Wygrać finał Red Bull Dance Your Style? "Wyobrażam sobie jako bajkę"

Czy będzie to Moniolos? Zobaczymy!

, kryjąca się za tym pseudonimem Monika Granatowska zapewniła sobie miejsce w finałowym top16. Ale tradycyjnie na imprezie Red Bull Dance Your Style o tym, kto zwycięży, zdecyduje głosująca po każdym tanecznym pojedynku publiczność.

Przyjdź i decyduj razem z innymi - 22 sierpnia, Rynek Podgórski w Krakowie -- wstęp wolny!