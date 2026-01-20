Kalendarz WRC 2026. Czternaście rajdów na czterech kontynentach

Co nas czeka w WRC w sezonie 2026 ? Ponownie 14 imprez, ale układ kalendarza się zmienił. Do cyklu wiosną wraca asfaltowy Rajd Chorwacji , który zastąpił Rajd Europy Centralnej, rozgrywany jesienią. Sporo zmianą jest także przeniesienie Rajdu Japonii na końcówkę maja, a Rajd Sardynii tym razem odbędzie się na początku października. Dla tej wyspy będzie to pożegnanie z WRC - od 2027 roku włoska runda będzie rozgrywana na drogach wokół Rzymu . Sezon 2026 będzie także bardziej intensywny, bo ostatnią rundę, Rajd Arabii Saudyjskiej , zaplanowano dwa tygodnie wcześniej - wszystko po to, by dać zespołom więcej czasu na przygotowanie samochodów nowej generacji do kolejnej odsłony rywalizacji.

Sébastien Ogier w akcji na górskich drogach Rajdu Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Z toru F1 przez śnieg do Afryki

Start sezonu w Monte Carlo to już tradycja. Najstarsza impreza rajdowa na świecie, wymagające odcinki specjalne w Alpach Nadmorskich, gdzie nierzadko pogoda i nawierzchnia zmieniają się na dystansie kilkunastu kilometrów,, kultowe przejazdy przez przełęcz Col de Turini, blichtr i splendor Monako, a w tym roku także nie lada atrakcja - samochody rajdowe pościgają się na ulicach Monako. To będą te same kultowe miejsca, które znamy z rozgrywanego w maju Grand Prix Formuły 1. Trudno o lepszy początek kampanii 2026 w WRC.

Następnie rajdowe ekipy przeniosą się na północ Europy, gdzie w Szwecji jedyny raz w sezonie założą opony na długim kolcu i będą rywalizować w prawdziwie zimowym rajdzie. Marzec to podróż do Kenii na kultowy Rajd Safari , który w równym stopniu sprawdza umiejętności zawodników, co wytrzymałość rajdowych maszyn.

Premiera nowego auta Toyoty - WRC 2026 © Red Bull Content Pool Nowa rajdówka Hyundaia na sezon 2026 © Red Bull Content Pool

Asfaltowe klasyki i słynna Fafe

W kwietniu aż dwa asfaltowe wyzwania. Na początku miesiąca WRC ponownie zawita do Chorwacji. Impreza na Bałkanach do cyklu wraca po rocznej przerwie, zastępując w kalendarzu Rajd Europy Centralnej, a kierowcy będą się mierzyć z wymagającymi trasami z nawierzchnią o zmiennej przyczepności. Ostatni weeeknd kwietnia to z kolei rywalizacja na oesach na Wyspach Kanaryjskich , które łączą prędkość z minimalnym marginesem na błędy.

Z hiszpańskich wysp rajdowy cykl przeniesie się na portugalskie szutry . To emblematyczna impreza dla kalendarza WRC, a legendarna hopa Fafe , gdzie rajdówki katapultują się na kilkadziesiąt metrów, to jedno z ikonicznych miejsc dla WRC.

Kalle Rovanperä na słynnej Fafe © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Wiosenna Japonia i pięć szutrowych prób

Rajd Japonii w końcówce mają to jedna z nowości w kalendarzu WRC 2026. Azjatycka runda do tej pory rozgrywana była późną jesienią, więc często na odcinkach specjalnych kierowcy musieli sobie radzić z mokrą nawierzchnią. Jak będzie tym razem?

Po Japonii cykl WRC wraca do Europy. Najpierw rajdówki pojawią się na wymagających szutrach w Grecji , a potem zaplanowano słynące z dużych prędkości oraz dalekich skoków na licznych hopach rundy w Estoniii oraz Finlandii , także rozgrywane na luźnej nawierzchni. Przełom sierpnia i września to wyprawa do Ameryki Południowej. Najpierw umiejętności kierowców sprawdzą nieprzewidywalne trasy Rajdu Paragwaju , gdzie deszcz potrafi zmienić szuter w błotnistą przeprawę, oraz majestatyczne trasy w zalesionym rejonie Bio Bio w Chile .

Rajd Chile WRC © Red Bull Content Pool

Pożegnanie z Sardynią

Sezon zakończą dwa wymagające rajdy szutrowe. Na początku października kierowcy pościgają się na Sardynii . Impreza została przeniesiona z czerwca, co oznacza, że może być nieco chłodniej, co nie znaczy, że łatwiej. Na włoskiej wyspie najlepszych kierowców rajdowych świata zobaczymy po raz ostatni - organizatorzy włoskiej rundy zdecydowali się na przeniesienie rywalizacji w okolice Rzymu, a szutrowe próby zastąpią asfaltowe drogi wokół Wiecznego Miasta.

Wielki finał WRC 2026 to Rajd Arabii Saudyjskiej, gdzie trzeba połączyć umiejętność szybkiej jazdy po otwartej pustyni z precyzyjnym prowadzeniem po kamienistych drogach, gdzie zarządzanie oponami urasta do jednego z najważniejszych zadań dla załogi. W takich warunkach po raz drugi może rozstrzygać się sprawa mistrzowskich tytułów.

Kalendarz WRC 2026

Rajd Monte Carlo (22-25 stycznia)

Rajd Szwecji (12-15 lutego)

Rajd Safari (12-15 marca)

Rajd Chorwacji (9-12 kwietnia)

Rajd Wysp Kanaryjskich (23-26 kwietnia)

Rajd Portugalii (7-10 maja)

Rajd Japonii (28-31 maja)

Rajd Grecji (25-28 czerwca)

Rajd Estonii (16-19 lipca)

Rajd Finlandii (30 lipca - 2 sierpnia)

Rajd Paragwaju (27-30 sierpnia)

Rajd Chile (10-13 września)

Rajd Włoch (1-4 października)

Rajd Arabii Saudyjskiej (11-14 listopada)