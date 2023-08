O nich nie da się zapomnieć. Oto kultowe mapy Counter-Strike'a

Jednak nawet ostatnia wersja CS'a posiada mapy, które na obecny moment poszły w odstawkę. Zalicza się do nich nawet kultowy de d, bez którego trudno wyobrazić sobie tę grę. Obecnie jednak profesjonalni gracze nie mają okazji, by na niej rywalizować.

Mimo sporego zainteresowania mapą w 1.6, nie została ona przeniesiona do nowej wersji gry. Wszystko wskazuje na to, że już nie powróci do żywych.

To kolejna mapa, która nie została przeniesiona do aktualnej wersji gry, a cieszyła się sporym zainteresowaniem w poprzedniej. Jednak w obecnym czasie próżno szukać rywalizacji na dzikim zachodzie.

Eldorado to również historia, bo w CS:GO pojawiła się jedynie chwilowa myśl, by zaprojektować mapę w podobnym stylu. Ostatecznie nic takiego nie miało miejsca.

Mapa była dostępna w CS:GO od samego początku. Jednak w 2019 roku doszło do przełomu, bowiem została ona przesunięta do grona rezerwowych. W puli turniejowej zastąpiło ją de_vertigo.

