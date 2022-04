W wielu przypadkach przygoda z papierowymi samolotami zaczyna się od doskonalenia techniki składania podstawowego modelu, do którego później dorzuca się unikalne modyfikacje dające przewagę nad rywalami. Dlatego tutaj zaprezentujemy podstawową konstrukcję, która trafia w sedno – jest zwarta i daje duże pole do odpowiedniego wyważenia oraz modyfikacji, choć już sama w sobie lata bardzo dobrze. To świetna podstawa nawet jeśli masz dużą potrzebę wprowadzania innowacji i własnych ulepszeń.

W wielu przypadkach przygoda z papierowymi samolotami zaczyna się od doskonalenia techniki składania podstawowego modelu, do którego później dorzuca się unikalne modyfikacje dające przewagę nad rywalami. Dlatego tutaj zaprezentujemy podstawową konstrukcję, która trafia w sedno – jest zwarta i daje duże pole do odpowiedniego wyważenia oraz modyfikacji, choć już sama w sobie lata bardzo dobrze. To świetna podstawa nawet jeśli masz dużą potrzebę wprowadzania innowacji i własnych ulepszeń.

W wielu przypadkach przygoda z papierowymi samolotami zaczyna się od doskonalenia techniki składania podstawowego modelu, do którego później dorzuca się unikalne modyfikacje dające przewagę nad rywalami. Dlatego tutaj zaprezentujemy podstawową konstrukcję, która trafia w sedno – jest zwarta i daje duże pole do odpowiedniego wyważenia oraz modyfikacji, choć już sama w sobie lata bardzo dobrze. To świetna podstawa nawet jeśli masz dużą potrzebę wprowadzania innowacji i własnych ulepszeń.