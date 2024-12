Najważniejsze premiery 2024: oto 10 najlepszych gier roku

Dodatek do gry wydanej w 2022 roku jedną z najlepszych gier 2024 roku? Jasne, że tak, jeśli jest to dodatek kalibru Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Całość okraszona jest dość prostym, ale niezwykle wszechstronnym systemem walki oraz zabawnym trybem kooperacji online dla maksymalnie 16 graczy. Ekipa deweloperska Keen Games nieustannie dostarcza też tytułowi, który obecnie dostępny jest w ramach wczesnego dostępu, dużych rozszerzeń zawartości, tak jak choćby na początku listopada, kiedy to ukazała się ogromna aktualizacja „Souls of the Frozen Frontier”.

Jako jedną z pierwszych głośnych premier w roku otrzymaliśmy od Ubisoftu powrót klasyka gatunku, który wielu spisało już na straty. Prince of Persia: The Lost Crown udowodniło jednak, że tytuł wciąż ma w sobie to "coś".

