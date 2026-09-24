6 zawodniczek, na które warto zwrócić uwagę podczas MŚ w kolarstwie

Wyścig ze startu wspólnego kobiet na Mistrzostwach Świata UCI w kolarstwie szosowym zapowiada się epicko. Na linii startu staną dwie zwyciężczynie Tour de France Femmes, dwie byłe mistrzynie świata i 27 mistrzyń krajowych, więc potencjalnych faworytek jest mnóstwo. Trasa wyścigu ma 180 km długości i prawie 2500 m przewyższenia, rozłożonego na 72 km płaskiego odcinka na początku, a potem osiem okrążeń po miejskiej trasie w Montrealu, która zasłynęła dzięki męskiemu wyścigowi GP Cycliste de Montreal. Chociaż nie ma kobiecego odpowiednika tego wyścigu, trasa sprzyja silnym, klasycznym kolarkom, które świetnie radzą sobie na pagórkowatym terenie w wyścigach takich jak Amstel Gold Race czy Liège-Bastogne-Liège.

Oto sześć zawodniczek, na które warto zwrócić uwagę 26 września w Montrealu w Kanadzie.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney: Wszystko na jedną kartę

Polki w Montrealu, Kasia Niewiadoma-Phinney z lewej © Vaughn Ridley/SWpix.com / Imago sport / Forum

Polka ma za sobą kolejny fenomenalny sezon, w którym udowodniła, że należy do absolutnej światowej elity. Choć musiała uznać wyższość Demi Vollering w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes, jej epicki, samotny triumf na legendarnym Mont Ventoux zapisał się w historii polskiego kolarstwa. Pokazała tam, że mentalnie i fizycznie jest gotowa na walkę z każdą kolarką na świecie. O sile jej determinacji najlepiej świadczy fakt, że Polka świadomie zrezygnowała ze startu w jeździe indywidualnej na czas, stawiając wszystko na jedną kartę. Oszczędziła siły na sobotni wyścig. Wymagająca, pagórkowata i niezwykle techniczna runda w Kanadzie wydaje się być skrojona idealnie pod jej predyspozycje. Kluczem do sukcesu może okazać się także taktyczna dojrzałość. Choć reprezentacja Polski nie dysponuje tak mocnym składem jak na przykład Holenderki, to Kasia otrzyma wsparcie ze strony niezwykle zmotywowanych koleżanek, w tym rewelacyjnej, dziewiątej zawodniczki jazdy na czas i siódmej w „Wielkiej Pętli” Dominiki Włodarczyk oraz Marty Lach. Jeśli wszystko pójdzie po myśli Kasi i polskich kibiców, może zapewnić sobie historyczną, tęczową koszulkę.

01 Demi Vollering: Zwieńczenie sezonu

Demi Vollering świętuje zwycięstwo etapowe w Beaujolais © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sezon 2026 Demi Vollering był niemal idealny. Od początku roku wygrywała imprezy na najwyższym poziomie, a jej wiosenna seria zwycięstw obejmowała Omloop Nieuwsblad, Tour of Flanders, Fleche Wallonne i Liege-Bastogne-Liege. Jakby tego było mało, wygrała nie jeden, a dwa wielkie toury – Giro d’Italia i Tour de France – w niemal bezbłędnym stylu.

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Dominacja Vollering wynika z zabójczego połączenia surowej siły, umiejętności taktycznych i wytrwałości, której większość rywalek nie jest w stanie dorównać.

Demi Vollering pozdrawia tłum po zwycięstwie w Tour de France Femmes © Getty Images/Red Bull Content Pool

Chociaż Vollering jest niesamowitą zawodniczką, to duża część jej tegorocznych sukcesów wynika z niesamowitego wsparcia ze strony koleżanek z drużyny FDJ UNITED-SUEZ . Na Mistrzostwach Świata kolarze reprezentują drużyny swoich krajowych federacji, a nie swoje zawodowe zespoły, ale na szczęście dla Vollering holenderska reprezentacja ma jeden z najsilniejszych składów w całym wyścigu. Dzięki wsparciu kolarek, które same mają wszystko, by wygrać wyścig – jak Puck Pieterse, Karlijn Swinkels i Riejanne Markus – razem będą miały wystarczająco dużo siły, by kontrolować przebieg wyścigu i zrobić wszystko, co w ich mocy, by los się do nich uśmiechnął.

Czy Vollering zdoła zamienić koszulkę mistrzyni Europy, w której widzieliśmy ją w tym sezonie, na tęczową koszulkę w Montrealu?

02 Lotte Kopecky: W pogoni za trzecim tytułem

Belgijka Lotte Kopecky jest dwukrotną mistrzynią świata w kategorii elity © Luc Claessen/Getty Images

Na czele belgijskiej drużyny stanie Lotte Kopecky, dwukrotna mistrzyni świata w kategorii elity, która wie, jak dać z siebie wszystko, gdy stawka jest wysoka, a presja ogromna.

Siła Kopecky i jej zdolność do przetrwania ciężkich, pagórkowatych wyścigów i wieńczenia ich miażdżącym sprintem na finiszu, sprawiają, że jest prawdziwym zagrożeniem, jeśli dotrze do mety w małej grupie. Możemy więc spodziewać się, że niektóre zawodniczki w peletonie będą starały się maksymalnie utrudnić jej pagórkowatą trasę, mając nadzieję, że wyeliminują Kopecky jeszcze przed metą.

W marcu Kopecky wygrała Milano-Sanremo Donne, ale od tamtej pory belgijskiej zawodniczce trudno było odnieść kolejne zwycięstwa – niedawno wycofała się z Tour of Britain po 2. etapie, powołując się na chorobę. Zobaczymy, czy zdążyła odzyskać formę niezbędną do walki o zwycięstwo w wyścigu ze startu wspólnego. W indywidualnej jeździe na czas w Montrealu zajęła 6. miejsce.

03 Kim LeCourt-Pienaar: Potencjał do pisania historii

Kim LeCourt może zostać pierwszą Afrykanką, która wygra szosowe MŚ UCI © Davide Di Lalla/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ta zawodniczka z Mauritiusa miała kilka przełomowych momentów w 2025 i 2026 roku, a – patrząc na jej obecną formę – zwycięstwo w wyścigu elity na mistrzostwach świata wydaje się być raczej kwestią czasu. Ma wszystkie cechy potrzebne do zwycięstwa na trasie takiej jak ta w Montrealu i przez cały sezon budowała formę, by przywieźć ją ze sobą do Kanady.

Zwyciężczyni Tour of Britain nie dała się pokonać peletonowi, w którym znalazły się jedne z najlepszych drużyn świata. Odniosła zwycięstwo etapowe w tegorocznym Tour de France na trasie liczącej 153 km z przewyższeniem ponad 2500 m. W 2025 roku wygrała też wyścig Liège-Bastogne-Liège. Pokazała, jak dobrze pasuje jej taka trasa. Zdobycie tęczowej koszulki byłoby ogromnym osiągnięciem nie tylko dla LeCourt, ale też dla całego kontynentu afrykańskiego. Gdyby wygrała w Montrealu, stałaby się pierwszą afrykańską kolarką w historii, która zwyciężyła w Mistrzostwach Świata UCI w kategorii elity.

04 Kate Courtney: Dzika karta

Kate Courtney to dwukrotna mistrzyni świata w kolarstwie górskim © Red Bull Content Pool

Zawodniczka rodem z kolarstwa górskiego nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia w wyścigach szosowych, jednak Kate Courtney już pokazała, że ma naturalny talent do tej dyscypliny, wygrywając tytuł mistrzyni USA w swoim pierwszym takim jednodniowym wyścigu szosowym zaledwie trzy miesiące temu. Od momentu dołączenia do drużyny FDJ UNITED-SUEZ w lipcu Courtney doskonaliła swoje umiejętności, startując w kilku jednodniowych wyścigach UCI we Francji, w Tour of Britain w Wielkiej Brytanii, a nawet zdobywając pierwsze szlify w belgijskich wyścigach typu kermesse, w kraju często nazywanym „szkołą kolarstwa”, by pogłębić swoje doświadczenie.

Kate Courtney wykazała się talentem do wyścigów szosowych © Thomas Maheux/Red Bull Content Pool

Courtney ma już w szafie dwie koszulki mistrzyni świata UCI – zdobyte dzięki zwycięstwom w kolarstwie górskim w olimpijskim wyścigu cross-country w 2018 roku oraz w maratonie cross-country w 2025 roku – więc ściganie się o tytuł mistrzyni świata nie jest dla niej niczym nowym.

Mimo swoich naturalnych zdolności jako światowej klasy zawodniczka, Courtney wciąż pozostaje nieco nieznaną wielką niewiadomą w wyścigu takim jak Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym i będzie polegać na doświadczeniu swoich koleżanek z drużyny USA Cycling, które poprowadzą ją przez początkowe etapy wyścigu i zapewnią jej pozycję pozwalającą walczyć o zwycięstwo. Ma ze sobą silny skład koleżanek z drużyny, w tym zdobywczynię złotego medalu z Paryża z 2024 roku, Kristen Faulkner, oraz doświadczoną byłą mistrzynię panamerykańską, Lauren Stephens.

Courtney to kolarka, która świetnie radzi sobie na podjazdach, ma niesamowitą eksplozywność i światowej klasy umiejętności. Musi tylko wystartować w najdłuższym wyścigu szosowym w swoim życiu i pokonać najlepsze zawodniczki świata… Brzmi łatwo, prawda?

05 Célia Gery: Nowa generacja

Célia Gery może zostać najmłodszą mistrzynią świata od 2016 roku © Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images

Célia Gery, trzecia najmłodsza zawodniczka w wyścigu i członkini silnej francuskiej drużyny, która ma w rękawie wiele asów, wyrusza na swoje pierwsze mistrzostwa świata w kategorii elity, mając niewiele do stracenia, ale mnóstwo do zyskania.

Widzieliśmy, jak Gery jeździła agresywnie od czasu jej zwycięstw w De Brabantse Pijl i Grand Prix Féminin de Chambéry tej wiosny. Obserwowaliśmy, jak odegrała kluczową rolę w zwycięstwie Demi Vollering w Tour de France Femmes avec Zwift, a – sądząc po jej umiejętnościach wyścigowych – można by pomyśleć, że Gery ma większe doświadczenie, niż w rzeczywistości posiada. Jednak mimo że wciąż kwalifikuje się do startu w kategorii U-23, ta 20-latka zrezygnowała z wyścigu U-23 na rzecz elity – tak duża jest jej pewność siebie.

Reprezentacja Francji to jedna z najsilniejszych w całym wyścigu, a mając w składzie takie zawodniczki jak Cédrine Kerbaol, Maëva Squiban oraz koleżanki Gery z drużyny zawodowej FDJ UNITED-SUEZ – Juliette Berthet i Évita Muzic – możemy spodziewać się agresywnej taktyki ze strony „Les Bleus”.

Jeśli Gery wygra na ulicach Montrealu, zostanie najmłodszą mistrzynią świata w kategorii elity od czasu zwycięstwa Amalie Dideriksen w 2016 roku i sprawi, że świat kolarstwa przestawi uwagę z obecnych gwiazd na następne pokolenie.

06 Najlepsze z pozostałych

Skład wyścigu kobiet jest niesamowicie mocny. Oprócz tej szóstki, w czołówce wyścigu pojawią się takie gwiazdy jak Paula Blasi, Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser, Franziska Koch, Puck Pieterse i wiele innych, które będą walczyć o upragnioną tęczową koszulkę.

To będzie 180 km emocjonującej, nieprzewidywalnej rywalizacji, której nie chcesz przegapić. Wyścig rozpocznie się o 9:00 czasu wschodnioamerykańskiego (13:00 czasu UTC) w sobotę, 26 września.

O autorze Kim jest Ollie Smith? Ollie Smith to niezależny autor mieszkający w Bristolu, w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii. Ollie od zawsze jeździ na rowerze i jest zapalonym amatorskim kolarzem – kolarstwo to dla niego sposób na życie. Pisze dla takich serwisów jak CyclingNews i BikeRadar, a także pracuje jako producent podcastu „Life in the Peloton”.