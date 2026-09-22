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Muzyka
GTA 6: wszystko o soundtracku i muzyce w hitowej grze 2026 roku
Wszystko, co musisz wiedzieć o ścieżce dźwiękowej z Grand Theft Auto 6: kogo usłyszysz na soundtracku, w jakiej wersji go kupisz i jakie stacje radiowe czekają na ciebie w słynnej grze?
Mówisz: GTA, w głowie słyszysz: Dr. Dre, Snoop Dogga czy OutKast. Grand Theft Auto to jedna z tych gier, które od pierwszych do ostatnich sekund żyją muzyką. A ta nie daje o sobie zapomnieć jeszcze długo po rozgrywce. Z muzyką do GTA 6 nie będzie inaczej – pierwsze zapowiedzi ze ścieżki dźwiękowej do kolejnej części kultowej gry rozpalają wyobraźnię przed jej wyczekiwaną premierą. A ta, przypomnijmy, 19 listopada 2026.
01
Soundtrack z gry GTA 6 – kiedy premiera?
„GTA 6 i Red Dead Redemption 2 do dziś należą do najbardziej imponujących gier z otwartym światem. Przy GTA 6 wyglądają jednak niczym ubogi krewny”, pisaliśmy w tej zapowiedzi najnowszej części. Ścieżka dźwiękowa szóstki też ma brzmieć imponująco. Co o niej wiemy już teraz? Soundtrack na pewno będzie miał swoją premierę tego samego dnia, co gra – w czwartek, 19 listopada. I będzie dostępny zarówno w cyfrowej wersji (na platformach streamingowych), jak i w fizycznych wydaniach na winylach i płytach CD.
02
Kto na soundtracku GTA 6?
Na oficjalnym soundtracku Grand Theft Auto 6 znajdą się 34 utwory – wszystkie nagrane specjalnie do tej gry. To też mocno wyróżnia GTA 6 od innych produkcji, które najczęściej wrzucają na swoje soundtracki utwory już znane i wypromowane przez artystów. W przeciwieństwie do nich, na ścieżce dźwiękowej GTA 6 posłuchamy m.in. nowych numerów Yung Leana (z featami Future & Metro Boomin), Travisa Scotta (wyprodukowanego przez współtwórcę duetu Daft Punk) czy wspólnego dzieła Freda again.., PinkPantheress i Etienne de Crécy. Już teraz w serwisach streamingowych można posłuchać sześciu z nich:
- Yung Lean feat. Future & Metro Boomin „That’s It
- Travis Scott „RHYNO” (produced by Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy „Sexy Magic”
- Morgan Wallen „Last Thing You Need”
- Rauw Alejandro „Macacoa 2000”
- Keith Richards „Bright Lights, Big City”
Na oficjalnie potwierdzenie czeka więc jeszcze 26 numerów. Fani ostro typują, kto jeszcze pojawi się na trackliście gorącego soundtracku, ale niezależnie od nazw artystów pewnym jest, że będzie to soundtrack eklektyczny. I znajdą na nim coś dla ciebie tak fani nowego rapu, rocka, muzyki elektronicznej, jak i reggaetonu oraz brzmień urban music.
03
Jak słuchać soundtracku z GTA 6?
W grę GTA 6 w dniu premiery będzie można tylko zagrać dzięki wersji cyfrowej. Ale soundtrack ukaże się także w wydaniach fizycznych. 34 piosenki z oficjalnej ścieżki dźwiękowej odpalisz w ulubionym serwisie streamingowym, ale możesz też je mieć w domu na półce. W zależności tylko na jakim sprzęcie słuchasz muzyki. W sprzedaży pojawi się wydanie na płycie CD oraz dwa wydania winylowe. Jedno z nich – Limited Edition Vinyl – zawiera dwie przezroczyste, magentowe płyty wypełnione niebieskim płynem. Z ekskluzywną grafiką i wzorami opakowań, nawiązującymi do kultowego stylu Grand Theft Auto 6. Standardowe wydanie winylowe to dwie przezroczyste, magentowe płyty z niebieskimi plamami.
04
Soundtrack GTA 6 to nie wszystko – czego jeszcze posłuchamy w grze?
Soundtrack do GTA 6 to aż i... tylko 34 piosenki. Bo przecież w takiej grze potrzeba jej znacznie więcej. I oczywiście będzie jej więcej – do posłuchania w stacjach radiowych, które są już nieodzownym elementem GTA. Bardzo prawdopodobne, że odpalając podczas rozgrywki którąś w swoim samochodzie, znajdziesz tam takie numery jak: „Pop Bottles” Birdmana z Lil Waynem, „People Are People” Depeche Mode, „Devil Woman” Cliffa Richarda czy „Skrilla” Kodak Blacka. Takie są przynajmniej podejrzenia – te piosenki pojawiły się dotąd w zapowiedziach gry i prezentacji Extended Look. Po 19 listopada będziemy wiedzieć, czy wszystkie z nich rzeczywiście trafią do GTA 6.
- Birdman ft. Lil Wayne „Pop Bottles”
- Sexyy Red & Tay Keith „Pound Town”
- Kodak Black „Skrilla”
- The Bellamy Brothers „Let Your Love Flow”
- Def Leppard „Love Bites”
- Depeche Mode „People Are People”
- Captain & Tennille „But I Think It’s a Dream”
- Prefab Sprout „Cars and Girls”
- !!! feat. Meah Pace „Off the Grid”
- Cliff Richard „Devil Woman”
- Chimbala & Omega „Se Me Nota (Agárrame)”
- Phil Collins „Against All Odds (Take a Look at Me Now)”
- Aluna & Jayda G „Mine O' Mine”
- Elderbrook & Bob Moses „Inner Light”
- Tom Petty „Love Is a Long Road”
- The Pointer Sisters „Hot Together”
- Wang Chung „Everybody Have Fun Tonight”
- Tammy Wynette „Talkin’ to Myself Again”
- Zenglen „Child Support”
- Jay Ferguson „Thunder Island”
05
Stacje radiowe w GTA 6 – czekamy!
W GTA 5 można było usłyszeć ponad 240 utworów w 17 stacjach radiowych. Fani spodziewają się, że w nadchodzącej szóstej części będą mieli nie mniejszy wybór. Jak dotąd jednak producent gry, Rockstar, oficjalnie potwierdził tylko, że w Grand Theft Auto 6 będzie działać stacja radiowa V-Rock (wskazówka pojawiła się w krótkim klipie na oficjalnej stronie GTA 6, gdzie Jason ma na sobie koszulkę z logo V-Rock; V-Rock wcześniej pełnił funkcję stacji rockowej Vice City w GTA: Vice City).
Ale wyciekłe dotychczas nagrania i fragmenty z GTA 6 ujawniły listę potencjalnych stacji radiowych, na które teraz czekamy. Są wśród nich: Kaleidoscope FM, Worldwide FM, Cocoteo FM, Emotion 98.3, Radio ON-U, Symphony FM, Back Country Radio, Stockyard FM, Dirty South Classics, CircoLoco Records Radio, The Wipe, La Ola, The Chamber 106.6... Czy te stacje zmienią się? Niektóre znikną, dojdą inne? 19 listopada - odliczamy!