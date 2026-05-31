Jaan Roose przeszedł po taśmie między PKiN a Varso Tower - zobacz powtórkę

Red Bull Linia Czasu - przejście 180 metrów nad ziemią, między ikoną historii a symbolem nowoczesnej Warszawy. Estoński slackliner Jaan Roose wystartował o 9:04, po krótkim oczekiwaniu na lepsze warunki pogodowe, i ukończył przejście w czasie 30 min i 7 sek. W projekcie Red Bull Linia Czasu miał do pokonania około 500 metrów na wysokości około 180 metrów nad centrum miasta.

Najważniejsze informacje:

Jaan Roose ukończył przejścia między PKiN a Varso Tower.

Trasa miała około 500 metrów.

Taśma była zawieszona około 180 metrów nad ziemią.

Wiatr wahał się od 3 do 5 m/s, w porywach osiągając 8 m/s.

Przejście rozpoczęło się o 9:04.

Czas przejścia: 30 min 7 sek.

Przejście zostało ukończone za pierwszym razem, bez upadku.

Red Bull Linia Czasu w liczbach

Radość po przejściu - Red Bull Linia Czasu i Jaan Roose © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool Quotation W takich momentach wszystko sprowadza się do oddechu i skupienia. Musisz wyciszyć chaos wokół siebie i zaufać własnemu ciału Jaan Roose

"Challengem jaki sobie postawiłem było przejście tego bez upadku – moim celem nie było pokonanie drogi w określonym czasie. Największym wyzwaniem była zmiana wiatru po drodze. Wiedziałem, że będę musiał zwolnić i ostrożniej stawiać kroki" - dodawał Jaan. Przez cały czas był skupiony i nie przeszkadzały mu inne odgłosy miasta. Pozwolił sobie nawet na krótką rozmowę z komentatorami w telewizji tuż przed końcem i postawieniem kroku na tarasie Varso Tower.

500 metrów między historią a nową Warszawą

Trasa Red Bull Linia Czasu połączyła dwa najwyższe budynki w Polsce. Jaan Roose wystartował z tarasu pod Zegarem Milenijnym na Pałacu Kultury i Nauki, a jego celem był taras Varso Tower.

To przejście miało wymiar symboliczny: taśma połączyła powojenny, monumentalny PKiN z ultranowoczesnym Varso, najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W praktyce oznaczało to jednak wyzwanie sportowe – 30 minut koncentracji, pracy całego ciała i kontroli oddechu nad centrum Warszawy i ludźmi, którzy specjalnie przyszli, żeby zobaczyć to na własne oczy.

Jaan nie szedł po stalowej linie cyrkowej. Highline to płaska, elastyczna taśma, która ugina się pod ciężarem zawodnika, drży od kroków i reaguje na wiatr. Roose nie korzystał też z tyczki balansowej.

Jak wyglądało przejście?

Jaan Roose wszedł na taśmę tuż po dziewiątej i po krótkiej rozgrzewce rozpoczął przejście. Pierwsze metry z tarasu pod Zegarem Milenijnym na PKiN w stronę najniższego punktu linii pokonał z wyraźną łatwością. W tym fragmencie taśma opadała pod ciężarem zawodnika, a przyczepiona do niej lina asekuracyjna wyraźnie zwisała sugerując niewielki wiatr na tym odcinku. Jednak podmuchy nad centrum Warszawy nie były małe i bliżej Varso stawały się one mocniejsze. Dodatkowo robiło się tutaj pod górę. Jaan nie robił jednak wielu przerw, co jakiś czas rozluźniał jedynie ręce.

"Na początku było trochę zimno, ale rozgrzałem się na pierwszych 250 metrach. Potem pojawił się wiatr, który lekko napiął taśmę. Musiałem jednak robić małe kroki, ponieważ moja lonża okazała się trochę zbyt krótka" - zdradził po przejściu Roose. "Słyszałem ludzi, samochody, syreny i wszystko, co działo się poniżej. Idąc czułem bicie serca miasta. Chciałem złapać rytm. Pomagały mi roboty budowalne i rytmiczne uderzenia młota" - żartował.

Estoński sportowiec przeszedł całą trasę bez odpadnięcia do asekuracji, utrzymując rytm mimo wiatru i pracy taśmy.

Kim jest Jaan Roose?

Jaan Roose to estoński slackliner i jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej dyscypliny na świecie. Jest trzykrotnym mistrzem świata w slackline i pierwszym slacklinerem, który wykonał na taśmie podwójnego backflipa – trik, nad którym pracował około sześciu lat.

Na koncie ma projekty w jednych z najbardziej spektakularnych lokalizacji świata: przejście przez cieśninę Bosfor z Azji do Europy, highline nad doliną Boszhira w Kazachstanie, przejście nad Bogotą oraz próbę nad cieśniną Mesyńską, po której został pierwszym człowiekiem, który pokonał ją „suchą stopą”. Występował też jako slackliner podczas światowej trasy Madonny i pracuje jako kaskader filmowy.

Jak zawieszono taśmę między PKiN a Varso?

Zanim Jaan zrobił pierwszy krok, nad Warszawą pracował cały zespół techniczny. Taśmę trzeba było przeciągnąć pomiędzy dwoma budynkami, ustawić naprężenie i sprawdzić system asekuracji.

Najpierw dron przeciągnął między PKiN a Varso cienką linkę pilotującą, tzw. fishing line. Za jej pomocą przeciągnięto mocniejsze liny i właściwą taśmę highline oraz przyczepioną do niej taśmę asekuracyjną. Jaan szedł w uprzęży, przypięty lonżą do ringu przesuwającego się po taśmie. W razie utraty równowagi system zatrzymałby zawodnika kilka metrów poniżej highline’u, umożliwiając powrót na taśmę i kontynuowanie przejścia.

Co oznacza Red Bull Linia Czasu?

Red Bull Linia Czasu był jednym z najbardziej spektakularnych projektów highline zrealizowanych w Polsce. Nie chodziło wyłącznie o dystans, choć około 500 metrów taśmy nad centrum Warszawy robi ogromne wrażenie. Najważniejsze było połączenie miejsca, skali i symbolu: człowiek na taśmie pomiędzy dwoma najwyższymi budynkami w kraju.

Dla Jaana Roose’a stawką nie był wpis do księgi rekordów. Estończyk wielokrotnie podkreślał, że bardziej niż rekordy interesują go unikalne projekty – takie, które przesuwają granice tego, co można zrobić na taśmie i zostają w pamięci widzów. Warszawie ta granica przebiegła między PKiN a Varso Tower. Dzięki transmisji w telewizji, na Facebooku i YouTube przez 30 minut była w centrum uwagi ludzi w całej Polsce.

FAQ – Red Bull Linia Czasu Czy Jaan Roose przeszedł między PKiN a Varso Tower? TAK! Jaan Roose wystartował o 9:04 i ukończył próbę o 9:34. Ile metrów miała taśma między PKiN a Varso? Taśma miała około 500 metrów długości. Na jakiej wysokości szedł Jaan Roose? Jaan Roose szedł na wysokości około 180 metrów nad ziemią, nad centrum Warszawy. Jednak ugięcie taśmy wynosiło do 25 metrów - to odpowiednik kilku dodatkowych pięter. Czy warunki pogodowe były trudne? Wiał wiatr, którego prędkość w porywach wzrastała dwukrotnie. Słabszy bliżej startu, mocniejszy w miarę zbliżania się do mety. Czy Jaan Roose był zabezpieczony? Tak. Jaan Roose szedł z uprzężą, lonżą i systemem asekuracyjnym. Pod główną taśmą biegła osobna lina asekuracyjna. Gdzie można obejrzeć nagranie z przejścia? Na profilu Red Bulla na Facebooku oraz na kanale Przeglądu Sportowego na You Tube.