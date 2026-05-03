MotoGP 26: Najbardziej wciągająca ściganka motocyklowa w historii Milestone

Włoskie studio deweloperskie Milestone coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako czołowy twórca gier wyścigowych. Po tym, jak w grze Screamer udało im się z powodzeniem połączyć wyścigi zręcznościowe z fabułą w stylu anime, zespół powraca do korzeni. Wraz z premierą MotoGP 26 na rynek wkracza oficjalna gra poświęcona mistrzostwom świata w motocyklach, która w tym roku jest czymś znacznie więcej niż zwykłą aktualizacją licencji.

01 MotoGP 26 z nowym systemem sterowania i wrażeniami z gry

Najważniejszą nowością w grze MotoGP 26 jest system o dźwięcznej nazwie "Rider-Based Handling", stanowiący podstawę trybu Pro Game Experience. Koncepcja jest prosta, a jednocześnie rewolucyjna - zamiast kierować samym motocyklem, gracz fizycznie kontroluje ciężar ciała kierowcy. Dokładnie tak, jak robią to prawdziwi zawodnicy MotoGP. Wykorzystanie ciała, przenoszenie ciężaru, punkt hamowania - wszystko wydaje się bardziej naturalne niż kiedykolwiek wcześniej, ale pozostaje na tyle wymagające technicznie, że nawet doświadczeni kierowcy symulatorów muszą się wykazać.

Gra MotoGP 26 jest zauważalnie bardziej realistyczna © Milestone / Phil Briel

Milestone nie tylko dopracowało fizykę, ale także całkowicie przerobiło animacje kierowców. Ruchy na motocyklu wyglądają teraz bardziej realistycznie, pasują do nowej fizyki i potęgują wrażenie, że naprawdę bierzesz udział w wyścigu. Łatwiej jest zacząć, ale osiągnięcie perfekcji nadal pozostaje trudne. Taka była koncepcja twórców i znakomicie im się to udało.

Nowicjusze w serii MotoGP nie muszą się jednak obawiać. Wprowadzona w zeszłym roku funkcja Arcade Game Experience, która ułatwia wejście w świat wirtualnych wyścigów motocyklowych, została znacznie rozbudowana.

02 Arcade dla wszystkich, Pro dla profesjonalistów

Dla osób, które nie są zagorzałymi fanami symulatorów, dostępny jest ulepszony tryb Arcade Game Experience, w którym znajdą więcej opcji niż w zeszłym roku. Kluczowa różnica w stosunku do MotoGP 25: tym razem Milestone specjalnie dostosowało sztuczną inteligencję do trybu Arcade. Zawodnicy i gracze rywalizują teraz na równych zasadach, niezależnie od wybranych ustawień.

Dzięki trybom Arcade i Pro, MotoGP 26 trafi do każdego © Milestone / Phil Briel

W rezultacie otrzymujemy dwa kompletne, spójne doświadczenia z gry. W trybie arcade motocykle reagują łagodniej, hamulce działają skuteczniej, a przyczepność jest znacznie większa. Dzięki temu wyścigi są dużo bardziej przyjazne dla początkujących, co pozwala nawet osobom bez doświadczenia w tej dziedzinie szybko osiągnąć pierwsze sukcesy. W trybie Pro gra staje się jednak znacznie trudniejsza. Bez pomocy przy jeździe i przy maksymalnym realizmie konieczne jest pełne skupienie na każdym centymetrze toru, aby móc stanąć na podium. Jeśli chcesz przełączać się między tymi dwoma trybami, ustawienia znajdziesz w dowolnym momencie w menu Game Experience w prawym górnym rogu.

Austin. Deszcz. Kamera w kasku. Nie mogło być bardziej intensywnie. © Milestone / Phil Briel

Nowością jest adaptacyjny system trudności, który działa w tle i dostosowuje się do stylu jazdy gracza z rundy na rundę. Bez konieczności ingerencji, bez irytujących menu. Dzięki temu MotoGP 26 dostosowuje się w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły do umiejętności kierowcy. Rozgrywka jest dzięki temu jeszcze bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb gracza niż kiedykolwiek wcześniej.

03 Nowy sposób myślenia o trybie kariery

Tryb kariery był już główną atrakcją w grze MotoGP 25, ale w MotoGP 26 został znacznie rozbudowany. Zaczynamy jak zwykle w klasie Moto3 lub od razu w MotoGP, jeśli chcemy startować jako prawdziwy kierowca. Po raz pierwszy w historii serii mamy też możliwość wyboru jednego z 22 oficjalnych kierowców MotoGP, tak by na nowo napisać jego historię. Pedro Acosta na Yamaha? Jasna sprawa. A może start z debiutantem Toprakiem Razgatlioglu bezpośrednio na KTM? To też nie problem!

Tryb kariery w MotoGP 26 staje się coraz bardziej dynamiczny. © Milestone / Phil Briel

Życie w padoku także zostało całkowicie przeprojektowane. Na czwartkowych konferencjach prasowych dziennikarze zadają pytania, a każda odpowiedź ma swoje konsekwencje. Powstają nowe rywalizacje, wpływają one też na negocjacje kontraktowe, a kariera ulega trwałym zmianom. Do tego dochodzi nowy system podsumowań, dzięki któremu rozwój motocykla po wyścigach jest bardziej namacalny i sensowny niż dotychczas. Kto osiąga stałe wyniki i sprytnie negocjuje, otrzymuje lepsze zespoły i więcej punktów rozwoju. W przeciwieństwie do trybu kariery w wielu konkurencyjnych grach wyścigowych, rozgrywka dla jednego gracza w MotoGP 26 wydaje się znacznie bardziej dynamiczna i motywująca.

Ciekawostka : w padoku w trybie kariery w każdej chwili można sprawdzić aktualną formę wszystkich kierowców z prawdziwego MotoGP. To wyjaśnia, dlaczego faworyci czasami słabną, a transfery i zmiany zespołów stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.

04 Poza mistrzostwami świata: Race Off i motocykle seryjne

Kto nie ma ochoty na szaleństwo w mistrzostwach świata, ten ma szansę odnaleźć się w trybie Race Off. W grze MotoGP 26 tryb ten wzbogaca się o zupełnie nową kategorię: motocykle seryjne. Zamiast minibike'ów czy motardów (nie martwcie się, one też są) można teraz ścigać się seryjnymi maszynami o pojemności 1000 cm³ na oficjalnych torach MotoGP. Ducati Panigale V4 S na torze Mugello, Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP w Austin czy KTM 990 RC R na torze Red Bull Ring. Każdy producent ma trzy własne tory, a zawody odbywają się jako wyścigi jednej marki.

Nowość w Race Off © Milestone / Phil Briel

Ci, którzy wolą ścigać się po błotnistym torze, znajdą w klasycznym trybie Race Off nową lokalizację: Canterbury Park w Wielkiej Brytanii – postindustrialną scenerię zaprojektowaną z myślą o motocyklach typu motard, flat track i minibike. Tym samym w części zręcznościowej wirtualnej kariery MotoGP dostępne są teraz trzy lokalizacje i łącznie sześć torów.

Der Arcade-Modus Race Off wurde in MotoGP 26 deutlich ausgebaut. © Phil Briel / Milestone

Wydarzenia Race-Off są również zintegrowane z trybem kariery i zapewniają w nim przewagę w grze: każdy, kto je ukończy, poprawia prowadzenie swojego motocykla. Praktyka czyni tutaj mistrza.

05 Oceny graczy, karty kolekcjonerskie i tryb wieloosobowy

Dwie zupełnie nowe funkcje dopełniają grę MotoGP 26. Po raz pierwszy gra przedstawia oficjalne oceny wszystkich kierowców w klasach Moto3, Moto2 i MotoGP. Profil kierowcy określają cztery parametry: czas okrążenia (LAP), tempo wyścigowe (PAC), skuteczność w walce (H2H) oraz niezawodność (REL). Wartości te są aktualizowane w trakcie sezonu za pomocą aktualizacji. Kto osiąga sukcesy w prawdziwych mistrzostwach świata (na przykład gdy Alex Marquez wygrywa wyścig u siebie w Jerez), ten osiąga je również w grze.

Oceny zawodników zmieniają się w oparciu o prawdziwe MotoGP © Milestone / Phil Briel

Do tego dochodzi system kart kolekcjonerskich obejmujący ponad 100 kart. Zawodnicy, tory, motocykle – wszystko w różnych poziomach rzadkości. Co ciekawe: 22 karty specjalne zaprojektowała japońska artystka Ranka Fujiwara, która od lat współpracuje z MotoGP. Karty odblokowuje się poprzez wyścigi i wydarzenia online, a duplikaty można wymienić na punkty. Nie ma tu żadnych zakupów. Nie ma tu ani mikrotransakcji, ani hazardu.

Również w trybie online MotoGP 26 idzie w ślady poprzedników. Lobby mogą teraz pomieścić do 22 graczy, a dobieranie odpowiednich meczów działa sprawniej niż dotychczas. MotoGP 26 uwzględnia teraz lokalizację i jakość połączenia, co zapewnia niższy ping i lepsze opóźnienia. Nowością jest również międzyplatformowy czat głosowy, który jeszcze bardziej zbliża do siebie uczestników wyścigu. Oczywiście nadal dostępna jest pełna funkcja crossplay między PS5, Xbox Series i PC (Steam i Epic).

MotoGP 26 wprowadza również znaczące ulepszenia techniczne © Milestone / Phil Briel

Większy realizm, nowe możliwości dla osób zaczynających przygodę z tym sportem, motywująca kariera i ulepszona grafika sprawiają, że MotoGP 26 znacznie przewyższa swoje już udane poprzednie wersje. Fani gier wyścigowych, którzy nie stronią od wyścigów na dwóch kołach, będą w pełni zadowoleni z tej nowej symulacji.

Gra MotoGP 26 dostępna jest od 29 kwietnia 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam/Epic), Nintendo Switch 1 i 2, ROG Ally Xbox oraz Steam Deck.