World, Ma

Co dzieje się w Vice City, to zostaje w Vice City © Rockstar Games

Każdy, kto dotarł do piątego rozdziału GTA 6, powoli, ale nieubłaganie zmierza ku wielkiemu finałowi. I zgodnie z tradycją Rockstar Games będzie to prawdziwa petarda. Finał jest krótki, ale piekielnie intensywny. W zaledwie siedmiu misjach Jason i Lucia ruszają razem po raz ostatni: kradną auta, odbijają dostawy i knują kolejne plany. Oczywiście nie zdradzamy, co dzieje się w ostatniej misji. Dość powiedzieć: nie daj sobie nikomu zaspoilerować zakończenia.

Bird in the Hand Taking Liberties VC Baby Doggie Bag Operation Savage Glory Protective Custody [Spoiler: Finale]

Gratulacje! Po finale masz już ukończone GTA 6 - przynajmniej jeśli chodzi o główny wątek fabularny. Poza 91 misjami w grze zostaje oczywiście jeszcze mnóstwo do roboty. Na odkrycie czeka cała masa zadań pobocznych i dodatkowych aktywności - od koszykówki i nurkowania po inne dyscypliny sportowe.