Zimowy przegląd lokalnej sceny filmów rowerowych

Home Freeride 2

Home Freeride 2 to, jak sama nazwa wskazuje, sequel pierwszej produkcji, którą Sebastian Podgórski wraz z Dawidem Biernacikiem nagrali rok temu. Co zdolnego ta ekipa „ugotowała” dla nas w tym roku? Prawdziwy freeride z krwi i kości, rodem z filmów Brage Vestavika. Są szalone akcje, są konkretne gleby, jest kozacki klimat, który lubimy. Zapraszamy do oglądania:

Misja "Mięciutko" - czyli Kraja vs King Kong

Piotrek Krajewski vs. legendarna trasa „King Kong”. Kto nie był w Utah, ten słyszał i marzył o zmierzeniu się z tą trasą. Kto był, ten pewnie szybko zorientował się, że to, co widział w internecie, jest w rzeczywistości o wiele trudniejsze, niż się mogło wydawać. ALE! Trener Piotrek radził sobie nawet z trudniejszymi wyzwaniami, więc na King Konga ruszył w swoim stylu i zrobił to „MIĘCIUTKO”.

Snowmer Sresh

Bracia Kacper i Filip Miętka zjedli zęby na rowerowych produkcjach. Obecnie zdecydowanie więcej czasu poświęcają na pracę z kamerą niż na jazdę, ale raz w roku przypominają o swoich zjazdowych umiejętnościach. W tym roku w roli głównej — Kacper, na elektryku, a za kamerą starszy z braci — Filip i ekipa. Dobrze to wyszło!

Natalia Budner - projekt Rampage

W świecie zdominowanym ciągle przez mężczyzn musimy mieć co najmniej jedną reprezentantkę z lokalnego podwórka. Jakiś czas temu Natalia Budner postanowiła, że spróbuje przebić się do rywalizacji na Red Bull Rampage i od dwóch lat pojawia się w Utah, by rozwijać swoje freeride’owe umiejętności na coraz trudniejszych trasach. Co prawda, w tym roku zaliczyła upadek, który przedwcześnie przerwał jej treningi, ale z całej akcji powstały dwa filmy, które na pewno warto zobaczyć:

SABAT MABON

To bez dwóch zdań najbardziej słowiański film rowerowy jaki widzieliśmy! Jest mnóstwo dobrej jazdy, w tle muzyka, która każdemu szybko skojarzy się z lokalnym folklorem, zestawienie tego samego przejazdu wykonanego za dnia i w nocy, no i oczywiście na deser - jazda na hardtailu. To mógłby być tylko Marcin Matuszny z ekipą. Jego pomysły zawsze mocno wyróżniają się na tle konkurencji!

Passion Project

O człowieku pewnie! Nie chcemy w tym miejscu zdradzać szczegółów, więc powiemy tylko, że dawno nie widzieliśmy na lokalnej scenie tak dobrej jazdy i tak kreatywnej koncepcji, połączonej w spójną i jakościową całość. 20 minut filmu — samo gęste, bez przestojów. Oczywiście w produkcję został wpleciony motyw storytellingowy, ale został odpowiednio wyważony, więc absolutnie nie ma na co narzekać. W roli głównej: Adrian Bukiej!

Godziek Brothers — cały sezon

Na kanale Godziek Brothers działo się w tym roku naprawdę sporo, więc jeśli macie trochę wolnego czasu, warto nadrobić wszystkie odcinki, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co wydarzyło się u rowerowych braci. Dodatkowo warto zaznaczyć, że po środowisku krążą plotki o jakimś grubym filmie o Red Bull Rampage, który chłopaki jeszcze przygotowują. Co z tego wyjdzie? Znając historię tegorocznych zawodów — aż strach pomyśleć.

Ciągle Ci mało? Zobacz nowy film Paradigm: