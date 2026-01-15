LEC Versus - wszystko co musisz wiedzieć o nadchodzącym splicie

LEC Versus to zupełnie nowy format rozgrywek, który otworzy tegoroczne zmagania w regionie EMEA. Największa zmiana? Na starcie zobaczymy nie jak zawsze 10, a aż 12 drużyn!

Klasyczną stawkę ekip uzupełnią dwie drużyny z lig regionalnych. Pierwszą z nich będą mistrzowie letniej edycji EMEA Masters - w tym roku jest to Karmine Corp Blue, a drugą wyróżniający się zespół, którego zaproszenie będzie całkowicie uznaniowe - w nadchodzącej edycji będzie to najgłośniejszy projekt ze wszystkich lig regionalnych, czyli Los Ratones.

Co jednak jeszcze trzeba wiedzieć o nadchodzącym splicie? Lecimy!

01 Kalendarz

Najważniejsze pytanie - kiedy zaczynają się tegoroczne zmagania w LEC? Otóż split LEC Versus wystartuje w sobotę, 17 stycznia, a jego finał zaplanowany jest na 1 marca.

Jeżeli natomiast chodzi o poszczególne fazy, to faza zasadnicza potrwa przez 4 tygodnie, do 8 lutego, natomiast 16 lutego rozpoczną się play-offy, których finał odbędzie się wspomnianego już 1 marca.

Faza zasadnicza (12 drużyn): 17.01 - 8.02

Faza play-off (8 drużyn): 16.02 - 1.03

02 Format

Faza zasadnicza to powrót klasycznego bo1, gdzie każdy zagra z każdym. Tutaj nie będzie miejsca na kalkulacje, a każde spotkanie będzie mogło przesądzić o losach drużyny! Co tydzień wszystkie zespoły rozegrają 3 spotkania (poza ostatnim tygodniem, gdy będą po 2 mecze), które ostatecznie zadecydują o tym, kto uzyska prawo gry w play-offach.

Caps (G2 Esports) © Kirill Bashkirov

Do tych awansuje bowiem 8 najlepszych drużyn. W play-offach za to oglądać będziemy klasyczną podwójną drabinkę (z loser's bracketem), gdzie mecze odbywać się będą początkowo w formacie bo3, a decydujące spotkania, od 3. rundy, rozgrywane będą w formacie bo5.

Zwycięzcą całości zagwarantuje sobie natomiast miejsce w turnieju First Stand - zimowym odpowiedniku MSI, na którym to będziemy oglądać zaledwie jeden zespół z regionu EMEA.

03 Drużyny

W nadchodzącym splicie, jak już wspomnieliśmy we wstępie, oglądać będziemy 2 nowe zespoły z lig regionalnych - Karmine Corps Blue, a także Los Ratones.

Pewną nowością będzie też zespół Shifters, jednak to tylko pozory. W rzeczywistości jest to bowiem stary dobry Team BDS, który jednak zimą przeszedł rebranding.

Pełna lista uczestników LEC Versus 2026

Fnatic (Empyros, Razork, Vladi, Upset, Lospa)

G2 Esports (BrokenBlade, SkewMond, Caps, Hans Sama, Labrov)

GIANTX (Lot, ISMA, Jackies, Noah, Jun)

Karmine Corp (Canna, Yike, kyeahoo, Caliste, Busio)

Movistar KOI (Myrwn, Elyoya, Jojopyun, Supa, Alvaro)

Natus Vincere (Maynter, Rhilech, Poby, SamD, Parus)

Shifters (Rooster, Boukada, nuc, Paduck, Trymbi)

SK Gaming (Wunder, Skeanz, LIDER, Jopa, Mikyx)

Team Heretics (Tracyn, Sheo, Serin, Ice, Stend)

Team Vitality (Naak Nako, Lyncas, Humanoid, Carzzy, Fleshy)

Los Ratones (Baus, Velja, Nemesis, Crownie, Rekkles)

Karmine Corp Blue (Tao, Yukino, Kamiloo, Hazel, Prime)

04 Polacy

Jeśli chodzi o polskich zawodników to notujemy mały progres względem ostatniego, letniego, splitu LEC 2025, choć wciąż bardzo daleko nam do czasów świetności, gdy w pojedynczym splicie mogliśmy oglądać nawet 10 naszych rodaków.

Podczas LEC Versus 2026 do boju stanie dwójka graczy znad Wisły. Będą to wracający do LEC po rocznej przerwie Trymbi (Shifters), a także debiutujący na tym poziomie Tracyn (Team Heretics). Miejsce w LEC stracił natomiast Czajek, który został przesunięty do drugiego składu Teamu Vitality, a jego miejsce zajął również dobrze znany w Polsce, Humanoid.

Dodatkowo, polskim akcentem będzie również MenQ, który niezmiennie znajduje się w sztabie szkoleniowym Shitfers.

05 Gdzie oglądać?

Transmisję z rozgrywek LEC znaleźć można na oficjalnych kanałach ligi na Twitchu ( TUTAJ ), a także na YouTubie ( TUTAJ ). Natomiast cast w języku polskim odbywać się będzie w tym roku na kanałach Nervariena ( TUTAJ i TUTAJ ).