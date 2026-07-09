Zespół Red Bull – BORA – hansgrohe ruszył na trasę Tour de France na zupełnie nowym rowerze. To Specialized S-Works Tarmac SL9, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i aerodynamice. Te maszyny mają zawieźć liderów drużyny - Remco Evenepoela i Floriana Lipowitza prosto na czołowe lokaty. Przez cały lipiec Panowie będą walczyć z pełną zaciętością o żółtą koszulkę lidera wyścigu.

Remco Evenepoel testuje swój nowy rower SL9 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

01 The Tarmac SL9 to wszechstronna wyścigówka

Tarmac SL9 to najnowszy efekt ewolucji wyścigowej gamy rowerów Speca. Zoptymalizowany dzięki tysiącom testów aerodynamicznych, odchudzony do granic limitów i możliwości określonych przez UCI. 6,8 kg - lekki jak piórko, a przy tym niesamowicie uniwersalny. To rower stworzony do wszystkiego – właśnie na nim zawodnicy Red Bull – BORA – hansgrohe będą ścigać się podczas wszystkich etapów Tour de France 2026 z wyjątkiem jazdy indywidualnej na czas, gdzie potrzebny jest nieco inny sprzęt.

Rama Specialized SL9 waży 687 g © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Najlepsze koła Roval Rapide CLX III © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Technologia Win Fin i aerodynamiczna sztyca © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool W kierownicy zamontowano „bezprzewodowe czujniki” © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

02 How does the SL9 compare to its predecessor?

Gdy w grę wchodzi walka o największe trofea, na najważniejszej imprezie szosowej sezonu - liczą się najmniejsze detale. Każdy 1% ma znaczenie, a najważniejszą informacją podaną w trakcie premiery Tarmaca SL 9 był fakt, że nowy model pozwala zaoszczędzić 4 Waty mocy przy średniej prędkości 45 km/h. Biorąc pod uwagę, że poprzednik był niezwykle udaną konstrukcją, jesteśmy przekonani, że każdy wydatek energii na jaki zdecyduje się zawodnik, przełoży się na pełną prędkość generowaną przez rower.

Biorąc pod uwagę, że peleton Tour de France 2025 osiągał średnią prędkość 42,8 km/h, a na szybkich, płaskich etapach przekraczał nawet 50 km/h, zysk czterech watów może w praktyce przesądzić o różnicy między zwycięstwem a drugim miejscem.

Oszczędność czterech watów przy prędkości 45 km/h © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Żeby to osiągnąć, Specialized subtelnie, ale zdecydowanie przeprojektował kształty rur składających się na ramę roweru. Inżynierowie nadali im bardziej opływowy profil oraz zwężyli główkę ramy, dzięki czemu rower skuteczniej przecina powietrze. Najbardziej charakterystyczną nowością jest tzw. Win Fin – przedłużenie rury podsiodłowej, które dokładniej otacza tylne koło. Według producenta ta pojedyncza zmiana zapewnia oszczędność około 0,5 wata mocy przy prędkości 45 km/h.

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Na szczycie elementu Win Fin znajduje się nowa sztyca podsiodłowa. Jest ona smuklejsza i ma większą głębokość profilu, co dodatkowo poprawia jej właściwości aerodynamiczne.

Co ciekawe, geometria Tarmaca SL9 pozostała bez zmian względem poprzedniej generacji. To pokazuje, że Specialized już przy modelu SL8 opracowało wyjątkowo udaną konfigurację, która nie wymagała dalszych modyfikacji. Detale - to one mają w tym roku zrobić różnicę.

03 Detale, które zaważą przy walce o żółtą koszulkę

Poza ramą, a w zasadzie detalami związanymi z jej konstrukcją zmienia się niewiele. Model nadal jest poskładany z kokpitem Roval Rapide, kołami Roval Rapide CLX III, oponami Turbo Cotton TLR oraz siodełkiem S-Works Power EVO z technologią Mirror i drukowaną w 3D strukturą.

Takie podejście zapewnia zawodnikom ciągłość – mogą korzystać z osprzętu, na którym spędzili już wiele godzin, dopracowując swoją pozycję na rowerze. Korzystają na tym również mechanicy, którzy podczas trzytygodniowego wyścigu muszą być w stanie szybko i sprawnie przeprowadzać naprawy przy drodze.

Model SL9 budowany jest na tych samych częściach co SL8 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Nowy rower teamu Red Bull - BORA - hansgrohe będzie też wykorzystywać pionierski osprzęt SRAM’s - napęd i hamulce z grupy RED AXS to obecnie absolutny top w świecie rowerów szosowych.

Nowością w przypadku grupy SRAM RED AXS jest też to, że napęd może zostać skonstruowany z jedną zębatką z przodu i konkretną kasetą z tyłu. Usunięcie drugiego koła zębatego z korby to kolejny mały procent oszczędności na wadze i zysku na aerodynamice.

Nowy rower, nowa koszulka – Remco jest gotowy do startu © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Całość została zwieńczona kozackim malowaniem ze złotymi elementami. Uwierzcie nam na słowo. Ten rower nie tylko wygląda, ale też jeździ piekielnie szybko więc, ekipa Red Bull - BORA - hansgore, zdecydowanie będzie chciała przypuścić atak na czołowe lokaty w peletonie!

04 Red Bull - BORA - hansgrohe's Specialized S-Works Tarmac SL9 bike check

Części Specyfikacja Rama Specialized S-Works Tarmac SL9 Malowanie Red Bull – BORA – hansgrohe World Tour Team Przerzutka przednia SRAM RED AXS Przerzutka tylnia SRAM RED AXS Klamko-manetka RED AXS HRD Shift-Brake lever with custom SRAM graphics, and SRAM Wireless Blips Tarcze hamulcowe Paceline X 160mm front, 140mm rear Kaseta RED XG-1290, 10-33T, gold detailing Łańcuch RED, gold Korba RED AXS with Quarq power meter, 172.5, 56/43T chainrings with custom SRAM graphics Łapacz łańcucha K-Edge Pro Road Braze-On Koła Specialized Roval Rapide CLX III Kierownica Specialized Roval Rapide Owijka Supacaz Super Sticky Kush Sztyca S-Works Rapide Post Siodełko S-Works Power Mirror EVO, gold detailing Opona p. S-Works Cotton TLR Opona t. S-Works Cotton TLR Komputer pokładowy Hammerhead Karoo 3 Uchwyt K-Edge Specialized Roval Rapide Koszyki na bidony Tacx Deva