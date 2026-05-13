Zabrakło tak niewiele! Kulisy Natural Selection na kanale Szymona Godźka

W marcu Szymon Godziek poleciał do Nowej Zelandii z jednym celem - obronić mistrzowski tytuł podczas Natural Selection Bike. Sama impreza odbyła się zgodnie z planem, jednak zarówno wyniki, jak i przebieg zawodów przez długi czas utrzymywano w tajemnicy. Wszystko przez nietypowy, dwudniowy format wydarzenia oraz produkcję (re)transmisji, która w sieci pojawiła się dopiero 5 maja.
Kiedy relacja w końcu trafiła na Red Bull TV, wszystko stało się jasne. Szymon wykonał dwa genialne przejazdy, ale minimalny błąd na ostatniej hopie przekreślił jego szanse na zwycięstwo. Mimo gleby Szaman ostatecznie wylądował na drugim miejscu, bo ogólny poziom jego jazdy był podobnie jak rok temu - daleko poza zasięgiem rywali. Zawody w kategorii mężczyzn wygrał Kaidan Ingersoll, a podium dopełnił Finley Kirchenmann. W kategorii kobiet czołowa trójka wyglądała następująco: 1. Robin Goomes, 2. Kirstin Van Horne, 3. Hannah Bergemann: Zobacz, jak te szalone zawody wyglądały z perspektywy samego Szymona:
Co? Zapomniało Ci się o transmisji z Natural Selection i chcesz nadrobić zaległości? Jak dobrze, że nas masz. Oczywiście, że powtórka z zawodów nadal jest dostępna na Red Bull TV i możesz ją obejrzeć w każdej chwili. 8 nieustraszonych zawodniczek, 16 niezwykłych riderów kontra dwie epickie trasy, na których zmiksowano wszystkie odmiany rowerowej ekstremy. Slopestyle na sterydach? Miks freeride’u i zjazdu? Nazywaj to, jak chcesz, ale pamiętaj - to nie są zawody dla ludzi o słabych nerwach!
Najlepsi riderzy powracają do Tāhuna Queenstown, aby rywalizować na niezwykłych trasach zbudowanych na zobacza Mt. Dewar.