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Taniec
Wygrać finał Red Bull Dance Your Style? "Wyobrażam sobie jako bajkę"
Najlepsza w kwalifikacjach, teraz gotowa, by podbić wielki finał Red Bull Dance Your Style Poland 2026. Monika Granatowska, czyli Moniolos, opowiada nam o tańcu, muzyce i parzącej podłodze.
Red Bull Dance Your Style to znane na całym świecie wydarzenie taneczne i wielkie święto street dance’u, czyli tańca ulicznego. Tutaj tańczymy hip-hop, house, locking, popping, afro, waacking i inne popularne style street dance'u. Od kwalifikacji (za nami dwa przystanki - w Zielonej Górze i Warszawie) po polski finał (już 22 sierpnia w Krakowie!) Red Bull Dance Your Style. Jego zwycięzca będzie reprezentować Polskę podczas Red Bull Dance Your Style World Final, który w 2026 roku odbędzie się w Zurychu.
Czy będzie to Moniolos? Zobaczymy! Dzięki wygraniu kwalifikacji w Warszawie, kryjąca się za tym pseudonimem Monika Granatowska zapewniła sobie miejsce w finałowym top16. Ale tradycyjnie na imprezie Red Bull Dance Your Style o tym, kto zwycięży, zdecyduje głosująca po każdym tanecznym pojedynku publiczność. Przyjdź i decyduj razem z innymi - 22 sierpnia, Rynek Podgórski w Krakowie -- wstęp wolny!
Jakie to uczucie wygrać kwalifikacje Red Bull Dance Your Style?
Monika Granatowska, czyli Moniolos: Ciężko opisać to uczucie wygranej, bo nie spodziewałam się, że ten wieczór w Warszawie tak się potoczy! Tańczyłam wśród znakomitych i wszechstronnych tancerzy, więc jeśli coś czuję, to chyba szok, ale w pozytywnym znaczeniu.
Co było dla ciebie najtrudniejsze w przejściu wszystkich bitew?
Zdecydowanie parząca podłoga. (śmiech) Kwalifikacje w Warszawie przypadły na gorący weekend, a ja tańczyłam jeszcze na boso, więc w pełnym słońcu było to interesujące wyzwanie.
Który moment z kwalifikacji Red Bull Dance Your Style w Warszawie zapamiętasz najbardziej?
Najbardziej zapamiętam te momenty, w których czułam, że ludzie, z którymi walczę w pojedynkach 1 na 1, mają prawdziwą pasję do tańca. I że wspólnie oddajemy sobie energię, która pcha nas do kreatywnych rozwiązań.
Muzyka – czymś cię zaskoczyła?
Na pewno muzyka też była dla mnie wyzwaniem! Nie są to utwory do których tańczę na co dzień, więc cały czas szukałam, jak złapać ją w nietypowy sposób i wytańczyć swój styl! No i... czasem sama dziwiłam się, co ja tworzę!
Teraz przed tobą finał Red Bull Dance Your Style Poland. Jeśli wygrasz, to będzie twój największy taneczny sukces?
Powiem tak: jeśli wygrałabym finał Red Bull Dance Your Style Poland w Krakowie, byłby to dla mnie ciekawy sukces! Na co dzień żyję z tańca, o którym śniłam jako dziecko, więc takie wyróżnienie wyobrażam sobie na razie w głowie jako bajkę. Którą za parę lat otworzyłabym ze wzruszeniem!
ZOBACZ ZDJĘCIA Z KWALIFIKACJI RED BULL DANCE YOUR STYLE
Podpowiedz naszym czytelnikom, dlaczego warto z nami być na finale w Krakowie?
Na finał Red Bull Dance Your Style Poland warto przyjechać do Krakowa, bo to wydarzenie każdemu doda skrzydeł, a taneczna energia dostarczy emocji nie z tej ziemi! Mam nadzieję, że to widowisko pociągnie ludzi do pozytywnej dyskusji i wymiany opinii, dzięki którym nie tylko przez ten jeden dzień wszyscy będziemy żyli tańcem!