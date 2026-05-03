MotoGP 26: Najbardziej wciągająca ściganka motocyklowa w historii Milestone

Włoskie studio deweloperskie Milestone coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako czołowy twórca gier wyścigowych. Po tym, jak w grze Screamer udało im się z powodzeniem połączyć wyścigi zręcznościowe z fabułą w stylu anime, zespół powraca do korzeni. Wraz z premierą MotoGP 26 na rynek wkracza oficjalna gra poświęcona mistrzostwom świata w motocyklach, która w tym roku jest czymś znacznie więcej niż zwykłą aktualizacją licencji.
01
MotoGP 26 z nowym systemem sterowania i wrażeniami z gry
Najważniejszą nowością w grze MotoGP 26 jest system o dźwięcznej nazwie "Rider-Based Handling", stanowiący podstawę trybu Pro Game Experience. Koncepcja jest prosta, a jednocześnie rewolucyjna - zamiast kierować samym motocyklem, gracz fizycznie kontroluje ciężar ciała kierowcy. Dokładnie tak, jak robią to prawdziwi zawodnicy MotoGP. Wykorzystanie ciała, przenoszenie ciężaru, punkt hamowania - wszystko wydaje się bardziej naturalne niż kiedykolwiek wcześniej, ale pozostaje na tyle wymagające technicznie, że nawet doświadczeni kierowcy symulatorów muszą się wykazać.
Milestone nie tylko dopracowało fizykę, ale także całkowicie przerobiło animacje kierowców. Ruchy na motocyklu wyglądają teraz bardziej realistycznie, pasują do nowej fizyki i potęgują wrażenie, że naprawdę bierzesz udział w wyścigu. Łatwiej jest zacząć, ale osiągnięcie perfekcji nadal pozostaje trudne. Taka była koncepcja twórców i znakomicie im się to udało.
Nowicjusze w serii MotoGP nie muszą się jednak obawiać. Wprowadzona w zeszłym roku funkcja Arcade Game Experience, która ułatwia wejście w świat wirtualnych wyścigów motocyklowych, została znacznie rozbudowana.
02
Arcade dla wszystkich, Pro dla profesjonalistów
Dla osób, które nie są zagorzałymi fanami symulatorów, dostępny jest ulepszony tryb Arcade Game Experience, w którym znajdą więcej opcji niż w zeszłym roku. Kluczowa różnica w stosunku do MotoGP 25: tym razem Milestone specjalnie dostosowało sztuczną inteligencję do trybu Arcade. Zawodnicy i gracze rywalizują teraz na równych zasadach, niezależnie od wybranych ustawień.
W rezultacie otrzymujemy dwa kompletne, spójne doświadczenia z gry. W trybie arcade motocykle reagują łagodniej, hamulce działają skuteczniej, a przyczepność jest znacznie większa. Dzięki temu wyścigi są dużo bardziej przyjazne dla początkujących, co pozwala nawet osobom bez doświadczenia w tej dziedzinie szybko osiągnąć pierwsze sukcesy. W trybie Pro gra staje się jednak znacznie trudniejsza. Bez pomocy przy jeździe i przy maksymalnym realizmie konieczne jest pełne skupienie na każdym centymetrze toru, aby móc stanąć na podium. Jeśli chcesz przełączać się między tymi dwoma trybami, ustawienia znajdziesz w dowolnym momencie w menu Game Experience w prawym górnym rogu.
Nowością jest adaptacyjny system trudności, który działa w tle i dostosowuje się do stylu jazdy gracza z rundy na rundę. Bez konieczności ingerencji, bez irytujących menu. Dzięki temu MotoGP 26 dostosowuje się w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły do umiejętności kierowcy. Rozgrywka jest dzięki temu jeszcze bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb gracza niż kiedykolwiek wcześniej.
03
Nowy sposób myślenia o trybie kariery
Tryb kariery był już główną atrakcją w grze MotoGP 25, ale w MotoGP 26 został znacznie rozbudowany. Zaczynamy jak zwykle w klasie Moto3 lub od razu w MotoGP, jeśli chcemy startować jako prawdziwy kierowca. Po raz pierwszy w historii serii mamy też możliwość wyboru jednego z 22 oficjalnych kierowców MotoGP, tak by na nowo napisać jego historię. Pedro Acosta na Yamaha? Jasna sprawa. A może start z debiutantem Toprakiem Razgatlioglu bezpośrednio na KTM? To też nie problem!
Życie w padoku także zostało całkowicie przeprojektowane. Na czwartkowych konferencjach prasowych dziennikarze zadają pytania, a każda odpowiedź ma swoje konsekwencje. Powstają nowe rywalizacje, wpływają one też na negocjacje kontraktowe, a kariera ulega trwałym zmianom. Do tego dochodzi nowy system podsumowań, dzięki któremu rozwój motocykla po wyścigach jest bardziej namacalny i sensowny niż dotychczas. Kto osiąga stałe wyniki i sprytnie negocjuje, otrzymuje lepsze zespoły i więcej punktów rozwoju. W przeciwieństwie do trybu kariery w wielu konkurencyjnych grach wyścigowych, rozgrywka dla jednego gracza w MotoGP 26 wydaje się znacznie bardziej dynamiczna i motywująca.
Ciekawostka: w padoku w trybie kariery w każdej chwili można sprawdzić aktualną formę wszystkich kierowców z prawdziwego MotoGP. To wyjaśnia, dlaczego faworyci czasami słabną, a transfery i zmiany zespołów stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.
04
Poza mistrzostwami świata: Race Off i motocykle seryjne
Kto nie ma ochoty na szaleństwo w mistrzostwach świata, ten ma szansę odnaleźć się w trybie Race Off. W grze MotoGP 26 tryb ten wzbogaca się o zupełnie nową kategorię: motocykle seryjne. Zamiast minibike'ów czy motardów (nie martwcie się, one też są) można teraz ścigać się seryjnymi maszynami o pojemności 1000 cm³ na oficjalnych torach MotoGP. Ducati Panigale V4 S na torze Mugello, Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP w Austin czy KTM 990 RC R na torze Red Bull Ring. Każdy producent ma trzy własne tory, a zawody odbywają się jako wyścigi jednej marki.
Ci, którzy wolą ścigać się po błotnistym torze, znajdą w klasycznym trybie Race Off nową lokalizację: Canterbury Park w Wielkiej Brytanii – postindustrialną scenerię zaprojektowaną z myślą o motocyklach typu motard, flat track i minibike. Tym samym w części zręcznościowej wirtualnej kariery MotoGP dostępne są teraz trzy lokalizacje i łącznie sześć torów.
Wydarzenia Race-Off są również zintegrowane z trybem kariery i zapewniają w nim przewagę w grze: każdy, kto je ukończy, poprawia prowadzenie swojego motocykla. Praktyka czyni tutaj mistrza.
05
Oceny graczy, karty kolekcjonerskie i tryb wieloosobowy
Dwie zupełnie nowe funkcje dopełniają grę MotoGP 26. Po raz pierwszy gra przedstawia oficjalne oceny wszystkich kierowców w klasach Moto3, Moto2 i MotoGP. Profil kierowcy określają cztery parametry: czas okrążenia (LAP), tempo wyścigowe (PAC), skuteczność w walce (H2H) oraz niezawodność (REL). Wartości te są aktualizowane w trakcie sezonu za pomocą aktualizacji. Kto osiąga sukcesy w prawdziwych mistrzostwach świata (na przykład gdy Alex Marquez wygrywa wyścig u siebie w Jerez), ten osiąga je również w grze.
Do tego dochodzi system kart kolekcjonerskich obejmujący ponad 100 kart. Zawodnicy, tory, motocykle – wszystko w różnych poziomach rzadkości. Co ciekawe: 22 karty specjalne zaprojektowała japońska artystka Ranka Fujiwara, która od lat współpracuje z MotoGP. Karty odblokowuje się poprzez wyścigi i wydarzenia online, a duplikaty można wymienić na punkty. Nie ma tu żadnych zakupów. Nie ma tu ani mikrotransakcji, ani hazardu.
Również w trybie online MotoGP 26 idzie w ślady poprzedników. Lobby mogą teraz pomieścić do 22 graczy, a dobieranie odpowiednich meczów działa sprawniej niż dotychczas. MotoGP 26 uwzględnia teraz lokalizację i jakość połączenia, co zapewnia niższy ping i lepsze opóźnienia. Nowością jest również międzyplatformowy czat głosowy, który jeszcze bardziej zbliża do siebie uczestników wyścigu. Oczywiście nadal dostępna jest pełna funkcja crossplay między PS5, Xbox Series i PC (Steam i Epic).
Większy realizm, nowe możliwości dla osób zaczynających przygodę z tym sportem, motywująca kariera i ulepszona grafika sprawiają, że MotoGP 26 znacznie przewyższa swoje już udane poprzednie wersje. Fani gier wyścigowych, którzy nie stronią od wyścigów na dwóch kołach, będą w pełni zadowoleni z tej nowej symulacji.
Gra MotoGP 26 dostępna jest od 29 kwietnia 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam/Epic), Nintendo Switch 1 i 2, ROG Ally Xbox oraz Steam Deck.
Dowiedz się więcej