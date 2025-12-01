Dziewiąte mistrzostwo WRC Ogiera! Czy to kierowca rajdowy wszech czasów?

Sezon 2025 w WRC dostarczył emocji do samego końca, a nowy w kalendarzu Rajd Arabii Saudyjskiej okazał się być idealnym polem do walki o tytuł. Dla kierowców i pilotów to była droga w nieznane, dla samochodów i opon sprawdzian wytrzymałości i niezawodności. Charakterystyka nawierzchni sprawiła, że czołowa trójka czempionatu rozstrzygała sprawę tytułu walcząc na dalszych pozycjach, gdy z przodu toczyła się o zwycięstwo w rajdzie. W imprezie na Półwyspie Arabskim triumfował Thierry Neuville , a w walce o mistrzostwo ostatecznie to Sebastien Ogier okazał się, po raz kolejny, lepszy od Elfyna Evansa , tym razem o cztery punkty.

To był imponujący pokaz talentu oraz umiejętności Francuza, który od czterech lata startuje tylko w wybranych rundach. W tym roku ostatecznie pojawił się na 11 rajdach, co oznacza, że miał mniej szans na zdobywanie punktów od konkurentów, ale i tak okazał się najlepszy. Tylko w jednej imprezie finiszował poza podium, wygrał aż sześć rajdów. To był pokaz rajdowego geniuszu. Jest żywą legendą tego sportu i zarazem najstarszym mistrzem w historii - puchar podniósł 18 dni przed swoimi 42. urodzinami.

Sebastien Ogier w Arabii Saudyjskiej

Seb czy Seb?

Do dziewięciu mistrzostw dojechało tylko dwóch kierowców, obaj o imieniu Sebastien. Pierwszy dokonał tego Loeb. Teraz wyczyn powtórzył Ogier i na nowo rozgrzał dyskusję w temacie “najlepszy kierowca rajdowy wszech czasów”.

Loeb to dziewięć tytułów z rzędu w barwach jednego producenta. Do tego 80 zwycięstw w rajdach i 939 wygranych odcinków specjalnych. Ogier dziewięć mistrzostw osiągnął za kierownicą samochodów trzech różnych producentów - cztery pierwsze tytuły zdobył dla Volkswagena, dwa kolejne wyjeździł w barwach M-Sportu, a trzy ostatnie mistrzostwa to robota dla Toyoty. 67 wygranych rajdów daje mu drugie miejsce na liście wszech czasów za Loebem, a 807 triumfów na oesach trzecią pozycję w rankingu. Tyle mówią najważniejsze liczby.

Juha Kankkunen , który jest jedynym obok Ogiera mistrzem świata za kierownicą samochodów trzech różnych producentów, twierdzi, że to jest wyznacznik tego, który z nich jest wyżej w hierarchii. Tym bardziej, że jeżdżąc w barwach M-Sportu Ogier nie mógł liczyć na tak wielkie wsparcie jak w pełni fabrycznych zespołach Volkswagena i Toyoty. Loeb w inne auta niż Citroen wsiadał dopiero, gdy wycofał się z regularnych startów. Punkt na korzyść Ogiera to także tytuł numer dziewięć, wywalczony w niepełnym programie startów. Za Loebem z kolei są dwa mocne argumenty: on dziewięć tytułów zdobył jako pierwszy, wywalczył je w dziewięciu kolejnych sezonach, czyli bez żadnej przerwy, a do tego mimo mniejszej liczby startów na poziomie WRC ma więcej zwycięstw od swojego rodaka.

Sebastien Ogier

Dyskusja będzie trwać, bo Ogier wciąż chce się ścigać w WRC. W sezonie 2026 pojedzie w 10 rundach i będzie śrubował kolejne rekordy - na koniec kolejnej kampanii zostanie kierowcą z największą liczbą startów (traci 9 do swojego obecnego szefa Jari-Mattiego Latvali), a w Rajdzie Monte Carlo pojedzie po 10 wygraną.

“Na początku mojej kariery zrównanie się z rekordem Loeba, wydawało się niemożliwe. Gdy w 2021 roku zdobyłem swój ostatni tytuł, skreśliłem ten cel z mojej listy, ale jestem dumny z tego osiągnięcia. Nie mam motywacji, by przejeździć cały sezon. Chcę spędzać czas z synem, ale przy okazji chcę zamknąć usta tym, którzy mówią, że wybieram sobie tylko łatwe rajdy. W kolejnym roku pojadę w 10 rajdach, które nie kolidują z feriami w niemieckich szkołach. Teraz macie pewność, kiedy mnie zobaczycie” - powiedział Ogier.

Bez względu na sytuację, to niesamowite, że wciąż możemy podziwiać go za kierownicą. Tym bardziej, że liczba mistrzów świata na starcie kolejnego sezonu będzie mniejsza o dwa nazwiska.

Mistrzowie mówią “do widzenia”

Jako pierwszy plany rajdowej emerytury ogłosił Kalle Rovanpera . Najmłodszy rajdowy mistrz świata, który przy swoim nazwisku ma dwa tytuły, stwierdził, że chce poszukać innych motorsportowych wyzwań, a te widzi na torach wyścigowych. Zacznie od japońskiej serii Super Formula, potem w planie ma F2, a marzeniem jest dołączyć do F1. Czy to możliwe? Łatwo nie będzie, ale będziemy z uwagą śledzić dalsze kroki 25-latka z wypiekami na twarzy, bo taka historia w motorsporcie się jeszcze nie wydarzyła.

Na początku listopada o przerwie w karierze rajdowej poinformował Ott Tanak . Estończyk,mistrz świata z 2019 roku, nie powiedział ostatecznego “żegna” cyklowi WRC, ale też nie zamierza na razie startować na pół gwizdka. Czy zobaczymy, go w niedalekiej przyszłości? Trudno powiedzieć.

Kalle Rovanperä

To co łączy 25-letniego Fina i 38-letniego Estończyka, to miesiące frustracji. Obecny rok dla Rovanpery to miał być triumfalny powrót do rajdów po sezonie, gdy pojawiał się tylko w wybranych rundach. Tak jednak się nie stało. Choć do końca sezonu był w trójce tych, którzy bili się o tytuł, to grymas niezadowolenia był u niego widoczny na każdej rundzie, nawet tych zwycięskich. Tematem nr 1 były nowe opony, z którymi Rovanpera nie potrafił się dogadać, z pewnością pozbawienie hybrydowego wsparcia, które wpłynęło na charakterystykę pracy auta, też nie pomogło. Przełamanie pechowej passy i zwycięstwo w domowym Rajdzie Finlandii z kolei pozwoliło odhaczyć kolejny ważny punkt na liście

Dla Tanaka to był sezon, w którym mnóstwo rzeczy nie szło po jego myśli. Kolejny taki sezon, gdzie tylko momentami był w grze o pełną pulę. De facto, 2019 rok, gdy wyjeździł mistrzostwo dla Toyoty, był ostatnim, w który obyło się bez kłód rzucanych pod koła. Jego dwa podejścia do Hyundaia to ciągła walka o to, by wreszcie “dogadać się” z kolejnymi wersjami rajdowego i20 i zacząć seryjnie wygrywać. To się nie udało. Chwilowy powrót do M-Sportu też był z góry skazany na brak mistrzowskich szans. Przerwa wydaje się być jak najbardziej potrzebna.

Ott Tanak wygrał Rajd Grecji 2025

Co z WRC w sezonie 2026?

Sezon 2026 w WRC będzie kolejnym sezonem przejściowym przed zmianą przepisów na 2027 rok. Dlatego znów w kategorii Rally1 zobaczymy rajdówki trzech producentów. Toyota już ogłosiła swój skład na całą kampanię (Rovanperę zastąpi Oliver Solberg), Hyundai i M-Sport wkrótce podadzą nazwiska kierowców, bo start Rajdu Monte Carlo jest tuż za rogiem - już 22 stycznia. To tylko nieco więcej niż półtora miesiąca.

W kalendarzu jest znów 14 imprez. Do cyklu wraca asfaltowy Rajd Chorwacji, który zastąpi Rajd Europy Centralnej. Sporo zmianą jest także przeniesienie Rajdu Japonii na końcówkę maja, a Rajd Sardynii tym razem odbędzie się na początku października. Dla tej wyspy będzie to pożegnanie z WRC - od 2027 roku włoska runda będzie rozgrywana na drogach wokół Rzymu. Sezon 2026 będzie także bardziej intensywny, bo ostatnią rundę, Rajd Arabii Saudyjskiej, zaplanowano dwa tygodnie wcześniej - wszystko po to, by dać zespołom więcej czasu na przygotowanie nowych aut do kolejnej odsłony rywalizacji.

Kalendarz WRC 2026

Rajd Monte Carlo (22-25 stycznia)

Rajd Szwecji (12-15 lutego)

Rajd Safari (12-15 marca)

Rajd Chorwacji (9-12 kwietnia)

Rajd Wysp Kanaryjskich (23-26 kwietnia)

Rajd Portugalii (7-10 maja)

Rajd Japonii (28-31 maja)

Rajd Grecji (25-28 czerwca)

Rajd Estonii (16-19 lipca)

Rajd Finlandii (30 lipca - 2 sierpnia)

Rajd Paragwaju (27-30 sierpnia)

Rajd Chile (10-13 września)

Rajd Włoch (1-4 października)

Rajd Arabii Saudyjskiej (11-14 listopada)