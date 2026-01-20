© Red Bull Content Pool
WRC
Kalendarz WRC 2026. Czternaście rajdów na czterech kontynentach
Start tradycyjnie w Monte Carlo, a potem najbardziej wymagające odcinki specjalne w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Europie. 14 rund i wielki finał w Arabii Saudyjskiej - oto plan WRC na 2026 r.
Co nas czeka w WRC w sezonie 2026? Ponownie 14 imprez, ale układ kalendarza się zmienił. Do cyklu wiosną wraca asfaltowy Rajd Chorwacji, który zastąpił Rajd Europy Centralnej, rozgrywany jesienią. Sporo zmianą jest także przeniesienie Rajdu Japonii na końcówkę maja, a Rajd Sardynii tym razem odbędzie się na początku października. Dla tej wyspy będzie to pożegnanie z WRC - od 2027 roku włoska runda będzie rozgrywana na drogach wokół Rzymu. Sezon 2026 będzie także bardziej intensywny, bo ostatnią rundę, Rajd Arabii Saudyjskiej, zaplanowano dwa tygodnie wcześniej - wszystko po to, by dać zespołom więcej czasu na przygotowanie samochodów nowej generacji do kolejnej odsłony rywalizacji.
Z toru F1 przez śnieg do Afryki
Start sezonu w Monte Carlo to już tradycja. Najstarsza impreza rajdowa na świecie, wymagające odcinki specjalne w Alpach Nadmorskich, gdzie nierzadko pogoda i nawierzchnia zmieniają się na dystansie kilkunastu kilometrów,, kultowe przejazdy przez przełęcz Col de Turini, blichtr i splendor Monako, a w tym roku także nie lada atrakcja - samochody rajdowe pościgają się na ulicach Monako. To będą te same kultowe miejsca, które znamy z rozgrywanego w maju Grand Prix Formuły 1. Trudno o lepszy początek kampanii 2026 w WRC.
Następnie rajdowe ekipy przeniosą się na północ Europy, gdzie w Szwecji jedyny raz w sezonie założą opony na długim kolcu i będą rywalizować w prawdziwie zimowym rajdzie. Marzec to podróż do Kenii na kultowy Rajd Safari, który w równym stopniu sprawdza umiejętności zawodników, co wytrzymałość rajdowych maszyn.
Asfaltowe klasyki i słynna Fafe
W kwietniu aż dwa asfaltowe wyzwania. Na początku miesiąca WRC ponownie zawita do Chorwacji. Impreza na Bałkanach do cyklu wraca po rocznej przerwie, zastępując w kalendarzu Rajd Europy Centralnej, a kierowcy będą się mierzyć z wymagającymi trasami z nawierzchnią o zmiennej przyczepności. Ostatni weeeknd kwietnia to z kolei rywalizacja na oesach na Wyspach Kanaryjskich, które łączą prędkość z minimalnym marginesem na błędy.
Z hiszpańskich wysp rajdowy cykl przeniesie się na portugalskie szutry. To emblematyczna impreza dla kalendarza WRC, a legendarna hopa Fafe, gdzie rajdówki katapultują się na kilkadziesiąt metrów, to jedno z ikonicznych miejsc dla WRC.
Wiosenna Japonia i pięć szutrowych prób
Rajd Japonii w końcówce mają to jedna z nowości w kalendarzu WRC 2026. Azjatycka runda do tej pory rozgrywana była późną jesienią, więc często na odcinkach specjalnych kierowcy musieli sobie radzić z mokrą nawierzchnią. Jak będzie tym razem?
Po Japonii cykl WRC wraca do Europy. Najpierw rajdówki pojawią się na wymagających szutrach w Grecji, a potem zaplanowano słynące z dużych prędkości oraz dalekich skoków na licznych hopach rundy w Estoniii oraz Finlandii, także rozgrywane na luźnej nawierzchni. Przełom sierpnia i września to wyprawa do Ameryki Południowej. Najpierw umiejętności kierowców sprawdzą nieprzewidywalne trasy Rajdu Paragwaju, gdzie deszcz potrafi zmienić szuter w błotnistą przeprawę, oraz majestatyczne trasy w zalesionym rejonie Bio Bio w Chile.
Pożegnanie z Sardynią
Sezon zakończą dwa wymagające rajdy szutrowe. Na początku października kierowcy pościgają się na Sardynii. Impreza została przeniesiona z czerwca, co oznacza, że może być nieco chłodniej, co nie znaczy, że łatwiej. Na włoskiej wyspie najlepszych kierowców rajdowych świata zobaczymy po raz ostatni - organizatorzy włoskiej rundy zdecydowali się na przeniesienie rywalizacji w okolice Rzymu, a szutrowe próby zastąpią asfaltowe drogi wokół Wiecznego Miasta.
Wielki finał WRC 2026 to Rajd Arabii Saudyjskiej, gdzie trzeba połączyć umiejętność szybkiej jazdy po otwartej pustyni z precyzyjnym prowadzeniem po kamienistych drogach, gdzie zarządzanie oponami urasta do jednego z najważniejszych zadań dla załogi. W takich warunkach po raz drugi może rozstrzygać się sprawa mistrzowskich tytułów.
Kalendarz WRC 2026
Rajd Monte Carlo (22-25 stycznia)
Rajd Szwecji (12-15 lutego)
Rajd Safari (12-15 marca)
Rajd Chorwacji (9-12 kwietnia)
Rajd Wysp Kanaryjskich (23-26 kwietnia)
Rajd Portugalii (7-10 maja)
Rajd Japonii (28-31 maja)
Rajd Grecji (25-28 czerwca)
Rajd Estonii (16-19 lipca)
Rajd Finlandii (30 lipca - 2 sierpnia)
Rajd Paragwaju (27-30 sierpnia)
Rajd Chile (10-13 września)
Rajd Włoch (1-4 października)
Rajd Arabii Saudyjskiej (11-14 listopada)