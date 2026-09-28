MotoGP: Milan Pawelec znów wystąpi w mistrzostwach świata Moto2

Świeżo upieczony, dwukrotny mistrz Europy Moto2 – Milan Pawelec w najbliższy weekend wystartuje w barwach Red Bull KTM Ajo w klasie Moto2! 19-latek na torze Motegi w Japonii zastąpi kontuzjowanego Collina Veijera, który w tym roku dwukrotnie finiszował już na podium wyścigów Grand Prix. Dla Pawelca będzie to czwarty w tym sezonie występ w mistrzostwach świata, jako że na przełomie czerwca i lipca wystartował w trzech rundach – w Brnie, Assen i na Sachsenringu – także jako zastępca kontuzjowanego zawodnika.
Wyścigi we krwi
Milan Pawelec pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach wyścigowych. Jego tata Tomasz to były mistrz Polski klasy Supersport, z kolei wujek Andrzej – wygrywał mistrzostwa Polski aż sześciokrotnie i ma nawet w swoim CV udział w mistrzostwach świata World Superbike. Milan ma czterech braci, spośród których dwóch – Oleg i Alex – również z powodzeniem rywalizują w wyścigach motocyklowych.
Przygoda Milana z motocyklami rozpoczęła się od pit bike'ów, na których wywalczył kilka tytułów mistrzowskich, a podczas treningów w Hiszpanii, w jednym z wyścigów długodystansowych, jego zmiennikiem był nawet… Pedro Acosta. W 2020 roku Milan zadebiutował w serii European Talent Cup, a dwa lata później przesiadł się on na większy motocykl – BMW M1000RR, w barwach BMW Sikora M Motorsport. Na nim sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie klasy Superstock 1000 w europejskim cyklu Alpe Adria.
Pierszy Polak w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup
W sezonie 2024 Pawelec wywalczył awans do prestiżowego pucharu Red Bull MotoGP Rookies Cup, stając się pierwszym Polakiem w 18-letniej historii cyklu. To właśnie z tej serii do MotoGP trafiali tacy zawodnicy, jak mistrz świata Jorge Martin, wspomniany wcześniej Pedro Acosta, Brad Binder czy Johann Zarco. Najlepszym finiszem Milana było czwarte miejsce wywalczone w Aragonii, a sezon zakończył na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym samym roku Milan rywalizował także w juniorskich mistrzostwach świata Moto3, w których kilkukrotnie ocierał się o finisze w TOP10.
Przesiadka na Moto2
Rok 2025 to z kolei przesiadka 18-latka na większy motocykl i rywalizacja w mistrzostwach Europy Moto2. Reprezentując barwy hiszpańskiego teamu AGR w serii JuniorGP (juniorskie mistrzostwa świata), Milan szturmem wdarł się do stawki niezwykle doświadczonych zawodników. Już podczas drugiej rundy sezonu w Jerez de la Frontera zgarnął debiutanckie pole position, kilka tygodni później we francuskim Magny-Cours sięgnął po debiutanckie podium, a potem w Aragonii – po wymarzone, pierwsze zwycięstwo. Następnie "Milex" do puli dorzucał jeszcze kilka triumfów, w tym ten jeden, najważniejszy, wywalczony podczas finału sezonu w Walencji. To tam Pawelec wykorzystał potknięcie rywala na ostatnim okrążeniu, minął metę na pierwszym miejscu i… zdobył tytuł mistrza Europy Moto2!
W tym sezonie Pawelec z przytupem, bo od zwycięstwa, rozpoczął rywalizację o obronę europejskiego czempionatu. Potem nie oglądał się za siebie i sięgał po kolejne wygrane, by w końcu – po triumfie w drugim wyścigu w Aragonii – zdobyć drugie z rzędu mistrzostwo Europy Moto2. W międzyczasie Milan zanotował też trzy starty w mistrzostwach świata, w barwach Gresini Racing zastępując kontuzjowanego Alonso Lopeza na torach w Czechach, Holandii i Niemczech.
W najbliższy weekend – 2-4 października – Milan Pawelec wraca do mistrzostw świata, tym razem w barwach Red Bull KTM Ajo. Transmisje ze wszystkich treningów, kwalifikacji i wyścigów Grand Prix Japonii na torze Motegi dostępne będą w Polsacie Sport Premium 2, Polsat Box Go oraz na polsatsport.pl.
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