LEC Versus - wszystko co musisz wiedzieć o nadchodzącym splicie

LEC Versus to zupełnie nowy format rozgrywek, który otworzy tegoroczne zmagania w regionie EMEA. Największa zmiana? Na starcie zobaczymy nie jak zawsze 10, a aż 12 drużyn!
Klasyczną stawkę ekip uzupełnią dwie drużyny z lig regionalnych. Pierwszą z nich będą mistrzowie letniej edycji EMEA Masters - w tym roku jest to Karmine Corp Blue, a drugą wyróżniający się zespół, którego zaproszenie będzie całkowicie uznaniowe - w nadchodzącej edycji będzie to najgłośniejszy projekt ze wszystkich lig regionalnych, czyli Los Ratones.
Co jednak jeszcze trzeba wiedzieć o nadchodzącym splicie? Lecimy!
01
Kalendarz
Najważniejsze pytanie - kiedy zaczynają się tegoroczne zmagania w LEC? Otóż split LEC Versus wystartuje w sobotę, 17 stycznia, a jego finał zaplanowany jest na 1 marca.
Jeżeli natomiast chodzi o poszczególne fazy, to faza zasadnicza potrwa przez 4 tygodnie, do 8 lutego, natomiast 16 lutego rozpoczną się play-offy, których finał odbędzie się wspomnianego już 1 marca.
- Faza zasadnicza (12 drużyn): 17.01 - 8.02
- Faza play-off (8 drużyn): 16.02 - 1.03
02
Format
Faza zasadnicza to powrót klasycznego bo1, gdzie każdy zagra z każdym. Tutaj nie będzie miejsca na kalkulacje, a każde spotkanie będzie mogło przesądzić o losach drużyny! Co tydzień wszystkie zespoły rozegrają 3 spotkania (poza ostatnim tygodniem, gdy będą po 2 mecze), które ostatecznie zadecydują o tym, kto uzyska prawo gry w play-offach.
Do tych awansuje bowiem 8 najlepszych drużyn. W play-offach za to oglądać będziemy klasyczną podwójną drabinkę (z loser's bracketem), gdzie mecze odbywać się będą początkowo w formacie bo3, a decydujące spotkania, od 3. rundy, rozgrywane będą w formacie bo5.
Zwycięzcą całości zagwarantuje sobie natomiast miejsce w turnieju First Stand - zimowym odpowiedniku MSI, na którym to będziemy oglądać zaledwie jeden zespół z regionu EMEA.
03
Drużyny
W nadchodzącym splicie, jak już wspomnieliśmy we wstępie, oglądać będziemy 2 nowe zespoły z lig regionalnych - Karmine Corps Blue, a także Los Ratones.
Pewną nowością będzie też zespół Shifters, jednak to tylko pozory. W rzeczywistości jest to bowiem stary dobry Team BDS, który jednak zimą przeszedł rebranding.
Pełna lista uczestników LEC Versus 2026
- Fnatic (Empyros, Razork, Vladi, Upset, Lospa)
- G2 Esports (BrokenBlade, SkewMond, Caps, Hans Sama, Labrov)
- GIANTX (Lot, ISMA, Jackies, Noah, Jun)
- Karmine Corp (Canna, Yike, kyeahoo, Caliste, Busio)
- Movistar KOI (Myrwn, Elyoya, Jojopyun, Supa, Alvaro)
- Natus Vincere (Maynter, Rhilech, Poby, SamD, Parus)
- Shifters (Rooster, Boukada, nuc, Paduck, Trymbi)
- SK Gaming (Wunder, Skeanz, LIDER, Jopa, Mikyx)
- Team Heretics (Tracyn, Sheo, Serin, Ice, Stend)
- Team Vitality (Naak Nako, Lyncas, Humanoid, Carzzy, Fleshy)
- Los Ratones (Baus, Velja, Nemesis, Crownie, Rekkles)
- Karmine Corp Blue (Tao, Yukino, Kamiloo, Hazel, Prime)
04
Polacy
Jeśli chodzi o polskich zawodników to notujemy mały progres względem ostatniego, letniego, splitu LEC 2025, choć wciąż bardzo daleko nam do czasów świetności, gdy w pojedynczym splicie mogliśmy oglądać nawet 10 naszych rodaków.
Podczas LEC Versus 2026 do boju stanie dwójka graczy znad Wisły. Będą to wracający do LEC po rocznej przerwie Trymbi (Shifters), a także debiutujący na tym poziomie Tracyn (Team Heretics). Miejsce w LEC stracił natomiast Czajek, który został przesunięty do drugiego składu Teamu Vitality, a jego miejsce zajął również dobrze znany w Polsce, Humanoid.
Dodatkowo, polskim akcentem będzie również MenQ, który niezmiennie znajduje się w sztabie szkoleniowym Shitfers.
05