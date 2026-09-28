MotoGP: Milan Pawelec znów wystąpi w mistrzostwach świata Moto2

Przygoda Milana z motocyklami rozpoczęła się od pit bike'ów, na których wywalczył kilka tytułów mistrzowskich, a podczas treningów w Hiszpanii, w jednym z wyścigów długodystansowych, jego zmiennikiem był nawet…

. W 2020 roku Milan zadebiutował w serii European Talent Cup, a dwa lata później przesiadł się on na większy motocykl – BMW M1000RR, w barwach BMW Sikora M Motorsport. Na nim sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie klasy Superstock 1000 w europejskim cyklu Alpe Adria.