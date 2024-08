5 sposobów na szybkie wzbogacenie się w GTA Online

W ostatnim czasie Grand Theft Auto V stało się najnowszą darmową grą, która została wprowadzona do Epic Games Store. Pomimo faktu, że niekończąca się popularność kryminalnego symulatora Rockstara zbliża się do siedmiu lat i sprzedała się do tej pory w około 120 milionach egzemplarzy, szał na to, by odebrać GTA V za darmo, rozbił cyfrową witrynę Epic. To pokazuje, że wakacje w Los Santos są nadal bardzo modne.

Jeśli jesteś w San Andreas po raz pierwszy, powracasz na wakacje lub potrzebujesz świeżego zastrzyku gotówki, przygotowaliśmy pięć szybkich sposobów na wzbogacenie się.

Szybki wstęp...

Jasne, mówią, że za pieniądze szczęścia nie kupisz... © Rockstar

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz przygodę z Grand Theft Auto Online, pierwszym punktem, do którego powinieneś się udać, powinny być wstępnie ustawione, wieloetapowe misje - rozdawane przez znane postaci trybu fabularnego, takie jak choćby Lamar Davis, Trevor Phillips, Ron Jakowski i Simeon Yetarian. Wszystkie one pomogą ci wygenerować skromne zyski i zwiększyć swoją rangę na wczesnych etapach. Gdy już wytrwasz do kwoty 200 000 USD, będziesz gotowy na zarobienie prawdziwych pieniędzy. Kup sobie wysokiej klasy apartament (taki z pokojem do planowania napadów) i przygotuj się na kradzież na wielką skalę.

Kradzieże Lestera i Pacific Standard Job

Ale możesz za nie kupić karabin lub helikopter © Rockstar Games

Okej, mając już z głowy misje dla początkujących, przejdźmy do rzeczy. Napady w GTA Online są nie tylko jednymi z najbardziej lukratywnych przedsięwzięć w grze, ale także jednymi z najbardziej zabawnych. Lester Crest jest tutaj punktem kontaktowym i warto wykonywać jego misje w przedstawionej kolejności: The Fleeca Job, The Prison Break, The Humane Labs Raid i Series A Funding. Warto zauważyć, że gospodarz każdego napadu płaci rachunek, więc zakładając, że chcesz równego podziału pod koniec każdego zadania (wszystkie oprócz Fleeca wymagają minimum czterech osób), rozważ uwzględnienie kosztów ogólnych, jeśli chodzi o ostateczny udział procentowy. Przykładowo, Prison Break kosztuje 40 000 dolarów, a zwraca 200 000 dolarów na łatwym poziomie trudności, 400 000 dolarów na normalnym i 500 000 dolarów na trudnym.

Jeśli masz odwagę grać w trybie trudnym, naturalnie możesz zarobić więcej pieniędzy za każdym razem, ale ostatecznie będzie to zależeć od wiarygodności i/lub kompetencji twojej grupy. Po ukończeniu tych czterech zadań startowych, jesteś gotowy na pierwszy właściwy zarobek: Pacific Standard Job. Misja ta kosztuje aż 100 000 USD w samych tylko opłatach początkowych, ale przyniesie ci 500 000 USD / 1 milion / 1,25 miliona USD, w zależności od wybranego poziomu trudności. Graj zgodnie z mocnymi stronami swojej grupy z wyznaczonym hakerem, entuzjastą demolki i dwoma przyjemnymi dla ludzi kontrolerami tłumu. Podzielcie się na cztery w trybie trudnym, a możecie liczyć na 300 000 dolarów za godzinę!

The Doomsday Heist

Możesz nawet kupić ten słodki latający samochód © Rockstar Games

Po opanowaniu Pacyfiku, wielopoziomowy Doomsday Heist od Lestera powinien być twoim kolejnym celem. Największą zmianą, poza rozszerzonym zakresem samego zadania jest fakt, że musisz zatrudnić tylko jednego kumpla do pomocy (zamiast trzech jak poprzednio). Oczywiście oznacza to też więcej pieniędzy! Oczywistym kompromisem jest tutaj wzrost poziomu trudności, ale przy zwrotach sięgających nawet 812 500 USD w Akcie I, 1,2 miliona USD w Akcie II i 1,5 miliona USD w Akcie III, potencjalne zyski przy mniejszej liczbie chętnych są namacalne.

Ładunek specjalny

Może nawet wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych zamontowana na przyczepie © Rockstar Games

Pomiędzy dużymi napadami, dobrym i stałym sposobem na rozwój swoich finansów w GTA Online są misje Ładunków Specjalnych. Aby uzyskać dostęp do tego typu misji, musisz zostać dyrektorem generalnym, a aby zostać dyrektorem generalnym, potrzebujesz biura wykonawczego. Najtańszym miejscem, z domyślnym wyposażeniem, jest centralnie położony Maze Bank West za 1 milion dolarów. Na rynku dostępne są bardziej wyszukane, lepiej umiejscowione i bardziej konfigurowalne biura, ale to jest w zupełności wystarczające. Będziesz także potrzebował magazynu do przechowywania swoich nielegalnych towarów. O ile posiadający 16 metrów kwadratowych Convenience Store Lockup w Rancho za 250 000 USD to niezły interes, to polecam 42-metrowy Fridgit Annexe w La Puerta, który kosztuje 925 000 USD.

Gdy już to wszystko uruchomisz, będziesz mógł kraść ładunki w całym San Andreas, a następnie zwracać je do swojego magazynu, planować dostawy i sprzedawać swoje łupy temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Łatwizna, prawda? Cóż, tak, ale z jednym zastrzeżeniem - misje Special Cargo można wykonywać tylko w sesjach Public Free Mode. A ludzie, którzy zdecydują się interweniować, otrzymają wynagrodzenie za swoją brudną robotę. Spodziewaj się więc, że będziesz musiał odeprzeć tuzin wtrącających się osób, które będą dążyć do zniszczenia twoich nowo zdobytych towarów w drodze do ich nowych domów. To znaczy: witamy w GTA Online.

Możesz wykonywać misje Special Cargo w pojedynkę, jeśli chcesz, ale robienie tego z kilkoma kumplami może zwiększyć wydajność kosztowo-czasową. Z odpowiednią załogą, możesz zarobić nawet 200 000 dolarów za godzinę. Pokonywanie mapy jest łatwiejsze dzięki helikopterowi lub, jeszcze lepiej, latającemu DeLoreanowi Deluxo - który jest odblokowywany podczas misji poprzedzających The Doomsday Heist. Specjalne misje związane z ładunkami podlegają jednak czasowi odnowienia między zadaniami, więc wykonywanie misji VIP za pośrednictwem menu interakcji SecuroServ za około 150 000 USD za godzinę jest dobrym sposobem na zajęcie wolnego czasu.

Misje związane z pojazdami i ładunkami lotniczymi to podobne operacje z podobnymi parametrami, przy czym zamiast magazynów do każdej z nich potrzebny będzie garaż samochodowy i hangar (które kosztują odpowiednio conajmniej 1 mln USD i 1,2 mln USD).

Praca w tle - handel bronią i kluby motocyklowe

Za dużą gotówkę możesz nawet kupić motocykle dla siebie i załogi © Rockstar Games

Podczas gdy ty napadasz na banki i kradniesz latające samochody, istnieje kilka sposobów na pozyskiwanie stałych, ale skromnych zastrzyków gotówki za kulisami. Potraktuj te zajęcia jako dodatkowe generatory gotówki.

Po pierwsze, handel bronią, który wymaga zakupu bunkra, z których najtańszy kosztuje 1,2 miliona dolarów. Nie trać czasu na kradzież zapasów, ponieważ jest to zbyt kłopotliwe, zapłać za nie i skieruj swój personel NPC do produkcji, ponieważ badania to strata czasu. Następnie możesz zdalnie sprawdzić swoje postępy za pomocą opcji SecuroServ w menu interakcji. Gdy będziesz gotowy do sprzedaży wyprodukowanych zasobów, użyj laptopa w swoim bunkrze, aby aktywować misję dostawy. Gdy wszystko będzie gotowe, możesz zarobić około 80 000 dolarów na godzinę, podczas gdy sam będziesz zajmował się ważniejszymi rzeczami.

Kluby motocyklowe i kluby nocne także oferują podobne możliwości pasywnego zarabiania pieniędzy, przy czym te pierwsze są bardziej lukratywne. Klub dla motocyklistów Great Chaparral jest najtańszy na rynku za jedyne 200 000 USD i chociaż istnieją inne biznesy tańsze niż kokaina, to w dłuższej perspektywie warto poświęcić ten dodatkowy milion (975 000 USD), nawet jeśli misje sprzedaży są nieco bardziej czasochłonne. Podobnie jak handel bronią, bezpośrednie kupowanie towarów jest mniej kłopotliwe, a w pełni funkcjonująca operacja przyniesie również 80 tysięcy dolarów na godzinę.

Podwójne wydarzenia

Fancy a bunker to sell guns from? You'll need $$$ © Rockstar Games

Proste, ale skuteczne, angażowanie się w cotygodniowe wydarzenia Rockstar z podwójnymi pieniędzmi to prosty sposób na dodanie zer do salda bankowego. Odświeżane są w każdy czwartek, więc wypatruj wszystkiego, co może dać Ci przewagę, a także wypatruj ograniczonych czasowo zniżek na wszystkie wyżej wymienione nieruchomości.