Rower Specialized SL9 Remco Evenepoela lśni w promieniach zachodzącego słońca podczas sesji zdjęciowej Red Bull – BORA – hansgrohe w Sierra Nevada w Hiszpanii, 25 maja 2026 roku.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Kolarstwo

Jaki rower na Tour de France? Sprawdź Bike Check Remco Evenepoela

Evenepoel ma chrapkę na żółtą koszulkę, ale na byle jakim sprzęcie daleko nie zajedzie. Sprawdź jego customowy rower Specialized S-Works Tarmac SL9, który ma go zawieźć do zwycięstwa w Tour de France!
Autor: tłum. Maciej Świerz
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Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

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W tym artykule

  1. 1
    The Tarmac SL9 to wszechstronna wyścigówka
  2. 2
    How does the SL9 compare to its predecessor?
  3. 3
    Detale, które zaważą przy walce o żółtą koszulkę
  4. 4
    Red Bull - BORA - hansgrohe's Specialized S-Works Tarmac SL9 bike check
Zespół Red Bull – BORA – hansgrohe ruszył na trasę Tour de France na zupełnie nowym rowerze. To Specialized S-Works Tarmac SL9, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i aerodynamice. Te maszyny mają zawieźć liderów drużyny - Remco Evenepoela i Floriana Lipowitza prosto na czołowe lokaty. Przez cały lipiec Panowie będą walczyć z pełną zaciętością o żółtą koszulkę lidera wyścigu.
Remco Evenepoel z drużyny Red Bull – BORA – hansgrohe podczas sesji zdjęciowej do koszulek Tour de France w Sierra Nevada w Hiszpanii, 24 maja 2026 roku.

Remco Evenepoel testuje swój nowy rower SL9

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

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The Tarmac SL9 to wszechstronna wyścigówka

Tarmac SL9 to najnowszy efekt ewolucji wyścigowej gamy rowerów Speca. Zoptymalizowany dzięki tysiącom testów aerodynamicznych, odchudzony do granic limitów i możliwości określonych przez UCI. 6,8 kg - lekki jak piórko, a przy tym niesamowicie uniwersalny. To rower stworzony do wszystkiego – właśnie na nim zawodnicy Red Bull – BORA – hansgrohe będą ścigać się podczas wszystkich etapów Tour de France 2026 z wyjątkiem jazdy indywidualnej na czas, gdzie potrzebny jest nieco inny sprzęt.
Oszałamiający rower Red Bull – BORA – hansgrohe Specialized SL9 został zaprezentowany w Sierra Nevada w Hiszpanii podczas sesji zdjęciowej w 2026 roku.

Rama Specialized SL9 waży 687 g

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Red Bull – BORA – hansgrohe Specialized SL9 podczas sesji zdjęciowej w Sierra Nevada w Hiszpanii, 25 maja 2026 r.

Najlepsze koła Roval Rapide CLX III

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Red Bull – BORA – hansgrohe Specialized SL9 podczas sesji zdjęciowej w Sierra Nevada w Hiszpanii 25 maja 2026 roku.

Technologia Win Fin i aerodynamiczna sztyca

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Rower Remco Evenepoela – Specialized SL9 – sfotografowany podczas sesji zdjęciowej Red Bull – BORA – hansgrohe w Sierra Nevada w Hiszpanii 25 maja 2026 roku.

W kierownicy zamontowano „bezprzewodowe czujniki”

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

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How does the SL9 compare to its predecessor?

Gdy w grę wchodzi walka o największe trofea, na najważniejszej imprezie szosowej sezonu - liczą się najmniejsze detale. Każdy 1% ma znaczenie, a najważniejszą informacją podaną w trakcie premiery Tarmaca SL 9 był fakt, że nowy model pozwala zaoszczędzić 4 Waty mocy przy średniej prędkości 45 km/h. Biorąc pod uwagę, że poprzednik był niezwykle udaną konstrukcją, jesteśmy przekonani, że każdy wydatek energii na jaki zdecyduje się zawodnik, przełoży się na pełną prędkość generowaną przez rower.
Biorąc pod uwagę, że peleton Tour de France 2025 osiągał średnią prędkość 42,8 km/h, a na szybkich, płaskich etapach przekraczał nawet 50 km/h, zysk czterech watów może w praktyce przesądzić o różnicy między zwycięstwem a drugim miejscem.
25 maja 2026 r. rower Red Bull – BORA – hansgrohe Specialized SL9 pojawił się podczas sesji zdjęciowej w Sierra Nevada w Hiszpanii.

Oszczędność czterech watów przy prędkości 45 km/h

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Żeby to osiągnąć, Specialized subtelnie, ale zdecydowanie przeprojektował kształty rur składających się na ramę roweru. Inżynierowie nadali im bardziej opływowy profil oraz zwężyli główkę ramy, dzięki czemu rower skuteczniej przecina powietrze. Najbardziej charakterystyczną nowością jest tzw. Win Fin – przedłużenie rury podsiodłowej, które dokładniej otacza tylne koło. Według producenta ta pojedyncza zmiana zapewnia oszczędność około 0,5 wata mocy przy prędkości 45 km/h.

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Na szczycie elementu Win Fin znajduje się nowa sztyca podsiodłowa. Jest ona smuklejsza i ma większą głębokość profilu, co dodatkowo poprawia jej właściwości aerodynamiczne.
Co ciekawe, geometria Tarmaca SL9 pozostała bez zmian względem poprzedniej generacji. To pokazuje, że Specialized już przy modelu SL8 opracowało wyjątkowo udaną konfigurację, która nie wymagała dalszych modyfikacji. Detale - to one mają w tym roku zrobić różnicę.
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Detale, które zaważą przy walce o żółtą koszulkę

Poza ramą, a w zasadzie detalami związanymi z jej konstrukcją zmienia się niewiele. Model nadal jest poskładany z kokpitem Roval Rapide, kołami Roval Rapide CLX III, oponami Turbo Cotton TLR oraz siodełkiem S-Works Power EVO z technologią Mirror i drukowaną w 3D strukturą.
Takie podejście zapewnia zawodnikom ciągłość – mogą korzystać z osprzętu, na którym spędzili już wiele godzin, dopracowując swoją pozycję na rowerze. Korzystają na tym również mechanicy, którzy podczas trzytygodniowego wyścigu muszą być w stanie szybko i sprawnie przeprowadzać naprawy przy drodze.
Rower Specialized SL9 Remco Evenepoela, sfotografowany dla Red Bull – BORA – hansgrohe w Sierra Nevada w Hiszpanii 25 maja 2026 roku.

Model SL9 budowany jest na tych samych częściach co SL8

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Nowy rower teamu Red Bull - BORA - hansgrohe będzie też wykorzystywać pionierski osprzęt SRAM’s - napęd i hamulce z grupy RED AXS to obecnie absolutny top w świecie rowerów szosowych.
Nowością w przypadku grupy SRAM RED AXS jest też to, że napęd może zostać skonstruowany z jedną zębatką z przodu i konkretną kasetą z tyłu. Usunięcie drugiego koła zębatego z korby to kolejny mały procent oszczędności na wadze i zysku na aerodynamice.
Remco Evenepoel z drużyny Red Bull – BORA – hansgrohe prezentuje swoją koszulkę z Tour de France podczas ekscytującej sesji zdjęciowej w Sierra Nevada w Hiszpanii w maju 2026 roku.

Nowy rower, nowa koszulka – Remco jest gotowy do startu

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Całość została zwieńczona kozackim malowaniem ze złotymi elementami. Uwierzcie nam na słowo. Ten rower nie tylko wygląda, ale też jeździ piekielnie szybko więc, ekipa Red Bull - BORA - hansgore, zdecydowanie będzie chciała przypuścić atak na czołowe lokaty w peletonie!
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Red Bull - BORA - hansgrohe's Specialized S-Works Tarmac SL9 bike check

Części

Specyfikacja

Rama

Specialized S-Works Tarmac SL9

Malowanie

Red Bull – BORA – hansgrohe World Tour Team

Przerzutka przednia

SRAM RED AXS

Przerzutka tylnia

SRAM RED AXS

Klamko-manetka

RED AXS HRD Shift-Brake lever with custom SRAM graphics, and SRAM Wireless Blips

Tarcze hamulcowe

Paceline X 160mm front, 140mm rear

Kaseta

RED XG-1290, 10-33T, gold detailing

Łańcuch

RED, gold

Korba

RED AXS with Quarq power meter, 172.5, 56/43T chainrings with custom SRAM graphics

Łapacz łańcucha

K-Edge Pro Road Braze-On

Koła

Specialized Roval Rapide CLX III

Kierownica

Specialized Roval Rapide

Owijka

Supacaz Super Sticky Kush

Sztyca

S-Works Rapide Post

Siodełko

S-Works Power Mirror EVO, gold detailing

Opona p.

S-Works Cotton TLR

Opona t.

S-Works Cotton TLR

Komputer pokładowy

Hammerhead Karoo 3

Uchwyt

K-Edge Specialized Roval Rapide

Koszyki na bidony

Tacx Deva

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Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

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Kolarstwo