Sezon Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026 rozpoczął się od jednego z najbardziej kontrowersyjnych rozstrzygnięć ostatnich lat. Podczas 24MX Alestrem to Billy Bolt jako pierwszy przeciął linię mety, jednak zwycięstwo przyznano Manuel Lettenbichler. Powód? Błąd organizatorów po decyzji o skróceniu wyścigu głównego przez obfite opady deszczu i problemy w komunikacji z kierowaniem lidera na właściwą trasę.

To jednak tylko podkreśla, jak wyrównana jest walka o tytuł. W niedzielnym wyścigu głównym Bolt i Lettenbichler jechali praktycznie koło w koło aż do ostatniego okrążenia. Tempo było zabójcze, a każdy błąd mógł zdecydować o zwycięstwie. Ostatecznie wynik został rozstrzygnięty przy zielonym stoliku, ale sportowo – to był pojedynek dwóch równorzędnych dominatorów.

Lettenbichler w mistrzowskiej formie

Manuel Lettenbichler rozpoczął sezon dokładnie tak, jak przystało na obrońcę tytułu. Niemiec nie był najszybszy podczas wszystkich trzech dni zmagań we Francji, ale w kluczowym momencie podkręcił tempo i zbudował sobie przewagę wystarczającą, aby pod koniec finałowego wyścigu zniknąć z pola widzenia Boltowi. To właśnie zabójcze tempo i perfekcyjna jazda dały mu zwycięstwo na 24MX Alestrem Hard Enduro, dzięki któremu objął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu. Wszystko wskazuje na to, że Lettenbichler jest w formie, która pozwala realnie myśleć o obronie mistrzowskiej korony.

Podczas 24MX Alestrem Manuel Lettenbichler udowodnił, że jest w formie © Future7media / KTM

Bolt ma prędkość, aby zagrozić Lettenbichlerowi

Billy Bolt pokazał we Francji coś, czego brakowało mu momentami w poprzednich sezonach – pełną kontrolę nad tempem. Na piątkowym SuperEnduro był drugi, zwyciężył sobotni prolog i to on jako pierwszy minął linię mety w wyścigu głównym. Billy wiedział, że w niedzielę to Lettenbichler był najszybszy, dlatego nie zdziwiła go decyzja organizatorów, ale potwierdził się również w przekonaniu, że jest w stanie wygrać z aktualnym mistrzem świata. Jego jazda była agresywna, ale precyzyjna – i to właśnie on wygląda dziś na największe zagrożenie dla Lettenbichlera.

Billy Bolt w drodze po zwycięstwo na prologu 24MX Alestrem © Future7Media / Husqvarna Motorcycles

Kabakchiev wygrywa walkę o podium

Za plecami dwóch liderów rozegrała się równie intensywna walka o podium w wyścigu głównym. Teodor Kabakchiev i Mario Román do samego końca rywalizowali o najniższy stopień. Bułgar ostatecznie okazał się skuteczniejszy, utrzymując wysokie tempo i lepiej radząc sobie w decydującym momencie, na śliskiej nawierzchni w najbardziej wymagających sekcjach. Román był bardzo blisko, ale tym razem musiał zadowolić się czwartą pozycją na mecie.

Podium prologu 24MX Alestrem Hard Enduro 2026 © Future7Media / KTM

Wyniki 1. rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026 - 24MX Alestrem

Manuel Lettenbichler (KTM) – 3:40:50 Billy Bolt (Husqvarna) +0:48 Teodor Kabakchiev (Sherco) +5:56 Mario Román (Husqvarna) +6:15 Wade Young (KTM) +10:21 Mitch Brightmore (GasGas) +13:24 Ashton Brightmore (GasGas) +14:32 Matthew Green (KTM) +20:05 Toby Martyn (Stark) +27:46 Eddie Karlsson (Stark) +29:10

Lettenbichler liderem rankingu HEWR

Po pierwszej rundzie to Manuel Lettenbichler obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej i wysyła jasny sygnał do rywali, że łatwo nie da sobie odebrać tytułu. Jednocześnie jego przewaga na trasie nad Billym Boltem była minimalna, co zapowiada sezon pełen bezpośrednich pojedynków między tą dwójką.

Zawody 24MX Alestrem były również przystankiem bardzo wysoko punktowanym w systemie Światowego Rankingu Hard Enduro (HEWR) , dlatego to właśnie Manuel Lettenbichler objął w nim aktualnie prowadzenie. Mario Roman co prawda spadł na drugą pozycję, ale jego punkty z innych przystanków pokazują, że braki punktowe w największych zawodach można skutecznie nadrabiać wysokimi pozycjami na mniejszych imprezach.

Światowy Ranking Hard Enduro po 24MX Alestrem

Manuel Lettenbichler – 1200 pkt Mario Román – 1150 pkt Billy Bolt – 960 pkt Teodor Kabakchiev – 840 pkt Matthew Green – 684 pkt Wade Young – 660 pkt Mitch Brightmore – 600 pkt Ashton Brightmore – 540 pkt Alfredo Gomez – 503 pkt Trystan Hart – 500 pkt

Co więcej, kalendarz mistrzostw może się jeszcze zmienić – w tle pojawiają się informacje o możliwym dołączeniu Red Bull Romaniacs do cyklu. Jeśli tak się stanie, walka o tytuł stanie się jeszcze bardziej wymagająca i nieprzewidywalna.