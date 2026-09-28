Milan Pawelec w Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024
© Markus Berger / Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP: Milan Pawelec znów wystąpi w mistrzostwach świata Moto2

Milan Pawelec, który właśnie został 2-krotnym mistrzem Europy Moto2, w najbliższy weekend wystąpi w GP Japonii Moto2 na torze Motegi zastępując w zespole Red Bull KTM kontuzjowanego Collina Veijera.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
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Świeżo upieczony, dwukrotny mistrz Europy Moto2 – Milan Pawelec w najbliższy weekend wystartuje w barwach Red Bull KTM Ajo w klasie Moto2! 19-latek na torze Motegi w Japonii zastąpi kontuzjowanego Collina Veijera, który w tym roku dwukrotnie finiszował już na podium wyścigów Grand Prix. Dla Pawelca będzie to czwarty w tym sezonie występ w mistrzostwach świata, jako że na przełomie czerwca i lipca wystartował w trzech rundach – w Brnie, Assen i na Sachsenringu – także jako zastępca kontuzjowanego zawodnika.

Wyścigi we krwi

Milan Pawelec pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach wyścigowych. Jego tata Tomasz to były mistrz Polski klasy Supersport, z kolei wujek Andrzej – wygrywał mistrzostwa Polski aż sześciokrotnie i ma nawet w swoim CV udział w mistrzostwach świata World Superbike. Milan ma czterech braci, spośród których dwóch – Oleg i Alex – również z powodzeniem rywalizują w wyścigach motocyklowych.
Przygoda Milana z motocyklami rozpoczęła się od pit bike'ów, na których wywalczył kilka tytułów mistrzowskich, a podczas treningów w Hiszpanii, w jednym z wyścigów długodystansowych, jego zmiennikiem był nawet… Pedro Acosta. W 2020 roku Milan zadebiutował w serii European Talent Cup, a dwa lata później przesiadł się on na większy motocykl – BMW M1000RR, w barwach BMW Sikora M Motorsport. Na nim sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie klasy Superstock 1000 w europejskim cyklu Alpe Adria.

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Pierszy Polak w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup

W sezonie 2024 Pawelec wywalczył awans do prestiżowego pucharu Red Bull MotoGP Rookies Cup, stając się pierwszym Polakiem w 18-letniej historii cyklu. To właśnie z tej serii do MotoGP trafiali tacy zawodnicy, jak mistrz świata Jorge Martin, wspomniany wcześniej Pedro Acosta, Brad Binder czy Johann Zarco. Najlepszym finiszem Milana było czwarte miejsce wywalczone w Aragonii, a sezon zakończył na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym samym roku Milan rywalizował także w juniorskich mistrzostwach świata Moto3, w których kilkukrotnie ocierał się o finisze w TOP10.
Milan Pawelec

Milan Pawelec

© mat. prasowe

Milan Pawelec czwarty w Aragonii!

Milan Pawelec czwarty w Aragonii!

© mat. prasowe

Przesiadka na Moto2

Rok 2025 to z kolei przesiadka 18-latka na większy motocykl i rywalizacja w mistrzostwach Europy Moto2. Reprezentując barwy hiszpańskiego teamu AGR w serii JuniorGP (juniorskie mistrzostwa świata), Milan szturmem wdarł się do stawki niezwykle doświadczonych zawodników. Już podczas drugiej rundy sezonu w Jerez de la Frontera zgarnął debiutanckie pole position, kilka tygodni później we francuskim Magny-Cours sięgnął po debiutanckie podium, a potem w Aragonii – po wymarzone, pierwsze zwycięstwo. Następnie "Milex" do puli dorzucał jeszcze kilka triumfów, w tym ten jeden, najważniejszy, wywalczony podczas finału sezonu w Walencji. To tam Pawelec wykorzystał potknięcie rywala na ostatnim okrążeniu, minął metę na pierwszym miejscu i… zdobył tytuł mistrza Europy Moto2!
Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2 2025

Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2 2025

© mat. prasowe

Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2 2026

Milan Pawelec mistrzem Europy Moto2 2026

© mat. prasowe

W tym sezonie Pawelec z przytupem, bo od zwycięstwa, rozpoczął rywalizację o obronę europejskiego czempionatu. Potem nie oglądał się za siebie i sięgał po kolejne wygrane, by w końcu – po triumfie w drugim wyścigu w Aragonii – zdobyć drugie z rzędu mistrzostwo Europy Moto2. W międzyczasie Milan zanotował też trzy starty w mistrzostwach świata, w barwach Gresini Racing zastępując kontuzjowanego Alonso Lopeza na torach w Czechach, Holandii i Niemczech.
W najbliższy weekend – 2-4 października – Milan Pawelec wraca do mistrzostw świata, tym razem w barwach Red Bull KTM Ajo. Transmisje ze wszystkich treningów, kwalifikacji i wyścigów Grand Prix Japonii na torze Motegi dostępne będą w Polsacie Sport Premium 2, Polsat Box Go oraz na polsatsport.pl.

Jak Milan Pawelec sięgnął po pierwsze punkty w Red Bull MotoGP Rookies Cup?

Wyścig 1 – Mugello

Zobacz piąty wyścig sezonu 2024 Red Bull MotoGP Rookies Cup, który odbędzie się na torze Mugello we włoskiej Toskanii.

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