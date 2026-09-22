GTA 6: wszystko o soundtracku i muzyce w hitowej grze 2026 roku

„GTA 6 i Red Dead Redemption 2 do dziś należą do najbardziej imponujących gier z otwartym światem. Przy GTA 6 wyglądają jednak niczym ubogi krewny”,

. Ścieżka dźwiękowa szóstki też ma brzmieć imponująco. Co o niej wiemy już teraz?

na pewno będzie miał swoją premierę tego samego dnia, co gra – w czwartek, 19 listopada. I będzie dostępny zarówno w cyfrowej wersji (na platformach streamingowych), jak i w fizycznych wydaniach na winylach i płytach CD.